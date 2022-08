Robert Katalończyk

Robert Lewandowski dołączył do Barcelony szczycącej się mottem „więcej niż klub”. Ale jeśli chodzi o stan jej finansów, bardziej aktualnie brzmiałoby: mniej niż zero.

To musiała być miłość. Po wielu tygodniach publicznych nacisków na swoich pracodawców z Bayernu Monachium Robert Lewandowski dostał zgodę na odejście do Barcelony, rok przed końcem kontraktu. Bez wielkich sentymentów porzucił bawarską stabilność, przewidywalność oraz miłe każdemu profesjonaliście poczucie, że wszystko wokół niego dopięte jest na ostatni guzik, na rzecz związku z Barceloną, która trzyma się na futbolowej powierzchni tylko dlatego, że jest zbyt wielka, by upaść. Długi klubu zostały niedawno zsumowane do 1,3 mld euro i jak przyznają nawet jej działacze, gdyby FC Barcelona była zwykłą spółką prawa handlowego, już przed rokiem musiałaby zostać postawiona w stan likwidacji.