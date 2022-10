Chiny idą tą samą drogą co Rosja Putina. Nie łudźmy się, że to się kiedyś zmieni

Desmond Shum, chiński miliarder i dysydent, o tym, jak partyjni dygnitarze wzięli we władanie państwo chińskie i jego obywateli. I o tym, że władzy nie oddadzą.

Desmond Shum i jego była żona Whitney Duan to złote dzieci „chińskiego cudu”. Shum urodził się w Szanghaju (1968 r.), wychował w Hongkongu, wykształcił w USA. Należy do grupy chińskich miliarderów, którzy wystartowali od zera, a na przełomie XX i XXI w. zbili fortuny dzięki rynkowym reformom Deng Xiaopinga. Nie rynek dał im jednak bogactwo, lecz guanxi – sieć relacji z ludźmi władzy zapewniającymi ochronę i dostęp do transakcji z państwowymi firmami. Mistrzynią guanxi była Whitney, która zaprzyjaźniła się z żoną premiera Wen Jiabao i nazywała ją Ciocią Zhang.