Donbas: scenariusze decydującej bitwy. Dlaczego Putinowi tak się spieszy?

Wydaje się, że wojna w Ukrainie wkracza w decydującą fazę. Co się może stać? Jakie wojenne scenariusze mogą się rozegrać? Opisujemy niektóre z nich, bo przecież negocjacje w salonach będą zależały od tego, co wydarzy się w polu.

Putin zjada czarnoziem

Mariupol zostanie zniszczony. Został pocięty rosyjskimi frontami na kwartały, na fragmenty ulic, na stosy ruin, w których trudno już rozpoznać ślady dawnego portu przeładunkowego, huty stali czy stacji kolejowej. Pomiędzy tymi ruinami przemykają wykończeni ukraińscy komandosi oraz żołnierze wolnego pułku Azow. Bez amunicji, bez żywności, bez łączności z resztą kraju. Nawet nie trzeba go zdobywać i wprowadzać w nim kolaboranckiej administracji. Najważniejsze, by grupy bojowe, które go do tej pory oblegały i systematycznie dewastowały, mogły ruszyć do innych zadań na północ od tego miasta ducha.