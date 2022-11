Mundial w Katarze. Dęta piłka, wielka gra pozorów. I Zachód to pochwala?

Dla Katarczyków rozpoczynający się niebawem w ich kraju piłkarski mundial ma być przepustką do nowoczesności. Drogo za to płacą.

Katarska droga do mundialu to taka metafora katarskiej drogi do nowoczesności. Jeszcze 30 lat temu w tym emiracie nad Zatoką Perską nie było żadnego klubu piłkarskiego. Do dziś mimo piłkarskich mistrzostw świata, które rozpoczynają się już 20 listopada, najpopularniejszym sportem w kraju jest… krykiet, choć prawie żaden z 300 tys. obywateli Kataru go nie uprawia. W krykieta grają gastarbeiterzy z Azji Południowej, którzy wraz z napływowymi Afrykańczykami stanowią 89 proc. mieszkańców emiratu.