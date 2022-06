122. dzień wojny. Nie ma głupszej koncepcji niż „ani kroku w tył”. Czym jest biały wywiad?

Przegrana bitwa o Siewierodonieck wcale tak bardzo nie wpłynie na przebieg wojny, pod warunkiem że ukraińska kontrofensywa sił formowanych na zachodnim sprzęcie faktycznie niedługo ruszy. Czekając na jej rozpoczęcie, przyjrzyjmy się pracy wywiadu.

Ukraińskie wojska wycofują się stopniowo z Siewierodoniecka, by uniknąć całkowitego odcięcia i likwidacji. W działaniach militarnych nie chodzi bowiem o to, by kurczowo trzymać teren, ale tak manewrować, by zadać przeciwnikowi jak największe straty, maksymalnie unikając własnych. Nie ma głupszej koncepcji niż „ani kroku w tył”. Czasem trzeba się uporczywie bronić w jakimś punkcie czy na danym odcinku, ale to nie może być sztywna reguła – bo z reguły nie prowadzi do niczego dobrego.