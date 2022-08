168. dzień wojny. Zagadkowa broń Ukrainy: HARM-y, rakiety do zadań specjalnych

Kolejne uderzenia lotnicze i rakietowe obnażają słabość rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Z dostępnych informacji wynika, że najeźdźcy dotąd ani razu nie przechwycili i nie zestrzelili rakiety HIMARS, a lotnictwo Ukrainy poczyna sobie coraz śmielej.

Wydarzeniem dnia był we wtorek atak na lotnisko Saki. Polskie media piszą czasem o Nowofiedorowce, bo lotnisko leży obok tej wsi. Używajmy jednak prawidłowych nazw. Saki to bardzo znana baza lotnictwa morskiego ZSRR i Rosji i to ona była celem. Na tej samej zasadzie możemy mówić o bazach Teodory, Smardzko czy Janów w Polsce – proponowałbym raczej Łask, Świdwin i Mińsk Mazowiecki.

Co się w Sakach dokładnie stało, ciężko powiedzieć. W sieci pojawił się film zniszczonego bombowca Su-24M, raczej nieprawdziwy, bo stacjonujący tu 43.