Ukraina ruszyła na Chersoń. Teraz może się Rosji odgryźć

Im więcej Ukraina ma HIMARS-ów i MLRS-ów – a ma ich już w sumie około 20 – tym boleśniej potrafi się Rosji odgryzać i skuteczniej blokować jej ruchy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że armia krok po kroku odzyskuje zagrabione przez Rosjan ziemie na prawym brzegu ujściowego odcinka Dniepru. Ciężkie walki w tym rejonie potwierdzają amerykańscy i brytyjscy analitycy, choć nie są w stanie określić skali ukraińskich sukcesów. Kijów postanowił tym razem mniej się chwalić, Moskwa woli temat przemilczać. To, że coś się szykuje, było wiadomo od momentu, gdy HIMARS-y i MLRS-y zaczęły walić rakietami w most koło Chersonia. Zniszczyć go nie dały rady, ale przeprawa ciężkiego sprzętu z Donbasu będzie teraz bardzo ryzykowna.