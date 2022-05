86. dzień wojny. Co robić, gdy rzeka jest szeroka, a czołg ciężki i nie umie pływać

Kolejny dzień ciężkich walk w Donbasie i rosyjskiego powolnego wgryzania się w teren. Tymczasem ukraińskie siły będą gotowe do poważniejszej kontrofensywy w drugiej połowie czerwca. Musimy jeszcze trochę poczekać.

Rosja do niedawna miała w Ukrainie 106 batalionowych grup bojowych liczących średnio po 800 żołnierzy, pomijając oczywiście dywizjony artylerii lufowej i rakietowej szczebla armijnego i okręgowego, jednostki saperskie, przeciwlotnicze, łączności, walki radioelektronicznej, logistyczne itd. Okazuje się, że straty, których nie ma jak uzupełnić, zmuszają dowództwo do łączenia tych grup, by zamiast dwóch pokiereszowanych otrzymać jedną w miarę kompletną.