Iryna Wereszczuk. Ukraińska supermanka dokonuje niemożliwego

Kiedy pół roku temu została ukraińską ministerką od spraw, można by pomyśleć, beznadziejnych, bo jej resort oficjalnie nazywa się „ministerstwem ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy”, miała za sobą niespecjalnie udaną karierę. Do czasu, gdy wybuchła wojna.

Urodziła się niedaleko polskiej granicy w Rawie Ruskiej i od początku była nastawiona na sukces: rawskie liceum ukończone ze złotym medalem, Instytut Wojskowy Politechniki Lwowskiej ukończony z wyróżnieniem, potem prawo na Uniwersytecie Lwowskim, potem Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Ośrodek Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego i polska Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

W 2015 r. obroniła doktorat: zajmowała się sprawami lokalnej administracji i postulowała nadanie jej większych uprawnień. Powoływała się w tym względzie na doświadczenia polskie. Mało tego – Wereszczuk ma za sobą pięcioletni staż oficerki Sił Zbrojnych Ukrainy, burmistrzyni Rawy Ruskiej. Jej związki z partią Silna Ukraina Serhija Tihipki i – niebezpośrednie – z Partią Regionów Wiktora Janukowycza doprowadziły do jej rezygnacji z tego ostatniego stanowiska, co skomentowała krótkim stwierdzeniem, że „jest zmęczona ciągłymi atakami pseudopatriotów”. Ataki te musiały być (i były) naprawdę silne, skoro zmęczyły Wereszczuk – osobę wygadaną i potrafiącą, jak trzeba, przyłożyć: w czasie służby w wojsku uczyła się walki wręcz, trenowała karate i tajski boks.

Ocierała się o śmieszność

Jej związki z ukraińskimi prowschodnimi partiami mogą być efektem dość – cóż począć – typowych dla ukraińskiej polityki rozgrywek pozaideologicznych i niekoniecznie muszą dobrze świadczyć o wyczuciu politycznym Wereszczuk. Tym bardziej że często ocierała się o śmieszność. Gdy np. wypomniano jej, że w 2011 r. odebrała z rąk Janukowycza medal z okazji 20-lecia niepodległości Ukrainy, kręciła coś w mediach, że „nie chciała, ale szef jej kazał”.

Ale w 2011 r., gdy Janukowycz zrezygnował z integracji z UE na rzecz wstąpienia do wspólnej z Rosją Unii Eurazjatyckiej, co w konsekwencji doprowadziło do Majdanu i do końca politycznej kariery Wiktora Janukowycza, Wereszczuk ogłosiła, że jej Rawa Ruska „nie będzie się oglądała na resztę Ukrainy” i wezwała miasto do podpisania osobnej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Nie bardzo wiadomo było, oczywiście, na czym taka „integracja osobna” Rawy miałaby polegać, i tu więc Wereszczuk naraziła się na zarzuty „nawoływania do separatyzmu”. Jeszcze w 2020 r. twierdziła, że Serhij Tihipko (jej, można tak powiedzieć, łącznik z janukowyczowskim środowiskiem) byłby dobrym premierem Ukrainy.

Ukraińskie ugrupowania patriotyczne miały na nią oko: kto kiedykolwiek współpracował ze stronnictwami prorosyjskimi nie może być – przynajmniej na zachodniej Ukrainie – traktowany zbyt poważnie. A Wereszczuk nie unikała pływania pod prąd, i to w taki sposób, który w innym, niestojącym na krawędzi brzytwy państwie, mógłby być uznany za zdroworozsądkowy i koncyliacyjny. W 2017 r. np. wezwała do przeprosin za doprowadzenie do tragedii w Odessie, która wydarzyła się trzy lata wcześniej, kiedy to – w wyniku podpalenia przez proukraińskich protestujących budynku związków zawodowych – zginęło prawie 50 zwolenników głębszej integracji z Rosją.

Tak bezpośrednie dotykanie narodowych ran i wyciąganie przed oczy ukraińskich nacjonalistów ciemniejszych kart historii nie uszło jej płazem i jej propozycja została oprotestowana. Podobnie jak jej wygłoszona nie tak dawno temu opinia, że Stepan Bandera nie nadaje się na postać zasiadającą w panteonie ukraińskich bohaterów narodowych. Między innymi z tego powodu, mówiła jako szefowa think-tanku o nazwie Międzynarodowe Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich, że Ukraina może przez Banderę stracić poparcie Polski. A to – wywodziła – jest na rękę Rosji, która „próbuje wrócić do czasów imperialnych”.

Oskarżana o zdradę narodową

Również popieranie przez nią decentralizacji państwa prowadziło prosto do oskarżeń o „zdradę Ukrainy” – bowiem to właśnie na „decentralizację”, choć z innych przyczyn niż te, które podawała Wereszczuk – naciskała od dawna Moskwa. Była też Wereszczuk kimś w rodzaju osobistego wroga Wołodymira Parasiuka, uznawanego za ukraińskiego bohatera: człowieka związanego z nacjonalistycznym skrzydłem obrońców Majdanu, który swego czasu wygarnął politycznym przywódcom opozycji zbyt miękkie podejście do reżimu Janukowycza i wygłosił płomienne przemówienie odebrane jako ultimatum postawione ówczesnemu prezydentowi.

Parasiuk nie jest najwygodniejszym przeciwnikiem: to były żołnierz, więzień Rosjan, którzy wzięli go do niewoli pod Iłowajskiem (i nie rozpoznali), który jako polityk lubi awanturować się z nielubianymi przez siebie postaciami politycznej sceny. Generała SBU Wasyla Pisnego kopnął w głowę, członka postjanukowiczowskiej frakcji parlamentarnej Ołeksandra Wiłkula pobił pod studiem telewizyjnym i uszkodził jego samochód, a deputowanym Werchownej Rady ogłaszał, że gdyby żyli Stepan Bandera czy Roman Szuchewycz (dla ukraińskich nacjonalistów – bohater, z polskiego punktu widzenia – zbrodniarz), to wielu z nich skończyłoby z kulą w głowie. To właśnie on wykopał Wereszczuk z zachodnioukraińskiej polityki zarzucając jej korupcję i – jak to często w Ukrainie bywa – zdradę narodową. Jak wyglądałaby fizyczna walka pomiędzy krewkim Parasiukiem a szkoloną w tajskim boksie Wereszczuk – można sobie jednak jedynie wyobrażać, bo do niej nie doszło.

Z Parasiukiem przegrała jednak w wyborach do parlamentu – startował bowiem z jej okręgu wyborczego. Przed tą porażką wygłosiła gorzkie przemówienie, w którym starała się zarówno podkreślić swoje zasługi, jak i wbić szpilę Parasiukowi: „I co z tego, że remontowałaś dachy, że budowałaś place zabaw i tereny sportowe. I tak przyjdzie tutaj bohater i będzie rządził! A nigdy w życiu! Nieszczęsna kraina, którą rządzą bohaterowie! Nam nie potrzeba bohaterów, nam potrzeba ludzi z doświadczeniem, z jakimiś efektami swoich działań, z wykształceniem!”. Mieszkańcy śmiali się, że trochę wyremontowanych dachów i sportowych obiektów trudno nazwać spełnieniem ambitnych celów. Być może nawet i sama Wereszczuk tak uważała. Ale trudno powiedzieć, by wyciągnęła z tego wniosek, że do kierowniczej posady się nie nadaje. Po prostu niewielkie poletko, które przyszło jej uprawiać nie było dla niej w żadnej mierze satysfakcjonujące. Wereszczuk mierzyła wyżej. Dlatego kopniak, który wymierzył jej Parasiuk, potraktowała jako katapultę w górę, do Kijowa.

Związała się politycznie z Zełenskim

Po wyborach i po odejściu z hukiem (i na własną prośbę) z posady burmistrzyni, związała się z partią Sługa Ludu Wołodymira Zełenskiego, o której mówiło się, że przyjmuje ludzi znikąd, być może i pragnących zmian, ale niedoświadczonych. A tych doświadczonych – bierze często z kręgów skompromitowanych współpracą z Janukowyczem, rozszerzając niekiedy tę sprawę kompromitacji na tych, którzy w rzeczy samej wiele tak naprawdę z prorosyjską polityką nie mieli. Próbowała się się tam efektownie lansować, choć często wychodziło to zabawnie. Podbijany, na przykład, przez nią fakt, że na jedno z roboczych śniadań zaprosił ją kiedyś sam Barack Obama, zostało szybko skontrowane przez prasę przypomnieniem faktu, że w śniadaniu tym wzięło udział ponad 3500 osób ze 140 krajów.

Partia Zełenskiego jednak doceniła jej przedsiębiorczość i upór, i dała jej szansę: Wereszczuk wystartowała na pozycję mera Kijowa, gdzie rzuciła wyzwanie dotychczasowemu merowi Witalijowi Kliczce, który jako polityk lokalny nie był jednak aż tak skuteczny, jak w czasach, gdy uprawiał zawodowo sport. Ot – ukraińska średnia. Podobnie, jak i Wereszczuk w Rawie Ruskiej. Sprawa Kijowa, mało kto miał co do tego wątpliwości, od początku była dla Wereszczuk przegrana, ale pozwoliła jej zdobyć szerszą popularność.

Tym bardziej, że metody stosowane podczas jej kampanii były – można powiedzieć – ekstraordynaryjne. Cała Ukraina nie wiedziała za bardzo co myśleć o kandydatce, która – w żółtym płaszczu i z parasolką – sunęła po kijowskim niebie zawieszona na rozciągniętej nad ziemią linie. Ukraińcy zastanawiali się, czy Wereszczuk bardziej przypomina im w tym wyczynie Borisa Johnsona, który prawie dekadę wcześniej, stosując podobne kampanijne metody, zawisł bezradnie nad Londynem, bo za bardzo się wiercił i uprząż mu się zacięła, czy Mary Poppins, bohaterkę książek dla dzieci, która latała po londyńskim niebie z parasolką. Londyn jednak pojawił się w skojarzeniu i tu i tu, a o to chodziło spin doctorom Zełenskiego: akcje ekipy Zełenskiego miały bowiem kojarzyć się z tym, co jest stare i dobre, ale niekoniecznie radzieckie.

Jestem Europejką – mówi

Zresztą – nie uciekała w kampanii od zachodniej retoryki: opowiadała o nielegalnie budowanych w Kijowie domach, o swoich spotkaniach z ekoaktywistami, którzy „ze łzami w oczach” opowiadali o planach uczynienia Kijowa „zielonym miastem”, przyjaznym dla rowerzystów. Podkreślała swoje warszawskie, a więc – jak mówiła – „europejskie” doświadczenie i edukację. „Myślę, jak Europejka. Myślę, jak europejski kierownik, taki sam, jaki buduje Warszawę czy Paryż”. Inna sprawa, że Rawa Ruska, której burmistrzowała, nie mogła po jej rządach pochwalić się ani jakimiś wyjątkowo dobrymi drogami, ani specjalnie rozbudowaną siecią tras rowerowych.

W Kijowie dostała jedynie 5,44 proc. głosów. Zżymała się, że wszystko to wina szefa kijowskich struktur Sługi Ludu – Mykoły Tyszczenka, i to on posłużył jej jako worek bokserski do odreagowania kolejnej frustracji. Seria porażek ciągnęła się za nią jak czarny dym za ostrzelanym samolotem. Aż w końcu 21 listopada 2021 r. otrzymała ministerstwo, które w pełni pozwoliło jej pokazać swoje umiejętności.

Została szefową resortu sytuacji – wydawałoby się – beznadziejnych. Została mianowana ministerką do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Od razu w randze wicepremierki. I gdy wybuchła wojna, jej ministerstwo zaczęło organizować korytarze humanitarne dla ewakuacji ludzi zagrożonych działaniami wojennymi Rosji. I Ukraińcy w końcu docenili sprawność, którą mogła się wykazać Iryna Wereszczuk.

Każdego dnia rano wicepremierka Iryna Wereszczuk ogłasza otwarcie nowych korytarzy humanitarnych, a każdego wieczora – ogłasza podsumowanie swojej codziennej pracy. To robi wrażenie. A jej praca – jeszcze większe, bo wszyscy wiedzą, jak bardzo Rosjanie szanują jakiekolwiek porozumienia, jak łatwo jest spełnić ich wymagania, i jak to nigdy nie zdarza się, że ostrzelają kolumnę uciekających wojsk. I nie daje się wodzić taniej pokusie przypisywania wszystkich zasług sobie. Współpraca z rosyjskimi okupantami to orka na ugorze: ci często każą sobie przedstawiać dane osobowe i numery rejestracyjne wszystkich ewakuowanych (co w sytuacji gdy nie ma kontaktu z praktycznie nikim przebywającym, w, na przykład, ostrzeliwanym Mariupolu jest praktycznie niemożliwe do spełnienia). Bada losy „ewakuowanych do Rosji”, czyli wywiezionych tam ukraińskich obywateli, co również nie jest proste, bo po tych ewakuowanych ślad – jak na razie – często ginie.

Jej wystąpienia, proste, zrozumiałe i regularne, stanowią bardzo mocny przekaz, że Ukraina nie tylko stara się panować nad sytuacją, w jakiej znajdują się uchodźcy z terenów objętych wojną, ale i osiąga w tym chaosie i piekle konkretne rezultaty. Jednego dnia władze ewakuują tysiąc pięćset osób, innego – dwa tysiące. Wereszczuk informuje też na bieżąco o problemach, jakie stwarza ewakuacja „Przeszukują ludzi wyjeżdżających korytarzami humanitarnymi, straszą, strzelając im ponad głowami, stosują przemoc. To zbrodnie wojenne” – mówiła mediom po przejeździe kolejnej kolumny uchodźców z obwodu zaporoskiego.

Plusy przerażają nad minusami?

Twierdzi, że śpi po kilka godzin na dobę, ale to musi wystarczyć, bo inaczej się nie da. Pracuje, podobnie jak reszta rządu, z bunkra w Kijowie, którego nie zamierza opuszczać. Jej mąż i syn z pierwszego małżeństwa są na froncie. Nie jest, bo nie byłaby sobą, wolna od egzaltacji: włoskiej „La Repubblica” opowiadała, że „nie widzi różnicy pomiędzy własnymi dziećmi a tymi, które się udało ewakuować”. Mówi o tym – ona, oskarżana dawniej o sprzyjanie prorosyjskim politykom – że cieszy się, że ojcowie tych ewakuowanych mogą teraz w spokoju walczyć i zabijać najeźdźców. Potrafi też, na przykład, wygarnąć Węgrom wprost: „czy dlatego w sprawach związanych z Ukrainą tak bardzo podlizujecie się Rosji, bo chcecie zabrać nam nasze Zakarpacie?” – pytała na swoim kanale na Telegramie.

I cóż: niemożliwe, wydawałoby się, stało się możliwe. Każdy kto wie, jak trudno jest odzyskać splamiony współpracą z „donieckimi” szacunek ukraińskich, niechętnych Rosji patriotów, musi być zdziwiony jak bardzo Iryna Wereszczuk zyskała wśród swoich współobywateli, nawet na zachodzie kraju.

– Nawet nie wiem co powiedzieć – mówił mi pytany o Wereszczuk Lubko Petrenko, ukraiński dziennikarz i publicysta związany z lwowskim portalem Zaxid.net, zazwyczaj bardzo ostrożny w swoich opiniach. – Z jednej strony – kobieta bardzo dziwna. Narobiła kupę pokręconych rzeczy, zrobiła z siebie mem. Z drugiej strony – jest pełna energii, która sprawia, że jest strasznie efektywna i rozwiązuje wiele spraw. Tak więc można powiedzieć, że plusy przerażają nad minusami. I na obecnej swojej posadzie odnajduje się dobrze i jest z jej działalności dużo korzyści.

Młodsze pokolenie Ukraińców nie dzieli włosa na czworo. – No ta kampania na mera Kijowa to była żenada – mówi Sofija Czeliak, popularna dziennikarka kulturalna, frankowianka mieszkająca we Lwowie, a pracująca (przynajmniej do czasu wybuchu wojny) coraz częściej w Kijowie – ale to, jak ona zapier*** z tymi korytarzami, to zajebista robota.