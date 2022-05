Franciszek szokuje, gdy mówi o wojnie. O co mu chodzi?

Papież Franciszek wprowadził pół świata w osłupienie swoimi komentarzami na temat wojny w Ukrainie. Kręci, lawiruje i nie chce wprost nazwać najeźdźców – najeźdźcami, a ofiar – ofiarami agresora. Trudno też pojąć, czemu Franciszek chce jechać do Moskwy, do której i tak go nie zapraszają, i rozmawiać z Putinem. Bo tylko on ma klucze do bram pokoju?

Watykańska polityka wschodnia legła w gruzach Mariupola, Buczy, Charkowa, bo okazała się bezsilna wobec agresji Putina. Jej ofiarami są głównie chrześcijanie, została rozpętana z błogosławieństwem Cerkwi Moskiewskiej. Próby usprawiedliwienia linii papieża tym, że pochodzi z innego, niezachodniego świata, nie przekonują, bo Kościół chce być organizacją uniwersalną, rodzajem religijnej ONZ. Papieże odchodzą, Watykan trwa. Wywiady udzielane dla mediów przez papieży nie są wypowiedziami z ambony.