Francuski minister transportu określił zarzuty „Le Monde” jako „niezmiernie poważne”, dziennik poszedł jednak znacznie dalej, rozbijając w puch wszystkie pokrętne tłumaczenia koncernu.

Paryski dziennik „Le Monde” po wnikliwym dziennikarskim śledztwie dowiódł, że francuski koncern paliwowy TotalEnergies eksploatuje w Rosji złoże, z którego surowiec przerabiany jest na paliwo lotnicze dla rosyjskich bombowców. Co więcej, wszystko wskazuje, że paliwo to służyło rosyjskiej bazie lotniczej, z której myśliwce bombardujące 16 marca zniszczyły teatr w Mariupolu, co spowodowało śmierć sześciuset osób i dalej bombardują ukraiński Charków. „Le Monde” szczegółowo opisał interesy TotalEnergies w Rosji głównie skupione na gazie ziemnym.