Nie tylko Polska. Półkula północna topi się w upałach

Padają kolejne rekordy wysokich temperatur w krajach europejskich i części Azji. Nie ma się czym ekscytować, utrzymywanie ludzkiego życia w takich warunkach staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne.

Choć o tej porze roku stolica Włoch bywa już zapełniona turystami, a po dwóch latach pandemicznej pustki przybysze z całego świata wracają tłumnie na jej ulice, w minionym tygodniu często świeciły pustkami. Przynajmniej w ciągu dnia, kiedy słońce operowało najmocniej. 27 czerwca stacja meteorologiczna przy lotnisku Roma Urbe zanotowała temperaturę 40,8 st. C. To najwyższy czerwcowy odczyt w historii. W dodatku był sporo wyższy od poprzedniego rekordu – w 1982 r. termometry wskazywały 36,8 st. Aż cztery stopnie różnicy pokazują, że tegoroczna fala gorąca może być wydarzeniem bez precedensu.

Przetacza się ona zresztą przez cały Półwysep Apeniński. Rekordowe temperatury w czerwcu zanotowano też we Florencji (41 st.), Neapolu (37,5 st.) czy położonym na północ od Rzymu Viterbo (40,3). Powyżej 40 st. C, choć jeszcze nie rekordowo, było też na Sardynii (41,3 st. w Ballao) i Sycylii (41,6 st. w Misilmeri). Wraz z pierwszym dniem lipca upał zelżał, ale tylko trochę. Już rano temperatura przekraczała 32 st. praktycznie wszędzie poza pasmami górskimi, a ciemnoczerwony pas upału roztaczał się na mapie w sposób jednolity od Mediolanu po Palermo.

Europa w afrykańskiej fali gorąca

Niewiele chłodniej jest w tej chwili we Francji, która pierwszy tegoroczny szczyt gorąca ma już za sobą. Temperatury powyżej 40 st. przyszły tam już w połowie miesiąca. 16 czerwca w miasteczku St-Jean-de-Minervois, 100 km na południowy zachód od Montpellier, termometry wskazały równo 40 st. Nie licząc Korsyki, był to najwcześniejszy w historii odczyt z czwórką z przodu, odkąd we Francji prowadzone są systematyczne pomiary. Do rekordów jeszcze brakuje, zwłaszcza w największych miastach. W 2019 r., w czasie najbardziej katastrofalnej w skutkach francuskiej fali upałów, w Paryżu zanotowano 42,6 st. Między czerwcem a sierpniem z powodu upałów zmarło przedwcześnie aż 1,5 tys. Francuzów. W połowie czerwca było tak gorąco, że prawnie zakazane zostały wydarzenia publiczne na otwartym powietrzu. W tej chwili jest nieco chłodniej, temperatura w stolicy nie przekracza 22 st., w innych częściach kraju – rzadko przebija 30. Nie znaczy to jednak, że Francuzi mogą odetchnąć. Kolejna fala przewidywana jest na sierpień, szczyt sezonu urlopowego – temperatury mogą się wówczas zbliżyć do tych z 2019 r.

Powodem tak wysokich temperatur we Włoszech, na Bałkanach, w Afryce Północnej i Europie Środkowo-Wschodniej jest fala gorącego pustynnego powietrzna nadciągająca z Afryki przez Morze Śródziemne. Przelatuje ono niczym po autostradzie przez Algierię i Libię, dochodzi nawet do koła podbiegunowego. Rekordowo ciepło jest w Norwegii. W Tromso, nadmorskim mieście na dalekiej północy kraju, odnotowano 29,7 st. C, najwyższą temperaturę w czerwcu w historii. To wynik może nawet bardziej szokujący niż 42 st. w Paryżu, bo Tromso leży 350 km na północ od granicy koła podbiegunowego. To jednak nie koniec pogodowych anomalii. W minionym miesiącu w Norwegii im dalej na północ, tym było cieplej. Mehamm, najważniejsze miasteczko w arktycznej części kraju, położone niemal na północnym czubku Skandynawii (71 równoleżnik, bardziej na północ niż rosyjski Murmańsk), przebiło 30 st. (30,8). W porównaniu z dotychczasowym czerwcowym rekordem to wynik o, bagatela, 10 st. wyższy.

Nie lepiej jest na Bałkanach. Słowenia i Chorwacja odnotowały najwyższe temperatury w czerwcu w historii – przekraczające 40 st. O ironio, jeszcze tydzień temu Ljubljana, stolica Słowenii, trafiła do rankingu „dziesięciu najlepszych destynacji do ucieczki przed tegorocznymi upałami” „Washington Post”. W Bośni i Hercegowinie do czerwcowego rekordu – 41 st. C – zabrakło zaledwie 0,2. Kilkanaście miast w południowych i wschodnich Niemczech doświadczyło temperatur powyżej 37 stopni, podobne odczyty miały miejsce w ubiegłym tygodniu na zachodzie Polski. Już w kilku miejscach upał doprowadził do katastrofalnych konsekwencji. W ślad za gorącem idą ulewne burze i gradobicia, często tak gwałtowne, że doprowadzają do wylewów rzek i osunięć gruntu. Ten ostatni scenariusz zmaterializował się w Austrii, gdzie w południowym rejonie Karyntii błoto zalało piwnice domów, zginęła jedna osoba,

Blisko rekordów na całej półkuli północnej

Szybki rzut oka na pogodową mapę planety pokazuje jednak, że upały to nie tylko europejski problem. Na Starym Kontynencie i tak nie jest zresztą najgorzej – na globusie wystarczy zjechać tylko nieco „w dół”. W Tunisie odnotowano czerwcowy rekord temperatur, tyle że tam wyniósł on 48,7 st. C. Smugi ciemnobrązowego koloru na mapach temperatury widać wzdłuż całego zachodniego wybrzeża USA i Kanady, w pasie od Iranu aż po Mongolię i na terytorium całej Japonii. W Tokio temperatura osiągała poziom 35 st. przez pięć dni z rzędu, co jest – znowu – absolutnym rekordem. W Uch-Adzhi, osadzie położonej w centrum środkowoazjatyckiego Turkmenistanu, termometr wskazał w ubiegłym tygodniu 48,2 st. – to najwyższy odczyt nie tylko dla kraju, ale i całego regionu. Ostrzeżenia przed upałami wydały władze lokalne we wszystkich trzech stanach na wschodnim wybrzeżu USA. Szczególnie narażona jest południowa Kalifornia, południowy Oregon i środkowa część stanu Waszyngton – tam temperatury mogą niebawem przekroczyć 45 st. Już zaczynają się też ogromne pożary lasów, obecne od kilku dni także na greckich wyspach.

Najgoręcej jest jak na razie w Iranie. Tam też było rekordowo, aż 52 st. na południowym zachodzie kraju. Powyżej 35 st. będzie przez dłuższy czas w Korei Południowej – tamtejsze służby meteorologiczne alarmują, że fala gorąca nie ustąpi co najmniej przez tydzień, do 7 lipca. Do takich komunikatów należy się w tym sezonie letnim przyzwyczaić, bo pierwsze prognozy wskazują, że na całej półkuli będzie gorąco przez najbliższe dwa miesiące. Upał dojdzie też tam, gdzie jeszcze go nie było – do środkowej części USA, Portugalii czy Rosji. Spokoju nie będzie też w Indiach, mimo że ten kraj rekordową falę upałów już w tym roku przeszedł – w kwietniu padł rekord liczby różnych stacji meteorologicznych donoszących o temperaturach powyżej 40 st. Same wskazania słupków powoli stają się jednak wtórne, bo planeta zbliża się do granicy, za którą utrzymywanie życia ludzkiego w takich temperaturach będzie coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Dzisiaj prawie wszędzie jest bardzo gorąco. A w dłuższej perspektywie będzie tylko cieplej.