228. dzień wojny. Szybka inspekcja mostu Rosji nie pomoże. Pływające wozy też nie bardzo

Most Krymski nie został do końca sparaliżowany, nadal może być używany, choć na pół gwizdka, a raczej ćwierć. Sytuacja logistyczna Rosjan na południu z pewnością się pogorszy. Stale tracą też sprzęt. Dlaczego rosyjskie transportery są tak podatne na zniszczenie?

Już wczoraj sprawdzano wytrzymałość uszkodzonego Mostu Krymskiego. Początkowo wydawało się, że eksplozje były dwie, bo na jednej jezdni jego części drogowej do wody runęły dwa sąsiednie przęsła. Nie jest to łatwe do naprawy, w zasadzie trzeba usunąć resztki starych przęseł, zbudować nowe, robota na miesiące. Jezdnia obok (de facto drugi most drogowy) została jednak tylko częściowo naruszona.