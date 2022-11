Gdzie to tsunami?

Brak wyraźnego zwycięstwa Republikanów w wyborach do Kongresu można uznać za sukces Demokratów i prezydenta Joe Bidena. Oraz porażkę Donalda Trumpa.

Według niepełnych jeszcze wyników republikańska Grand Old Party (GOP) wprawdzie zdobędzie większość w Izbie Reprezentantów, ale jej przewaga nad Demokratami będzie minimalna, zaledwie kilka mandatów. Ostatecznego wyniku wyborów do Senatu również nie poznaliśmy przed zamknięciem tego numeru POLITYKI. Możliwe nawet, że rozstrzygnie się to dopiero na początku grudnia, po drugiej turze wyborów w Georgii, gdzie żaden z kandydatów nie zdobył wymaganych w tym stanie 50 proc. głosów. I niewykluczone, że Demokraci utrzymają ostatecznie kontrolę nad wyższą izbą Kongresu.