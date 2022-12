Jaki numer do rosyjskiej opozycji? Czyli kto ma sprzątać po Putinie

Opozycja w Rosji musi zmierzyć się z własną słabością, a może nawet wymyślić się na nowo. Robią to już aktywiści Nawalnego, ale sami nie są w stanie zmienić kraju, choć ich lider ma jasny plan. Czyje poczynania warto śledzić?

Niedługo minie rok od zbrojnej napaści na Ukrainę. Rosyjska armia zdążyła dokonać mordów na mieszkańcach Buczy, zbombardować miasta i zastrasza ludność cywilną niczym kraj terrorystyczny. A Zachód zdążył oswoić się z faktem, że większość Rosjan popiera tę agresję. W powietrzu wisi pytanie o to, dlaczego – parafrazując słynną frazę Henry′ego Kissingera – po tylu miesiącach wojny wciąż nie da się zadzwonić pod jeden numer, by uzyskać w tej sprawie wspólne stanowisko opozycji.

Trzy kręgi rosyjskiej opozycji

Nie ma bowiem jednej rosyjskiej opozycji. Jest długa lista wielkich nazwisk. Ograniczając się wyłącznie do żyjących: jest uwięziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze Aleksiej Nawalny, mistrz szachowy Garri Kasparow, były szef Jukosu Michaił Chodorkowski, są nawet laureaci Pokojowej Nagrody Nobla 2021: Dmitrij Muratow i stowarzyszenie „Memoriał”.

W drugim szeregu są dziennikarze i aktywiści. „Nawalniści”, jak Ilia Jaszyn (skazany właśnie na osiem i pół roku kolonii karnej), reporter Władimir Kara Murza, były współpracownik Borysa Niemcowa, którego dwukrotnie próbowano otruć, obecnie oskarżony o zdradę stanu, za co grozi mu 20 lat więzienia, a także Ilia Ponomariow, były deputowany, dziś przebywający w Kijowie. Gwiazdą, choć może trafniej powiedzieć: celebrytką liberalnej opozycji jest jednak Ksenia Sobczak. Do Putina może mówić „wujku”, bo był bliskim współpracownikiem jej ojca, mera Petersburga Anatolija Sobczaka. Dlatego może czuć się bezpieczniej niż jej represjonowani koledzy.

W trzecim kręgu są natomiast uczestnicy antyrządowych demonstracji. Szacunkowo to nawet 10 proc. społeczeństwa. Jak wynika z badań Centrum Lewady przeprowadzonych miesiąc po wybuchu wojny, agresję popiera 81 proc. Rosjan, przeciw jest 14 proc. Co oznacza, że potencjalny elektorat opozycji to ok. 20 mln obywateli. Nie ma jednak lidera, który mógłby ich zjednoczyć. Nie jest nim nawet najbardziej rozpoznawalny Aleksiej Nawalny (zaufanie do niego deklaruje 2 proc. Rosjan) ani Ksenia Sobczak, którą na Instagramie obserwuje 9,4 mln osób. Nawalny, którego na Zachodzie nazywa się liderem rosyjskiej opozycji, zdaniem Maria Gunko z Oxford University′s Centre for Migration, Policy and Society „jednoczy dość małą, specyficzną część społeczeństwa”.

Nawalny, Rojzman?

Rosyjska opozycja jest głęboko skłócona i Nawalny też jest obiektem krytyki kolegów m.in. z partii Jabłoko. Od lat zarzekają się, że nie wejdą z nim w sojusz. Potrzeba zjednoczenia w warunkach wojennych nie przeszkodziła aktywistom z Fundacji Walki z Korupcją dodać do listy „skorumpowanych urzędników i podżegaczy wojennych” Aleksieja Wenediktowa, znanego dziennikarza i naczelnego Echa Moskwa (dziś kanału „Żiwoj Gwozd’” na YouTubie).

Zdaniem aktywistów Nawalnego Wenediktow jako szef Publicznego Sztabu Monitoringu Wyborów do Dumy Państwowej sfałszował przed rokiem wyniki głosowania elektronicznego. Miało to przynieść zwycięstwo prokremlowskim kandydatom. Wenediktow oskarżenia zbagatelizował: „Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Ukrainie, gdzie giną ludzie, biorąc pod uwagę, że Aleksiejowi Nawalnemu grozi 30 lat więzienia, a także to, że nazwisko (Borysa) Akunina jest wymazywane z teatralnych afiszy, a jego książki usuwane z półek – to jest drobiazg, szczerze mówiąc, nic”.

Słabością rosyjskiej opozycji jest wrodzony brak zaufania, wieczne podejrzenia o związki z Kremlem. Wenediktowowi walczącemu o utrzymanie radiostacji przez lata zarzucano kolaborację z władzą. Podobnie jak wobec sojuszników Nawalnego – Leonida Wołkowa i Ljubow Sobol, którzy mają być powiązani z Igorem Sieczinem, bliskim współpracownikiem Putina. I wreszcie samego Nawalnego, który unikając śmierci, udowodnił rzekomo, że jest agentem, jeśli nie zagranicznych wywiadów (amerykańskiego i niemieckiego), to Kremla. Rosyjskie społeczeństwo, straumatyzowane dekadami represji stalinowskich, wszechmocnych służb i propagandy szczującej na Zachód, ma dużą skłonność do ulegania teoriom spiskowym. „Prawdziwy opozycjonista to martwy opozycjonista”, taki jak Borys Niemcow, zastrzelony u wrót kremlowskiego pl. Czerwonego w lutym 2015 r.

Niemcow był realnie ostatnim liderem zdolnym zjednoczyć opozycję. Wydawałoby się, że napaść na Ukrainę i exodus krytyków Kremla naturalnie sprawi, że spory przycichną i zacznie się wspólna praca nad zmianami w Rosji. Bynajmniej. Kiedy Ilja Ponomariow zwołał do podwarszawskiej Jabłonnej opozycjonistów, by omówić sposoby usunięcia Putina, większość go zignorowała. Dotarł Michaił Chodorkowski, ale nie nawalniści. Zamiast łączyć śmiała inicjatywa stała się kolejną kwestią dzielącą rosyjskich emigrantów.

Wydaje się, że dość charyzmy ma Jewgienij Rojzman, były burmistrz Jekaterynburga (2013–18), wcześniej deputowany z ramienia Sprawiedliwej Rosji. Ostro wypowiadał się przeciw wojnie, a na Twitterze dyskutował z liderem partii Siergiejem Mironowem. W sierpniu został zatrzymany za „dyskredytowanie” armii. Realnie zagraża Kremlowi, bo jest w elicie władzy, a nie mocno wyizolowanej, pozasystemowej opozycji. Jest do tego popularny w regionie. Takich, jak pokazał przykład gubernatora Kraju Chabarowskiego Siergieja Furgała dwa lata temu, należy eliminować w pierwszej kolejności.

Oblany „test krymski”

Kłopotliwym obciążeniem części rosyjskich liberałów są ich odruchy imperialne. Ukraińcy pamiętają, że Chodorkowski i Nawalny poparli Putina po aneksji Krymu w 2014 r. Nie ma znaczenia, że dawny oligarcha wypowiedział się raczej wymijająco, a Nawalny prostował swoją wypowiedź. Chodorkowski stwierdził, że „proces rozmywania granic w Europie będzie tak długi, że tego nie dożyje”. Natomiast Nawalny na pytanie redaktora naczelnego Echa Moskwy Wenediktowa, czy gdyby został prezydentem Federacji, zwróciłby półwysep Kijowowi, odpowiedział: „Czy Krym jest kanapką z szynką, którą można po prostu wziąć i oddać?”.

Ksenia Sobczak w kampanii prezydenckiej w 2018 r. mówiła jasno: „Krym jest ukraiński”, i skończyła z jednoprocentowym wynikiem. A jeszcze wywołała skandal w Gruzji. Do Tbilisi poleciała kręcić wywiad z Darią, córką rosyjskiego polityka Eduarda Isakowa, który się jej wyrzekł. Obie postanowiły odwiedzić też słynny bar Dedaena, gdzie goście z Rosji muszą podpisać się pod listą, że nie głosowali na Putina i popierają Ukrainę. Właściciel tłumaczył po angielsku, że Gruzja jest w 20 proc. okupowana przez Rosję, 300 tys. Gruzinów zostało uchodźcami. „Co ma wspólnego Ukraina z Gruzją?” – pytała Sobczak po rosyjsku.

O podobny brak wrażliwości została niedawno oskarżona telewizja opozycyjna Dożd. 9 grudnia Łotwa cofnęła jej licencję, oficjalnie z powodu „zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Kroplą, która przelała czarę, była wypowiedź prezentera Aleksieja Korostiełkowa, pełna empatii dla „naszej armii”. Co prawda Dożd wielokrotnie krytykowała agresję Rosji, ale część łotewskich obserwatorów wzywała ją do zajęcia jednoznacznego stanowiska.

Mediujący w tej sprawie Aleksiej Wenediktow tłumaczył w programie „Żiwowo Gwozdia”, że dziennikarzom zaszkodziło m.in. prowadzenie rozmów z łotewskim regulatorem bez tłumacza i po rosyjsku. Jak przyznał były redaktor Echa Moskwa, zabrakło zrozumienia, że nadają z państwa doświadczonego rosyjskim imperializmem, które dziś uznaje się za frontowe i zagrożone.

Dosadniejsza była wybitna łotewska dziennikarka, publicystka i pisarka Elita Veidemane: „To nie jest niezrozumienie opinii publicznej, ale imperialna mentalność tych inteligentnych i elokwentnych Rosjan. (...) Bardzo mała nadzieja, że ją porzucą. Co więcej, ich stanowisko wzmacnia wielu naszych relatywistów i zastępy liberałów za granicą – użyteczni głupcy Kremla, którzy nie potrafią lub nie chcą dostrzec tego odwiecznego imperializmu” – komentowała na portalu Neatkartga.lv.

Jak zawrócić Rosję

Opozycja musi się zmierzyć z własną słabością, a może nawet wymyślić się na nowo. Do takiego wniosku doszli aktywiści Nawalnego, którzy osiedli w Wilnie, nieformalnej stolicy rosyjskiej opozycji. „Wyrzuciliśmy wszystkie plany i wymyśliliśmy się na nowo jako organizacja medialna” – mówił Leonid Wołkow, szef sztabu Nawalnego. Walczą na froncie wojny informacyjnej, dlatego uruchomili na YT nowy kanał „Popularnaja Politika”. Ma 1,67 mln subskrybentów i nadaje 30 godzin tygodniowo, z ok. 70 osób liczba zaangażowanych w projekt ludzi wzrosła do 130.

Nawalny ma intuicję polityczną i wizję postputinowskiej Rosji. W październiku przekazał swoim adwokatom tekst, w którym zawarł kluczowe postulaty. Po pierwsze, powojenna Rosja nie może zagrażać sąsiadom ani pokojowi. Wcześniej jednak Zachód musi zrozumieć rosyjską zazdrość o Ukrainę i jej sukcesy, mit wielkiej Rosji, która bez Ukrainy będzie „zwykłym państwem”. Nie ma szans, że Kreml pójdzie tu na realny kompromis. Za szeregiem politologów Nawalny zauważa, że wojna wcale nie jest katastrofą dla państwa, lecz użytecznym narzędziem rozwiązywania problemów. Konflikt czeczeński dał młodemu Putinowi autorytet, Gruzja, Krym i Syria uczyniły z niego najpopularniejszego polityka w kraju. Na razie koszt wojny jest dla Putina wciąż mniejszy niż zawarcia pokoju.

„Rosję należy zawrócić – pisze Nawalny – do kluczowego momentu historycznego i pozwolić narodowi dokonać lepszego wyboru”. Opozycjonista jest przekonany, że Rosja potrzebuje republiki parlamentarnej, bo tylko tak uda się przerwać niekończący się cykl imperialnego autorytaryzmu. Stąd potrzeba ograniczenia jedynowładztwa, rządów większości, niezależnych sądów i większej samodzielności lokalnych władz. Nie będzie łatwo – ze względu na powszechne i autentyczne poparcie dla Putina, postrzeganie reform liberalnych i demokratycznych jako chaosu i „smuty” czasów Jelcyna, gnozę i wyuczoną bezradność.

Tak czy inaczej, bez wsparcia nawet głęboko skłóconej opozycji w Rosji nie ma szans na wyłonienie nowych demokratycznych elit. Wojna potrwa, a zmiana w mentalności mas zajmie jeszcze sporo czasu.

