Orbán, premier rasy węgierskiej, który sam sobie przeczy. O co mu chodzi?

Viktor Orbán przekonuje dziś, że to on jest strażnikiem europejskich wartości – w odróżnieniu od Zachodu, który stał się „pozachodni”.

Węgierski premier i były największy sojusznik polskiego rządu, z którym ze względu na wojnę w Ukrainie drogi mu się „rozjechały”, co roku przemawia w Baile Tusnad, w ramach Letniego Wolnego Uniwersytetu i Obozu Studenckiego. I co roku opowiada tam coraz to dziwniejsze historie, by w końcu dobić do poziomu, ponad który trudno już się wznieść nawet doświadczonym skrajnym prawicowcom. Tym razem, 23 lipca, Viktor Orbán ogłosił się bowiem orędownikiem „węgierskiej rasy” i sprzeciwił się jej „mieszaniu” z „innymi rasami”.