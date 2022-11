Xi Jinping nie porzuca twardej polityki covidowej. Kto na tym traci najbardziej?

Pomimo trwających od kilku dni coraz wyraźniejszych protestów przeciwko lockdownom chińskie władze nie zliberalizują swojego podejścia do walki z wirusem. Nawet biorąc pod uwagę, że powoduje ona ogromne przestoje w gospodarce – krajowej i globalnej.

Do tej pory Chińczycy wyszli na ulicę co najmniej 20 razy w 15 miastach. Takie dane podają największe serwisy informacyjne, zwłaszcza te wciąż mające w Chinach własnych korespondentów jak CNN i Reuters. Stwierdzenie „co najmniej” jest tu kluczowe, bo Państwo Środka objęte jest szczelną (choć, jak się okazało, nie perfekcyjną) barierą informacyjną, zagranicznym dziennikarzom utrudnia się swobodną pracę w terenie, a internetowi cenzorzy na usługach partii komunistycznej pilnują, by nagrania z protestów i wezwania do uczestnictwa w nich nie rozprzestrzeniały się po kraju. Realna skala protestów może być więc większa, choć wciąż daleko jej chociażby do społecznych niepokojów z 1989 r. zwieńczonych masakrą na placu Tiananmen.

Chińczycy nie chcą lockdownów, władze przeciwnie

Chociażby z tego względu nie należy spodziewać się radykalnych działań ze strony władz w Pekinie ani zmiany kursu ich polityki. Samo pojawianie się demonstrantów na ulicach, i to w znaczących ośrodkach miejskich jak Pekin, Szanghaj czy Guangzhou, oraz przedostanie się tych obrazów do światowej opinii publicznej jest skazą na nieskazitelnym do tej pory autorytarnym rządzie Xi Jinpinga. Z tronu nie zostanie on jednak przez to usunięty, nawet jeśli niektórzy chińscy urzędnicy zaczynają się powoli łamać w kwestii polityki lockdownowej.

Według informacji potwierdzonych przez CNN i „New York Timesa” członek Narodowej Komisji Zdrowia Chin Xia Gang poinformował we wtorek, że w strategii walki z wirusem wprowadzone zostaną „pomniejsze zmiany” mające na celu m.in. zwiększenie odsetka seniorów zaszczepionych dawką przypominającą. Zapewnił też, że zdaje sobie sprawę z „niedogodności” powodowanych przez lockdowny, obiecał zniesienie ich „tak szybko, jak będzie to możliwe”. Jednocześnie wygłosił też płomienną obronę dotychczasowej polityki, uznając ją za „absolutnie niezbędną”. Wielkiej zmiany nie ma i nie będzie, ale drobne wyłomy w chińskim murze pandemicznym już się pojawiają i należy to wyraźnie podkreślić.

Chiny pozostają jednym z ostatnich krajów na świecie, w których wirusa zwalcza się przymusową izolacją. Biorąc pod uwagę nawet samą wielkość populacji, lockdown ma tu ogromny zasięg. Jak wyliczył dziennik „Financial Times”, objęte izolacją są obszary odpowiedzialne za wygenerowanie nawet jednej piątej całego chińskiego PKB. Należy przy tym pamiętać, że chińskie lockdowny są wierną kopią tutejszego reżimu, co oznacza ich absolutny i autorytarny charakter. Całkowity zakaz opuszczania budynków, nawet w tych najpotrzebniejszych celach, szczegółowe monitorowanie aktywności fizycznej i tej internetowej, brak jakichkolwiek wyjątków. Są miejsca, jak miasto Urumqi w prowincji Xinjiang, gdzie ubiegłotygodniowy pożar budynku mieszkalnego stał się katalizatorem pierwszych protestów – tam lockdown trwa nieprzerwanie od ponad 100 dni. Zamykane są też przestrzenie handlowe i popularne obszary dużych miast, jak stołeczna dzielnica Chaoyang. Pomimo to krzywe zakażeń nie spadają. W poniedziałek liczba nowych przypadków wyniosła ponad 46,5 tys., niebezpiecznie zbliżając się do poziomu z kwietnia i maja, kiedy to lockdown został wprowadzany w Szanghaju, finansowym centrum Chin.

Fabryka na pół gwizdka, gospodarka z zadyszką

Tymczasem sytuacja gospodarcza kraju staje się coraz gorsza. W drugim kwartale wzrost PKB był niemal zerowy, w dużej mierze właśnie z powodu zamknięcia Szanghaju. Prognoza końcoworoczna wskazuje z kolei teraz na wzrost wynoszący 3 proc. w skali roku, co też jest wynikiem głęboko poniżej oczekiwań. Jeszcze w marcu partia komunistyczna wyznaczyła cel na poziomie 5,5 proc., dziś wiadomo, że nie zostanie on osiągnięty. Perspektywy na przyszłość są jeszcze bardziej pesymistyczne. Według prognoz „The Economist”, OECD czy Banku Światowego wzrost w kolejnych latach ledwo przekroczy 4 proc., co dla chińskiej gospodarki i rządzących nią oficjeli, przyzwyczajonych do dwucyfrowych wyników, będzie wciąż rezultatem słabym, żeby nie powiedzieć – poniżającym. W połączeniu z bańką na rynku nieruchomości i nadchodzącym załamaniem demograficznym oznaczać to będzie spory kryzys, a wraz z nim – poważne problemy ze zrealizowaniem wizji Xi Jinpinga o Chinach będących niekwestionowanym globalnym liderem, nie tylko gospodarczo.

Problem w tym, że dławienie się chińskiej gospodarki oznacza spore problemy praktycznie dla całego świata. Doskonałym przykładem tego jest chociażby Apple, który z powodu problemów w chińskich fabrykach nie jest w stanie zapełnić swoich magazynów, zwłaszcza najnowszymi wersjami iPhone’a. Według danych amerykańskiej firmy analitycznej Wedbush Securities wiele sklepów należących do firmy ma obecnie na stanie zaledwie 35–40 proc. standardowych ilości najważniejszych produktów. Bank of America szacuje, że w skutek lockdownów i zamknięcia niektórych fabryk w Chinach w trzecim kwartale z Państwa Środka do USA wypłynęło 78 mln sztuk telefonów Apple’a, czyli aż o 6 mln mniej niż kwartał wcześniej. Fabryka w Zhengzhou, jedna z flagowych placówek koncernu, działa w tej chwili na 50 proc. wydajności. Co prawda lokalne władze zapewniają, że już na początku grudnia uda się tam wrócić do stuprocentowego wyniku produkcyjnego, jednak eksperci nie dowierzają. Sceptycyzm szerzy się do tego stopnia, że coraz powszechniejsze stają się teorie spiskowe zakładające celowe działanie chińskiego rządu prowadzące do wywołania stagnacji gospodarczej w USA. Pracownicy fabryk Apple’a i innych tamtejszych firm, chociażby Tesli Elona Muska, mieliby rzekomo otrzymywać gratyfikację finansową za wstrzymywanie się od pracy lub całkowite jej niewykonywanie.

Za politykę zero covid zapłacą wszyscy?

Tylko że na chińskich lockdownach tracą wszyscy, nie tylko Amerykanie. Na spadki w wydajności i produkcji narzeka chociażby Volkswagen, holenderska spółka technologiczna ASMI produkująca podzespoły dla szeregu sektorów gospodarki i kilkanaście innych europejskich podmiotów. Coraz więcej z nich szuka alternatywnych podwykonawców, zwracając się przede wszystkim w kierunku Tajwanu. To jednak również niepewny obszar, głównie z powodu imperialnych zapędów samego Xi i niebezpieczeństwa eskalacji militarnej wokół wyspy. W dodatku przekierowanie produkcji zajmuje sporo czasu, a presja inflacyjna i rosnące koszty energii powodują, że mało kto może pozwolić sobie teraz na późniejszy zysk. Efekty chińskiej polityki zero covid widać już zresztą na całym świecie. Globalny rynek smartfonów w trzecim kwartale tego roku skurczył się aż o 12 proc. względem wcześniejszych trzech miesięcy.

Xi Jinping jest w trudnym położeniu. Z jednej strony nie chce odchodzić od swojej twardej strategii zera tolerancji dla wirusa, z drugiej – dowody na społeczne niezadowolenie muszą dawać Pekinowi do myślenia. Znacznie bardziej niekomfortowa jest jednak sytuacja tych, którzy od Chin zależą gospodarczo. Oni bowiem nie mają na sytuację w Państwie Środka żadnego wpływu, a często też nie wiedzą nawet, co naprawdę dzieje się w ich własnych fabrykach i czy realizacja założeń produkcyjnych jest w ogóle możliwa. To cena, którą Zachód dziś płaci za dekady używania taniej chińskiej siły roboczej. Rachunek wystawiony przez Pekin może okazać się trudny – a być może i niemożliwy do przełknięcia.

