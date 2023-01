341. dzień wojny. Teraz widać, że Zachód spóźnił się z ciężkim sprzętem dla Ukrainy

Przed nami jeszcze kilka tygodni frontowego pata, zanim Rosjanie ruszą z ofensywą. Żeby przełamać impas, Ukraina potrzebuje więcej artylerii lufowej i rakietowej oraz amunicji krążącej. A do tego mnóstwa dronów, które wykonują dziś na polu walki zaskakująco dużo zadań.

Rosjanie mszczą się jak mogą na upartym sąsiedzie, który zamiast potulnie się poddać i dać się złupić, broni się z wielką zawziętością, zupełnie jakby sam chciał meblować własne mieszkanie. Dlatego atakują ukraińskie miasta, nie zyskując niczego prócz satysfakcji z zadawania cierpień. Nad ranem w Charkowie w blok mieszkalny trafiła rakieta przeciwlotnicza, którą z systemu S-300PM odpalono w pomocniczym trybie „ziemia-ziemia”. Pociski balistyczne do niszczenia celów naziemnych, czyli groźne iskandery, Rosjanom się skończyły, został jakiś tam nienaruszalny zapas na ewentualną wojnę z NATO.

Ponieważ jednak pociski systemu S-300PM są w pierwszej kolejności przeznaczone do zwalczania wrogich samolotów, śmigłowców czy bezpilotowców, to w trybie „ziemia-ziemia”, w jakim też można je odpalić, są niespecjalnie celne. Żadnego obiektu wojskowego raczej trafić się tak nie da, ale w coś się zawsze uderzy. Artyleria rakietowa, ale polowa – wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe – została użyta do ostrzału Chersonia, Zaporoża i Sum. W Dniepr, Czernihów i Mikołajew też uderzono z pomocą rakiet przeciwlotniczych odpalanych do celów naziemnych. Zginęło w sumie pięć osób, 13 zostało rannych.