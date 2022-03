34. dzień wojny. Żołnierz na telefon, czyli dowodzenie po rosyjsku

Okazuje się, że do niskiej skuteczności rosyjskich wojsk przyczynia się też archaiczny system dowodzenia i łączności, który można z grubsza opisać jako „ja brzoza, ja brzoza, Wisła – jak mnie słyszysz?”. W porównaniu do sieciocentrycznych, skomputeryzowanych systemów zachodnich to istne muzeum, które powoduje bezwład i niesterowalność rosyjskich wojsk.

Najpierw garść wiadomości z frontów wojny. Dużym ukraińskim sukcesem w rejonie na zachód od Kijowa jest zdobycie Irpienia i wyparcie z tej wsi rosyjskiej 155. Brygady Piechoty Morskiej Gwardii. Jest to brygada pochodząca z Floty Oceanu Spokojnego, na co dzień stacjonująca we Władywostoku, a to pokazuje skalę zaangażowania rosyjskich wojsk w Ukrainie. Co morscy desantowcy robili w środku lądu, też może zastanawiać, ale świadczy to o tym, że Rosjanie wzmocnili ten front, kiedy marzenia o desancie pod Odessą legły w gruzach. Ukraińska artyleria ostrzeliwuje też lotnisko w Hostomlu, gdzie dla odmiany bronią się rosyjskie pododdziały wojsk powietrzno-desantowych, co może świadczyć o kontynuacji ukraińskiego natarcia przez Buczę do Hostomla. Ukraińskie wojska zbliżyły się już kilka razy do tego lotniska, ale Rosjanie bronią się tu z wyjątkową uporczywością. Nieco dalej na zachód, pod Worzelem, silne ataki ukraińskiej 14. Brygady Zmechanizowanej odpiera rosyjska 37. Budapesztańska Brygada Zmechanizowana Gwardii, ta sama, której żołnierze zamordowali własnego dowódcę kilka dni temu. Jak widać, morale tej jednostki nie imponuje, ale zapędzona do boju groźbami walczy obecnie z dużą zaciętością.

Ukraina odnosi sukcesy

Z kolei na wschód od Kijowa i na wschód od Browarów ukraińskie kontrataki jednostek zmechanizowanych odpiera rosyjska 90. Witebsko-Nowogrodzka Dywizja Pancerna Gwardii pochodząca z Jekaterynburga. Ponieważ dywizja wchodzi w skład 2. Armii Gwardii, która dotąd walczyła pod Sumami dalej na wschód, można przypuszczać, że Rosjanie cofnęli stąd pobitą 1. Armię Pancerną Gwardii, zastępując ją 2. Armią Gwardii z Centralnego (syberyjskiego) Okręgu Wojskowego. Niestety, z kolei po północnej stronie Kijowa, w rejonie Czernihowa, rosyjskiej 41. Armii w końcu udaje się domykanie okrążenia tego miasteczka siłami 74. Zwenigorodzko-Berlińskiej Brygady Zmechanizowanej Gwardii i 55. Zmotoryzowanej Brygady Piechoty Górskiej. Czernihów nie ma prądu i wody, zaczyna pomału przypominać Mariupol. Ostrzeliwany przez Rosjan, zniszczony, ale mimo to zacięcie broniony. Na całe szczęście znaczną część ludności cywilnej zdołano wyprowadzić z miasta, co nie znaczy, że całą.

Za to w rejonie dalej na wschód, pod Sumami i pod Charkowem, Ukraińcy odnieśli bardzo konkretne sukcesy. Ukraińskie wojska zdobyły Trościaniec, gdzie niemal całkowicie rozbiły 12. Szepietowski Pułk Czołgów Gwardii z 4. Kantemirowskiej Dywizji Pancernej Gwardii z Naro-Formińska. Ta elitarna (rzekomo) dywizja, pokazywana często na Placu Czerwonym z okazji różnych świąt, została w Ukrainie dramatycznie poharatana. Pod Charkowem zaś tęgie cięgi zebrała rosyjska 200. Peczngskaja Brygada Zmechanizowana z Murmańska, straciła ona aż 60 proc. stanów, zginął też jej dowódca płk Denis Kuriło. Jest to ciekawa jednostka: należy do Floty Północnej i specjalizuje się w działaniach w Arktyce.

Ataki na ukraińskie składy paliw i amunicji

Niestety, Rosjanie obecnie próbują innej metody. Podjęli w ostatnim okresie ataki na ukraińskie składy paliw i amunicji. Miejmy nadzieję, że ukraińskie wojska zdołają skutecznie rozproszyć swoje składy tych zapasów, bowiem w przeciwnym razie mogą mieć poważne kłopoty z zaopatrzeniem własnych wojsk. Pojawiają się też doniesienia, że ukraińskie wojska tracą ciężki sprzęt, którego nie mają jak uzupełnić. Jeśli państwa NATO nie zdecydują się przekazać Ukrainie przynajmniej części swojego ciężkiego sprzętu, to państwo to może mieć wkrótce poważne problemy z prowadzeniem efektywnych kontrataków.

Zaskakująca była natomiast informacja o wczorajszej aktywności ukraińskiego lotnictwa wojskowego. Samoloty ukraińskie wykonały podobno 16 wylotów, by atakować wojska rosyjskie, i osiągnęły szereg sukcesów, niszcząc czołgi i inne pojazdy pancerne z użyciem bomb i rakiet niekierowanych. Jednocześnie rosyjskie lotnictwo poniosło solidne straty, w tym podobno aż osiem zestrzelonych samolotów. Nawet jeśli liczba ta jest przesadzona, to dane fotograficzne potwierdzają przynajmniej utratę kolejnego rosyjskiego bombowca Su-34, a jest to jeden z najcenniejszych typów samolotów, jakie są w posiadaniu Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji.

Sukces sieciocentrycznego systemu dowodzenia

Zachodnie armie od ponad 30 lat przechodzą na sieciocentryczny system dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Impulsem do rozwoju systemów sieciocentrycznych był internet. Wojsko dostrzegło zalety sieci, możliwości umieszczania w nich różnych zasobów wiedzy i danych, łatwości, z jaką można do tych zasobów wiedzy się dostać. Zauważono, że wpłynęło to na gwałtowny rozwój biznesu, ułatwiło kontakty producenta z konsumentem, pobudziło to w sposób niespotykany handel.

A gdyby tak stworzyć podobną sieć w wojsku? Oczywiście zamkniętą, niedostępną z zewnątrz, by nie dobrali się do niej hackerzy (najlepszym zabezpieczeniem antyhackerskim jest brak fizycznego połączenia z siecią ogólnie dostępną). Zaczęto zatem tworzyć sieci WAN, czyli Wide Area Network oraz lokalne LAN w ramach danego stanowiska dowodzenia czy instytucji wojskowej. Sieć WAN miała wzorem „dużego” internetu swoje serwery, routery i switchery, tak by połączenie mogło się dowolnie konfigurować przy wykorzystaniu adresów IP i innych kodów. Powstały aplikacje, które umożliwiały tworzenie zobrazowań sytuacji taktycznej w postaci interaktywnych map, na które ręcznie bądź w sposób zautomatyzowany nanosi się położenie jednostek przeciwnika i własnych, położenie wykrytych obiektów pola walki i na których tworzy się interaktywne hiperłącza. Wyobraźmy sobie, że dron wykrył poruszającą się kolumnę wojsk wroga. Analitycy rozpoznania nanoszą na interaktywną mapę położenie kolumny, opisując ją jako np. batalion zmechanizowany albo dywizjon artylerii, w zależności od tego, jaki obraz dostarczył ów dron. Ponadto pod symbol kolumny podpięte jest hiperłącze i jeśli ktoś w nie kliknie, może obejrzeć film nakręcony z drona.

Dostęp do owych map, danych tabelowych, meldunków sytuacyjnych wypełnianych w formie pól tematycznych, w których kolejno wprowadza się opis, mają ci, którzy dostają odpowiednie loginy i hasło. Autoryzacja daje odpowiednie poziomy dostępu w zależności od pełnionej funkcji i stanowiska w łańcuchu dowodzenia.

Dzięki takiemu zorganizowaniu łączenia danych i możliwości tworzenia jednolitego, aktualnego i szczegółowego obrazu sytuacji taktycznej każdy dowódca może podejmować najbardziej optymalne decyzje i umieszczać swoje rozkazy w postaci odpowiednich form w sieci, wgląd mają w nie jego przełożeni (nadzorujący), podwładni (wykonawcy) i sąsiedzi, którym te informacje służą do synchronizowania własnych działań. W ten sposób powstaje zdecentralizowany, efektywny system decyzyjny, gdzie na wszystkich szczeblach następuje adekwatna reakcja na zmieniającą się sytuację z natychmiastowym wykorzystaniem pojawiających się okazji w postaci błędów przeciwnika, od razu widocznych na interaktywnej mapie sytuacyjnej.

Takie elastyczne, zdecentralizowane dowodzenie z błyskawiczną reakcją na zmienne pola walki, pozwalające na wysoką mobilność, szybkie reagowanie, efektywne prowadzenie precyzyjnego ognia zamienia nawet niewielkie jednostki w sprawną, aktywną i śmiertelnie groźną machinę. Częściowo w taki sposób, choć jeszcze nie do końca, zorganizowano dowodzenie wojskami Ukrainy. Ukraina nie zdążyła dojść do poziomu cyfrowej armii, jaką jest na przykład armia Stanów Zjednoczonych, która już 20 lat temu była w stanie wpuścić w obce terytorium dwie dywizje zmechanizowane i omijając rejony irackiego oporu, popędzić w szalonym tempie do Bagdadu, niemal bez strat. Jednocześnie kierowano zabójczo precyzyjne uderzenia na pojawiające się zagrożenia – wojska usiłujące interweniować na polu walki czy podejmujące kontrataki ze skrzydeł. W tym samym sieciocentrycznym systemie funkcjonowała logistyka, dostarczając paliwo i amunicję tam, gdzie trzeba w odpowiednim czasie, zresztą ograniczenie sił do zaledwie dwóch dywizji ułatwiało też ich zaopatrywanie. Wspomniane dywizje zaś jak wąż – wiły się wśród wściekłych wojsk irackich usiłujących je odnaleźć i nawiązać z nimi walkę. Ale gdzie się irackie wojska pojawiły, tam po Amerykanach były już tylko ślady gąsienic i puste opakowania po racjach żywnościowych MRE. Ukraińskie wojska do takiego poziomu cyfrowego pola walki nie doszły, ale w ostatnim okresie podążały w dobrym kierunku.

Dowodzenie po rosyjsku

Tymczasem rosyjskie wojska to wielka, nieruchawa masa mało sterowalnych wojsk, którymi dowodzi się przez radio, a jak nie ma łączności, to dowódca osobiście leci na pierwszą linię zobaczyć, co się tam do cholery dzieje. W efekcie dowódcy padają jak muchy, jeden po drugim, bo ukraińscy snajperzy tylko czekają na taką okazję.

W dodatku ich wojskowa łączność oparta na słynnym: ja bierioza, ja bierioza, Wołga, kak ty mienia słyszysz?, działa byle jak. Jak u nas niegdyś za PRL, kiedy zwykliśmy żartować na temat łącznościowców. Na przykład coś takiego: 12 października to „za komuny” Święto Wojska Polskiego. Na pamiątkę bitwy pod Lenino, która zaczęła się 12 października i skończyła 14 października, a była debiutem bojowym 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. A święto łącznościowca do dziś jest 17 października i do dziś nie wiem dlaczego tak. Ale sobie wymyśliliśmy: to jest rocznica nawiązania łączności pod Lenino!

Rosjanie początkowo wwieźli do Ukrainy własne telefony komórkowe, przez które usiłowali dowodzić wojskami, działały lepiej niż wojskowe popsute i roztrojone radiostacje. Tyle tylko, że odpalił im się roaming i ich rozmowy leciały sobie przez ukraińskie sieci GSM, ku uciesze ukraińskich służb wywiadu wojskowego, które sobie siedziały we własnych centralach i tych rozmów sobie słuchały. W dodatku nagromadzenie telefonów komórkowych wypączkowało w postaci korków drogowych na Google Maps, na których każdy mógł sobie z nudów pooglądać ruchy rosyjskich kolumn zmechanizowanych wyświetlonych w postaci zatorów na drogach. Później rosyjscy dowódcy pozabierali podwładnym telefony komórkowe, ale ci sobie poradzili – ograbili ze smartfonów lokalnych mieszkańców, bo do cholery, jakąś łączność mieć trzeba. I przez te ukraińskie telefony dalej dowodzą… A Ukraińcy słuchają i znów mają ubaw.

