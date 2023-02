Wołodymyr Zełenski przybył do Wielkiej Brytanii. Spotka się z premierem Sunakiem

To druga zagraniczna wizyta prezydenta Ukrainy od wybuchu wojny. W grudniu złożył wizytę w Waszyngtonie.

Komunikat o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii przekazało biuro prasowe Downing Street w środę rano. Plan wizyty zakłada spotkanie prezydenta Ukrainy z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem oraz przemówienie w parlamencie. „The Telegraph” podaje, że Zełenski spotka się również z ukraińskimi żołnierzami szkolonymi przez Brytyjczyków.

„Wizyta prezydenta Zelensky′ego w Wielkiej Brytanii jest świadectwem odwagi, determinacji i walki jego kraju, a także świadectwem niezłomnej przyjaźni między naszymi dwoma krajami. Od 2014 r. Wielka Brytania zapewnia szkolenie siłom ukraińskim, pozwalając im bronić swojego kraju, chronić suwerenność i walczyć o swoje terytorium” – powiedział premier Wielkiej Brytanii.

W środę rząd Wielkiej Brytanii ma też przedstawić kolejny pakiet sankcji na Rosję oraz pomocy wojskowej, w tym zwiększenie szkoleń ukraińskich żołnierzy. „Jestem dumny, że dziś rozszerzymy szkolenie żołnierzy o szkolenie piechoty i pilotów odrzutowców, zapewniając Ukrainie wojsko zdolne do obrony swoich interesów w przyszłości. Podkreśla to również nasze zaangażowanie – nie tylko w zapewnianie sprzętu wojskowego na krótką metę, ale też długoterminowe zobowiązanie do stania ramię w ramię z Ukrainą przez wiele lat” – dodał Sunak.

Czytaj też: Zełenski zabrał się do walki z korupcją. Okres ochronny minął. Zachód patrzy

Drugi wyjazd z Ukrainy

To druga zagraniczna wizyta prezydenta Ukrainy od wybuchu wojny. W grudniu udał się do Stanów Zjednoczonych i Polski. „W porywającym przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA ukraiński prezydent zapewnił amerykańskich ustawodawców, że jego kraj »żyje i jest pełen energii« mimo trwającej już prawie dziesięć miesięcy wojny z Rosją” – pisał na łamach „Polityki” Tomasz Zalewski.

A także: „Wystąpienie na Kapitolu to zaszczyt, którego dostępują zwykle tylko przywódcy państw będących najważniejszymi sojusznikami Ameryki. Przemówienie miało uroczystą oprawę, jak podczas dorocznych prezydenckich orędzi o stanie państwa, z ceremonialnym wejściem na salę wszystkich kongresmenów, senatorów i członków gabinetu Bidena, powitaniem mówcy przez przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i owacją. Odstępstwem od etykiety był tylko nieformalny strój Zełenskiego – oliwkowa bluza, którą wszędzie nosi od początku wojny”.