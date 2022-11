270. dzień wojny. Czy jesteśmy w Polsce bezpieczni? Jak możemy się bronić przed atakami?

W związku z incydentem w Przewodowie całkiem serio stawiane są pytania o bezpieczeństwo naszego kraju i obywateli. Warto chyba pokusić się o ocenę możliwości naszej obrony przed atakami rakietowymi, bo wojna w Ukrainie szybko się raczej nie skończy.

Wycofywanymi z prawego brzegu Dniepru siłami Rosjanie wzmacniają obronę na różnych kierunkach, a zatem wygląda na to, że nie szykują się na razie do szybkich działań ofensywnych, za wyjątkiem kontynuowania ofensywy w rejonie Doniecka. Tutaj działania zaczepne są dla nich bardzo istotne ze względu na konieczność odsunięcia wojsk ukraińskich od ważnej linii kolejowej z Doniecka do Wołnowachy. Linia ta prowadzi dalej do Melitopola i Nowej Kachowki z odnogą w kierunku Dżankoj na Krymie i ma krytyczne znaczenie dla zaopatrywania całego zgrupowania wojsk rosyjskich na północ od Krymu, a także na samym Krymie. W ramach wzmocnienia linii obronnych rosyjskie wojska powietrzno-desantowe wycofane spod Chersonia pojawiły się w miasteczku Nowoajdar, położonym ok. 35 km na wschód od Siewierodoniecka. Jest to pierwszy zidentyfikowany przypadek przerzucenia sił z prawego brzegu Dniepru dalej niż do obwodu zaporoskiego. To zrozumiałe – transport wojsk musiał zająć nieco czasu. Kolejne siły z prawego brzegu Dniepru pojawiły się w Mariupolu, mówi się o 10–15 tys. żołnierzy. Jednocześnie wiadomo, że uzupełnienia dla rozbitej pod Iziumem 2. Tamańskiej Dywizji Zmechanizowanej Gwardii zakończyły szkolenia w Brześciu na Białorusi i dywizja ta niedługo zostanie całkowicie odtworzona, po czym skieruje się ją na front.

Tymczasem na północy kraju wojska ukraińskie wciąż podejmują próby ataków na północ i na południe od miasta Swiatowe, ale nadal nie mogą się przebić przez rosyjskie linie obronne. Rosyjscy korespondenci wojenni piszą jednak, że Rosjanie trzymają się tam resztkami sił. Niestety, ich wojska mogą dostać uzupełnienie.

Dalej na południe, od Bachmutu aż po Donieck, rosyjskie siły uporczywie nacierają, usiłując uzyskać przełamanie ukraińskiej obrony, ale bezskutecznie. Mimo zdobycia miasteczka Majorsk pod Gorłowką przez wojska rosyjskie walki o nie nadal trwają, bowiem ukraińskie kontrataki wdarły się ponownie do miasta. Ukraiński Sztab Generalny donosi, że w ostatnim okresie do szpitala w Gorłówce przywieziono ponad 500 rannych Rosjan, co pokazuje skalę strat napastników w tym rejonie, należy bowiem przypuszczać, że liczba zabitych tam Rosjan i separatystów w ciągu ostatnich kilku dni jest zbliżona. Nieco dalej na południowy zachód, pod Donieckiem, Rosjanie usiłują wyjść na skrzydła obrony ukraińskiej w miasteczku Awdijiwka, koncentrując swoje ataki po bokach miasta. Walki w Ukrainie pokazały bowiem, że działania w terenie zurbanizowanym wymagają doskonale wyszkolonych żołnierzy i znających się na rzeczy dowódców, a jednych i drugich Rosjanom brakuje. Dobrą metodą jest natomiast zagrożenie okrążeniem miasta, wówczas ukraińskie wojska muszą się z niego wycofać, jeśli nie chcą powtórki z Mariupola.

Wzdłuż całej linii frontu obie strony ostrzeliwały się ogniem artylerii, zadając sobie wzajemnie dotkliwe straty. Z tego też powodu nad Dnieprem Rosjanie budują tylko wysunięte pozycje obronne, na których żołnierze są rotowani okresowo, zaś główna linia obrony jest tam tworzona poza zasięgiem ukraińskiej artylerii polowej. Skutecznie są jednak używane ukraińskie wyrzutnie rakietowe HIMARS i MLRS. Wczoraj kierowane pociski rakietowe trafiły rosyjską bazę wojskową w Michailiwce, ok. 40 km na południe od Chersonia, zabijając według ukraińskiego Sztabu Generalnego 60 Rosjan i raniąc 70. Celem ukraińskiej artylerii są też rosyjskie wojska broniące wyjścia z półwyspu Kinburn, a teren nie sprzyja tu ukrywaniu się.

Rosjanie kontynuowali ostrzał Nikopolu, Mikołajowa i Oczakowa z użyciem pocisków przeciwlotniczych S-300PM odpalanych w awaryjnym trybie ziemia–ziemia, a ponadto drony kamikadze produkcji irańskiej dokonały ataku na zakłady Motor Sicz w Zaporożu – zakład ten produkował turbinowe silniki dla śmigłowców. Trudno powiedzieć, czy produkcja ta jest kontynuowana obecnie.

Zagrożenia dla Polski. Co jesteśmy w stanie obronić rakietami?

W chwili obecnej zagrożenie terytorium Polski jest w zasadzie minimalne. Jedynym poważnym problemem mogą być zabłąkane rakiety – czy to rosyjskie, czy ukraińskie pociski przeciwlotnicze – w przypadku rosyjskich ostrzałów rakietowych prowadzonych w pobliżu polskiej granicy. Oczywiście będą to rzadkie przypadki, ale w dłuższej perspektywie czasowej raczej nieuniknione.

A co by było, gdyby Rosjanie chcieli obecnie dokonać uderzenia rakietami na Polskę? Gdyby miały to być rakiety balistyczne Iskander z Obwodu Kaliningradzkiego, to w tym momencie obrony przed nimi nie ma. Dobra wiadomość jest jednak taka, że w najbliższym czasie nasza 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej z Bemowa w Warszawie otrzyma dwubateryjny dywizjon Patriot PAC-3, którym będzie w stanie zapewnić obronę Warszawy. Poza Warszawą w najbliższym czasie żaden inny obiekt w Polsce nie będzie miał ochrony przed pociskami balistycznymi, ale pod tym względem Polska nie jest wyjątkiem. Europejski system obrony przed rakietami balistycznymi dopiero się tworzy i, co ciekawe, Polska nie przystąpiła do tej inicjatywy, polegając wyłącznie na patriotach. A szkoda, bowiem można by uczestniczyć w perspektywicznych pracach przy tworzeniu zintegrowanego systemu przeciwrakietowego Europy z pełnym wzajemnym przepływem informacji o sytuacji powietrznej oraz z możliwością integracji z nim różnych nowych, perspektywicznych systemów przeciwrakietowych. A na tym polu w Europie największe osiągnięcia mają Francją i Włochy. Uczestnicząc w pracach, moglibyśmy podjąć u siebie produkcję takiego perspektywicznego systemu przeciwrakietowego powstałego na bazie francusko-włoskiego SAMP/T (europejski odpowiednik patriota), co mogłoby wpłynąć na obniżenie ceny zakupu takiego systemu dla Polski. Patrioty są bowiem na tyle drogie, że zapewne skończy się na czterech dywizjonach po dwie baterie każdy, co pozwoli np. bronić Warszawy i Poznania oraz zgrupowania wojsk walczących przy naszej północnej granicy siłami dwóch dywizjonów.

Dlaczego Poznania? Dlatego że w Poznaniu znajduje się wysunięty element dowództwa amerykańskiego V Korpusu, na bazie którego integrowane z naszą obroną będą amerykańskie siły wzmocnienia, a ponadto Poznań to ważny węzeł komunikacyjny kolejowo-drogowy na szlaku zaopatrywania wojsk walczących w Polsce z sojuszniczych państw zachodnich. A przydałyby się jeszcze ze trzy dywizjony przeciwrakietowe – do obrony Bełchatowa, gdzie poza największą w Europie elektrownią węglową znajduje się centralne stanowisko kierowania polskim systemem energetycznym (przy okazji pewną obronę przeciwlotniczą, choć raczej nie do końca przed rakietami balistycznymi, zyskałaby Łódź oraz baza w Łasku), do obrony portu w Szczecinie, gdzie może być wyładowywane ważne zaopatrzenie dla Polski, w tym ropa naftowa i płynny gaz, oraz do obrony Płocka z jego najważniejszą w Polsce rafinerią ropy naftowej. Z drugiej strony trzeba zakładać, że obronę przeciwrakietową kluczowych obiektów, czyli dodatkowo np. Trójmiasta, Bydgoszczy i Lublina, zapewnią sojusznicy z NATO.

Niestety, mamy pewne opóźnienia w rozmieszczeniu systemu obrony przeciwlotniczej małego i średniego zasięgu (na pograniczu dwóch klas) Narew, nie wybraliśmy jeszcze partnerów do ostatecznej integracji systemu w Polsce, a przecież trzeba jeszcze te systemy wyprodukować i przeszkolić do ich obsługi. System ten ma bronić przed obiektami latającymi (samolotami, śmigłowcami, dronami, rakietami skrzydlatymi) ugrupowania wojsk oraz głównych baz lotniczych (Łask, Świdwin, Mińsk Mazowiecki, Malbork, Krzesiny, Powidz, Kraków). Obecnie jego funkcje wypełniają postsowieckie zmodernizowane zestawy rakietowe S-125SC Newa (dziewięć baterii w trzech dywizjonach, zasięg 25 km, wysokość zwalczanych celów do 18 tys. m), zaś w wojskach są to przeciwlotnicze zestawy rakietowe 2K12 Kub (zasięg 25 km, wysokość zwalczanych celów do 15 tys. m) i 9K33 Osa (zasięg 10 km, wysokość zwalczanych celów do 5 tys. m). Dwa ostatnie systemy występują w trzech przeciwlotniczych pułkach wojsk lądowych: 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym w Koszalinie, 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi i Elblągu oraz 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku i Lesznie (mają pododdziały w dwóch garnizonach). 18. Pułk Przeciwlotniczy im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego w Zamościu jest dopiero w fazie formowania i docelowo, poza zestawami bliskiego zasięgu Poprad z radarami Soła, ma być wyposażony w perspektywiczny system Narew.

Jeśli więc chodzi o przeciwlotnicze zestawy rakietowe, jesteśmy w stanie osłonić wojska oraz trzy inne obiekty w kraju, np. Trójmiasto, Bydgoszcz-Toruń i Szczecin-Świnoujście. Te lub inne wybrane obiekty mogłyby być bronione przed atakami samolotów i pocisków skrzydlatych (ale nie balistycznych) przy założeniu, że Warszawa, a docelowo też i Poznań otrzymają patrioty. Ten ostatni system jest w stanie obronić nie tylko przed rakietami balistycznymi, ale też przed obiektami latającymi, czyli samolotami, rakietami skrzydlatymi czy dronami. System rozstawiony do obrony Warszawy jest w stanie zestrzeliwać obiekty latające na obszarze od Ostrołęki po Siedlce, Radom, Koluszki i Płock, mniej więcej w takim kręgu wokół Warszawy. Gdyby drugi dywizjon trafił do Poznania, to byłby w stanie zestrzeliwać obiekty w okręgu Chodzież, Żnin, niemal do Konina, do Krotoszyna, do Rawicza, niemal do Świebodzina i Drezdenka. Orientacyjnie oczywiście. Do tego dodajmy newy wokół Łodzi i Bełchatowa, Bydgoszczy i Torunia oraz Trójmiasta, zaś kuby (póki wojska lądowe pozostają w garnizonach, prowadząc pokojowe szkolenie) w rejonie Szczecin-Świnoujście, Lublin oraz Kielce-Starachowice. Rzeszowa, jak wiadomo, bronią patrioty amerykańskie.

Myśliwce na polskim niebie – dają poczucie bezpieczeństwa?

Tyle jesteśmy w stanie bronić rakietami, na dziś. A co z resztą kraju? Obecnie mamy wielozadaniowe F-16 w Krzesinach pod Poznaniem i w Łasku, co pozwala na osłonę przed uderzeniami niemal całego terytorium Polski, ale przy dyżurowaniu na ziemi myśliwce te potrzebują nieco czasu na start, wznoszenie i dolot do celu. Obecnie jednak F-16 oraz amerykańskie F-22 Raptor w Łasku często dyżurują w powietrzu, podobnie jak myśliwce NATO wysłane jako wzmocnienie na Litwę i do Estonii. A te z Litwy w razie potrzeby mogą być też użyte na terenie północno-wschodniej Polski, bowiem NATO-wski zintegrowany system obrony powietrznej nie ma granic państwowych – istnieje wspólna obrona powietrzna całego terytorium NATO. Do przechwycenia np. naruszyciela pod Wrocławiem bardziej opłaca się wysłać czeskie gripeny z Caslavia pod Pardubicami niż polskie F-16 z Łasku czy Poznania – i takie decyzje są rutynowo podejmowane.

Jak Polska może bronić się przed zagrożeniami

Czy, jak i czym Polska jest w stanie bronić się przed atakami na kluczowe obiekty? Oto podsumowanie w kilku punktach:

Najważniejsze obiekty infrastruktury krytycznej są bronione lub w razie wzrostu zagrożenia Polski ich obrona może zostać podjęta w drodze podwyższenia gotowości bojowej wojsk w czasie maksymalnym do 12 godz. Jest to czas konieczny do wyprowadzenia wojsk przeciwlotniczych z garnizonów i rozstawienia baterii rakiet przeciwlotniczych na pozycjach w warunkach polowych.

Gdyby sytuacja się zaostrzyła, więcej obiektów w Polsce mogą bronić sojusznicy.

W zasadzie jesteśmy w stanie osłonić lotnictwem myśliwskim niemal całe terytorium Polski z wyjątkiem wschodnich rejonów przygranicznych, północna rubież jest broniona przez samoloty MiG-29 z Malborka, zaś wschodnia – przez MiG-29 z Mińska Mazowieckiego.

Wejście do gotowości bojowej dwóch pierwszych baterii Patriot (w 2023 r.) zapewni obronę Warszawy przed rakietami balistycznymi i znacznej części Mazowsza przed atakami lotniczymi (samoloty, pociski skrzydlate, drony).

Wzmocnienie obrony powietrznej nastąpi również w 2023 r., kiedy w Polsce pojawią się pierwsze z zakupionych w Korei lekkich myśliwców FA-50 Golden Eagle.

Aktualnie dalsze wzmacnianie obrony powietrznej Polski to przerzut do Polski odpowiednich sił NATO. Obecnie Rzeszowa i okolic bronią dwie amerykańskie baterie Patriot.

Zagrożenia dla Polski w perspektywie lat

Poza omówionymi zagrożeniami należy liczyć się także z użyciem metod asymetrycznych, zwanych czasem niesłusznie „wojną hybrydową”. Mogą to być proliferacja broni dla grup przestępczych, organizowana migracja ludności islamskiej, cyberataki itd. Trzeba zauważyć, że choć zagrożenie to jest realne jak nigdy dotąd, jest ono odległe w czasie. Więcej o tym napiszemy pojutrze. A jutro zajmiemy się możliwością awarii w elektrowni atomowej w Enerhodarze lub na Białorusi i możliwymi skutkami takiej awarii. A to w związku z niepokojącymi doniesieniami o wybuchach na terenie enerhodarskiej elektrowni.