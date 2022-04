63. dzień wojny. Seria bardzo dziwnych zdarzeń. I to w Rosji

Bitwa o Donbas w toku. Rosjanie pełzają po 2 km dziennie, okupując to stratami i zadając straty. W Rosji i Naddniestrzu doszło z kolei do serii bardzo dziwnych zdarzeń. Co chwila coś się pali albo wybucha. I nie do końca wiadomo dlaczego.

Nad ranem 27 kwietnia dowiedzieliśmy się, że 4. Kantemirowska Dywizja Pancerna Gwardii znów posunęła się na zachód ok. 1,5 km i prawie dotarła do wsi Wielika Komiszówka. Podobnie przesunęła się szpica natarcia idąca na Słowiańsk przez pola między drogami na Słowiańsk i Barwinkowe. Czołówka dotarła pod wieś Paszkowe. Jeśli Rosjanie utrzymają to tempo, do Doniecka dotrą mniej więcej w połowie lipca...

Rosyjskie czołgi toną w Dońcu

Nieco bardziej niepokojące wieści płyną ze wschodu. Ostatniej doby Rosjanie zajęli wieś Zariczne. Stąd do Słowiańska przez Łyman mają 38 km. Podobno udało im się zająć Rubiżne na północ od Siewierodoniecka, ale tu tragedii nie ma – po zachodniej stronie przepływa Doniec i trzeba go sforsować. To na pewno będzie dla Rosjan ciężka przeprawa, przekraczanie rzek słabo im wychodzi. Co prawda Doniec udało im się sforsować w Iziumiu po ciężkich walkach i wysiłkach związanych z budową mostów pontonowych, spośród których co najmniej jeden zatonął. Zginął tu też dowódca 6. Pułku Inżynieryjno-Saperskiego, stawianie mostów pod ukraińskim ogniem okazało się najwyraźniej niełatwe. Rosjanie potopili przy okazji kilka czołgów i transporterów, które zsunęły się do rzeki z jednej czy drugiej strony. Cóż, każde zwycięstwo wymaga ofiar.

Niestety, Popasna na południe od Siewierodoniecka przypuszczalnie w całości wpadła w ręce wroga. 150. Irdycko-Berlińska Dywizja Zmechanizowana dała z siebie wszystko – osiem dni zajęło jej zdobycie miasteczka wielkości Świnoujścia, Poddębic czy Garwolina. Jestem pod wrażeniem. Także na południu, niemal dokładnie na północ od Mariupola, Rosjanie wbili się w ukraińskie linie na 2 km, dochodząc do wsi Zełene Pole. Naciera tu 42. Jewpatorska Dywizja Zmechanizowana Gwardii.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o osiągnięcia niezwyciężonej armii Rosji. Żeby choć trochę te wyniki poprawić, na kierunek iziumski ściągnięto 68. Korpus Armijny, jedną z ostatnich już rezerw. Przyjechał z samego Sachalina, wyjazd do Ukrainy dla tych żołnierzy to jak dla nas wycieczka na księżyc. Działa tu zasadzie tylko 39. Brygada Zmechanizowana, bo 18. Dywizja Artylerii i Karabinów Maszynowych to jednostka forteczna, stacjonarna. A nie ma bunkrów na kółkach... Swoją drogą kto dziś na świecie ma dywizje forteczne?

Poza oryginalnym korpusem z Sachalina, do którego trafia się zapewne w drodze najwyższego wyróżnienia, na Izium popchnięto też Czernihowską Dywizję Powietrzno-Desantową. Raczej nie po to, by się gdzieś desantowała; ma uchodzić za zwykłą piechotę. BPP, jak pisał Andrzej Sapkowski.

Świst odpalanych rakiet

Już drugiego dnia wojny, 25 lutego, na lotnisku Millerowo na wschód od Donbasu w Rosji niespodziewanie wybuchł myśliwiec Su-30SM. A drugi (bo przypuszczalnie były dwa) się zapalił. Okazało się, że nie był to przypadek, ale dobrze wycelowana ukraińska rakieta balistyczna 9K79U Toczka-U.

Ponad miesiąc później, 29 marca, późnym wieczorem w pobliżu wsi Krasnyj Oktjabr, na południe od Biełgorodu, zaledwie 10 km od granicy z Ukrainą, doszło do wybuchu w składzie amunicji. Przyczyny nie podano publicznie, choć nie brak opinii, że był to efekt niedbalstwa na miarę wybuchających co jakiś czas rosyjskich okrętów.

1 kwietnia tajemniczy wybuch wstrząsnął dzielnicą Krejda na wschodnim krańcu Biełgorodu. Wcześnie rano ciszę budzącego się miasta przerwał huk nisko lecących ukraińskich śmigłowców Mi-24 oraz głośny świst odpalanych z nich rakiet niekierowanych S-8, które uderzyły w skład paliw przy ulicy Konstantina Zasłonowa. Pożar objął osiem zbiorników o pojemności 2 tys. m sześc. W sumie zbiorników jest 27, a teraz zasadniczo już tylko 19. W akcji gaśniczej uczestniczyło 200 strażaków, a według rosyjskiego resortu sytuacji nadzwyczajnych istniało zagrożenie rozprzestrzenia się ognia na okoliczne budynki. Chociaż w bezpośrednim sąsiedztwie stoi zabudowa przemysłowa, to ewakuowano ludność. Odlatujące śmigłowce sfilmowali mieszkańcy, a filmy trafiły do sieci. To śmiała akcja i choć nie była to robota dywersantów, to takiego rajdu nie powstydziłyby się i amerykańskie lotnicze siły specjalne.

To, co stało się 12 kwietnia, to już jak najbardziej dzieło dywersantów. Tego dnia został zniszczony most kolejowy na linii Biełgorod–Nieżegol–granica–Kupiańsk. To tędy obecnie zaopatrują się wojska walczące na kierunku iziumskim, wszystko wozi się do Kupiańska w Ukrainie, a dalej zapasy zabierają ciężarówki.

