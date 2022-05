88. dzień wojny. Czym jest Grupa Wagnera i co robi w Ukrainie?

Kolejny dzień pozycyjnych zmagań w Donbasie, trwa wojna na wyczerpanie. Tymczasem na wschodzie, w rejonie Popasnej, walczyła prywatna armia znana jako Grupa Wagnera – i zapewne walczy nadal. Dlaczego rosyjskie wojska włączają do działań prywatną agencję paramilitarną?

Wygląda na to, że Rosjanie szykują się do wznowienia ofensywy w Donbasie. W ciągu dwóch ostatnich dni, 20 i 21 maja, doszło do intensyfikacji ostrzału artyleryjskiego pod Iziumem, pod Łymaniem, w rejonie Siewierodoniecka i Popasnej. Rosjanie ostatniej doby podjęli osiem prób niezwykle silnych ataków na różnych kierunkach. Próby natarcia z Iziuma na Słowiańsk i na Wieliką Komiszuwachę, która została niedawno odbita przez wojska ukraińskie, nie powiodły się. Nieco dalej na wschód od Iziuma wojska rosyjskie i milicja ługańska przekroczyły rzekę Oskil po istniejącej tam tamie i wyrównały nieco linię frontu, ale to akurat większego znaczenia nie ma. Ukraiński Sztab Generalny donosi natomiast, że ciężkie walki pod Łymaniem oraz ostrzał artyleryjski wskazuje na to, że Rosjanie znów podejmą próby forsowania Dońca w rejonie Jampiła, czyli tym razem nieco na zachód od Siewierska. Przypomnijmy, że sromotne lanie na przeprawach 2–13 maja dostali na wschód od Siewierska. Tym razem do przeprawy szykuje się 90. Witebsko-Nowogrodzka Dywizja Zmechanizowana Gwardii spod Jaketerynburga, z Centralnego Okręgu Wojskowego. Miejmy nadzieję, że podjęte przez nią próby skończą się identycznym rezultatem, jak te podejmowane przez 41. Armię.

Siewierodonieck trzeba będzie oddać?

Najtrudniejsza sytuacja rozwija się w Siewierodoniecku. Teraz miasto to zostało zaatakowane z trzech stron: z północy, od strony zajętego wcześniej Rubiżnego, od wschodu i od południa, od strony znajdującego się w rękach rosyjskich miasteczka Boriwskie. Najgorsze jest jednak to, że Rosjanom udało się zniszczyć jeden z dwóch mostów na Dońcu łączących Siewierodonieck z Lisiczańskiem, który leży na południowo-zachodnim brzegu tej rzeki. Do zaopatrywania obrońców Siewierodoniecka został zatem już tylko jeden most, który w razie potrzeby może też posłużyć jako droga ewakuacji wojsk z miasta, gdyby nie dało się go utrzymać.

Dosłownie 20 km dalej na południowy zachód od rejonu walk o Siewierodonieck, w okolicach miejscowości Popasna, Rosjanie, którzy utknęli tam na drugiej linii ukraińskiej obrony, też podejmowali próby ataków, chcąc uzyskać przełamanie. Próbowali we wszystkich możliwych kierunkach, najcięższe walki trwały pod maleńką wsią Łypowe, jakieś 8 km na północny zachód od Popasnej. Walki w Donbasie są coraz bardziej wyczerpujące nie tylko dla Rosjan, ale także dla Ukraińców. Należy się spodziewać, że Siewierodonieck trzeba będzie oddać i wycofać się za Doniec, do Lisiczańska, o który można oprzeć solidną obronę.