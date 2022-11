Co po COP27? Przyszłość świata i klimatu jest ponura. Skaczemy w ciemność

Albo zatrzymamy globalny wzrost temperatury, albo musimy się do niego dostosować. Eksperci coraz częściej mówią o konieczności budowania tam, zapór, schronów klimatycznych oraz przygotowania się na przyjęcie setek milionów uciekinierów z Południa.

W trakcie obrad COP27 pojawiły się próby wykreślenia 1,5 st. C jako granicy, na której powinniśmy zatrzymać wzrost temperatury atmosfery. Na szczęście to się jeszcze nie udało.

Celem przyjętym podczas szczytu klimatycznego w Paryżu w 2015 r. jest zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na poziomie 1,5 st. C w stosunku do okresu przedprzemysłowego. To wręcz dogmat, którego ważność odnawiają kolejne konferencje Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ONZ skupiającej 196 krajów. Cel ten staje się coraz mniej realny, bo mimo istnienia od 30 lat konwencji, państwa nie przeciwdziałają skutecznie przyczynie katastrofy klimatycznej.

Naukowcy stwierdzili ponad wszelką wątpliwość, że głównym jej powodem jest emisja gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, oraz produkcji cementu i metanu, produktu ubocznego rozwoju rolnictwa i wydobycia paliw kopalnych.