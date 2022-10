Internet zalały memy: Czesi przejmują Kaliningrad! Dlaczego akurat oni?

Rosyjska agresja sprawiła, że w naszej części Europy doszło do zawieszenia wojny na stereotypy. I Polacy masowo wsparli czeską próbę wirtualnej aneksji Kaliningradu.

Czeskie memy o „aneksji” Kaliningradu i przemianowania go na Kralovec szybko zostały przejęte przez polską memosferę.

Internet zalany został przez memy: Czechy przejmują Kaliningrad! Ale dlaczego akurat Czesi? My znamy założony przez Krzyżaków Koenigsberg pod nazwą Królewiec. I pamiętamy, że po hołdzie pruskim pozostawał polskim lennem. Litwini nazywają to miasto Karaliaučiusem, bo położone było bynajmniej nie na terra nullius, ale na miejscu pruskiego grodu o nazwie Tuwangste, a Prusowie – podobnie jak Litwini, to lud bałtyjski.

Skąd w tej całej historii wzięli się Czesi? Cóż: królewską nazwę nadano miastu właśnie na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara, który w XIII w.