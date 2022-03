Trzy tygodnie wojny. Fronty groźnie zamarły. Rosjanie nie odpuszczą

Wbrew temu, co do tej pory twierdzili wojenni teoretycy, dziś możliwy jest konflikt pozycyjny jak w czasie I wojny światowej. Coraz częściej pojawiają się apele, żeby NATO aktywniej włączyło się w działania na Ukrainie.

Utrzymuje się stagnacja na frontach i może dziwić, że wbrew temu, co do tej pory twierdzili eksperci, dziś możliwy jest konflikt pozycyjny. Sytuacja zamarła jak w okopach pod Ypres czy Verdun, a każde natarcie kończy się ciężkimi stratami bez konkretnych zdobyczy. A przecież teoretycy przekonywali, że dziś wojny mogą się toczyć tylko dynamicznie – są czołgi, transportery, jednostki zmechanizowane, logistyka jest zmotoryzowana, zatem i manewry powinny być odważne. Mamy wszak wojska zdolne wysadzać desanty na tyłach przeciwnika i obchodzić obronę.

Na wojnie trzeba trzech rzeczy

Ale to wymaga co najmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, trzeba umieć to robić, mieć sprawne dowodzenie wykorzystujące szybko każdy błąd przeciwnika, organizować współdziałanie różnych rodzajów wojsk – czołgów z piechotą, artylerią i lotnictwem.

Po drugie, potrzeba przewagi informacyjnej, doskonałego rozpoznania opartego na różnych urządzeniach, jak bezpilotowe aparaty latające, którymi wojska należy odpowiednio nasycić. Niezbędne jest dobre rozpoznanie radioelektroniczne. A i to nie wystarczy – efekty tego rozpoznania trzeba też szybko opracować, opisać, co z tego wynika, i rozesłać na wszystkie szczeble dowodzenia. Dlatego Amerykanie mają całe brygady wywiadu (intelligence brigade). Zamiast żołnierzy z karabinami i granatnikami siedzą przed ekranami okularnicy, analizując, łącząc informacje w bazy danych, rysując pełny obraz sytuacji i nieustannie dbając o dystrybucję wyników swojej pracy. To dzięki nim dowódcy wiedzą, co się dzieje, natychmiast zauważają każdy błąd przeciwnika, każdą lukę w obronie, która za trzy–cztery godziny zniknie, bo zostanie załatana batalionem itd. Dzięki tym danym ogień artylerii i lotnictwo można kierować na konkretne, ważne obiekty, niszcząc je bronią precyzyjną, synchronizując akcję umiejętnie i skutecznie.

Po trzecie, trzeba zyskać przewagę w powietrzu i umieć ją wykorzystać. Rosjanie wykazują aktywność na poziomie jednego lotu bojowego dziennie na maszynę albo i rzadziej. I lotnictwo, i artyleria strzela bez sensu w miasta, zadając ludziom cierpienia – z wojskowego punktu widzenia skutek tego jest żaden.

Kijów, Mariupol, Odessa, Charków, Chersoń

Rosjanie oczywiście próbują. Nie uderzają już głową w mur pod Browarami, wysunęli się nieco na południe, w stronę Bieriezania, by przeciąć trasę z Kijowa przez Boryspol. To ostatnia otwarta droga do stolicy po wschodniej stronie Dniepru.

Wciąż bezskutecznie szturmują Mariupol, którego obrona stała się już legendarna. Tam zginął gen. mjr Oleg J. Mitjajew, dowódca 150. Irdycko-Berlińskiej Dywizji Zmechanizowanej z 8. Armii Gwardii, która atakuje od strony Doniecka. Pozostaje pytanie, co robił na pierwszej linii – czyżby z obawy przed degradacją osobiście chciał kierować walką? Takie zdarzenia świadczą o coraz większej rosyjskiej desperacji i bezsilności.

Ukraińscy dowódcy nie dają się też najwyraźniej nabrać na demonstrację 14 statków pływających w pobliżu Odessy. Są wśród nich okręty desantowe, ale nie ma opcji, by na pokładzie była więcej niż jedna brygada piechoty morskiej, są raczej dwa bataliony z odpowiednim wsparciem. To zdecydowanie za małe siły, by wysadzać desant na odległości większej niż 100 km od własnych wojsk, które dramatycznie utknęły pod Mikołajewem i nie mają szans się połączyć.

Pomysł, żeby 6. armia spod Charkowa obeszła miasto, nacierając na Dniepr i łącząc się z czołówką 8. Armii Gwardii, która zmierza spod Doniecka, by w ten sposób okrążyć dużą grupę ukraińskich wojsk – wydaje się zupełnie nierealny. Kontratak właśnie ponownie odrzucił rosyjskie wojska usiłujące obejść miasto od zachodniej strony. Myślenie o natarciu na głębokość 200–300 km to zatem tylko marzenie.

Znaczny sukces odniosły za to ukraińskie siły, które dokonały ataku na zajęte przez Rosjan lotnisko w Chersoniu. Dorwały na ziemi śmigłowce i kilka z nich zniszczyły w pięknym stylu. Przypuszczalnie przy użyciu wyrzutni rakietowych Toczka U, które w Rosji zastąpiły Iskandery.

