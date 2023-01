342. dzień wojny. Natarcie Rosjan już się zaczęło? Bez finezji i z pięciu możliwych kierunków

Szumnie zapowiadana rosyjska ofensywa wydaje się bliska, a może nawet już się zaczęła. Jednocześnie zapowiedź kolejnej mobilizacji pokazuje, że sami Rosjanie nie wierzą, że może być rozstrzygająca.

Coraz więcej obserwatorów zwraca uwagę na to, że wiele z rosyjskich jednostek zakończyło już rozpoczęte w październiku szkolenie i po uzupełnieniach sprzętowych pozostaje w gotowości do działania. Jest to co prawda „drugi garnitur” rosyjskich wojsk, ale sama jego liczebność może wzbudzać poważny niepokój.

W komentarzach przewija się przekonanie, że ofensywą może być nowe natarcie na Kijów, ale naszym zdaniem będzie ona miała skromniejsze cele. Rosjanie w pierwszej kolejności szykują się do poszerzenia korytarza krymskiego – lądowego połączenia z Krymem, z jednoczesnym opanowaniem całego obwodu donieckiego oraz niewielkich skrawków obwodu ługańskiego, których brakuje im do zajęcia go w ramach jego formalnych granic.