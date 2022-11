269. dzień wojny. ZOPA czy BATNA. Czy wojnę mogą teraz zakończyć negocjacje?

Wojna wkracza w etap zimowej stagnacji. Nie rysują się żadne perspektywy, by w ciągu najbliższych miesięcy któraś ze stron osiągnęła znaczące powodzenie. Czy jest jakieś pole do negocjacji i czy Zachód stara się to Ukrainie zasugerować?

Rosjanie po wycofaniu sił spod Chersonia starają się wzmocnić nimi obronę na wielu różnych kierunkach. Mimo wszystko dość sceptycznie podchodzimy do możliwości przeprowadzenia przez nich ofensywy w kierunku Zaporoża. Chwilowo rosyjskie jednostki są zbyt pokiereszowane, trzeba je teraz uporządkować, zebrać pododdziały razem, wyznaczyć im nowe zadania, zorganizować na nowo łączność i sieć stanowisk dowodzenia, ustanowić rutynowe dostawy zaopatrzenia po nowych trasach, z nowych magazynów.