350. dzień wojny. Już widać, że Rosjanie źle się przygotowali do nowej ofensywy

Rosjanie nie za dobrze przygotowali się do nowego natarcia, niewiele w wojskach zmienili. Co oczywiście nie oznacza, że nie są groźni. Odparcie ich będzie teraz kluczowe. Rysuje się wyraźna szansa na ważny sukces dla Ukrainy.

Czego Rosjanom nie udało się zmienić? Sposobu dowodzenia tak, by decyzje opierały się na rzetelnej wiedzy o przeciwniku i wykorzystaniu jego błędów. Dowodzenie i planowanie jest bardzo scentralizowane, wiedza dostępna na niższych szczeblach nie dociera do „góry”. A przecież tanie drony z Chin dają w miarę przyzwoite wyobrażenie o sytuacji i dyspozycji ukraińskich wojsk. Mimo to żołnierzy wysyła się falami do rozpoznania walką, by badali te odcinki, które łatwiej będzie przełamać. To metoda niezwykle kosztowna, przynosi straty w ludziach i sprzęcie. Uporczywe ponawianie ataków tam, gdzie się nie powiodły, w ten sam sposób i podobnymi siłami, jest absolutnie niezrozumiałe. Czyżby rosyjscy dowódcy liczyli, że ukraińska obrona przełamie się sama?