391. dzień wojny. Ukraiński majstersztyk: elegancko z drona w pociąg z rakietami. Rosjan zabolało

Zaskakujące, ale rosyjska reakcja na plany przekazania polskich MiG-29 dla Ukrainy jest mocno przesadzona. Ciekawe, dlaczego Rosjanie zareagowali tak nerwowo? Przecież ta dostawa nie przyczyni się do dramatycznej zmiany sytuacji w Ukrainie.

Po udanych, choć lokalnych, ukraińskich kontratakach na zachód i południowy zachód od Bachmutu, gdzie nieznacznie udało się odsunąć rosyjskie wojska od drogi zaopatrywania obrońców miasta prowadzącej przez Czasiw Jar do Konstantynówki, do kolejnych ataków przeszli wczoraj Rosjanie. Uzyskali oni nieznaczne postępy w samym mieście, a także na północ od niego, zajmując nieco terenu między Bohdaniwką, położoną jakieś 6 km na północny zachód od Bachmutu, a przylegającą do tego miasta miejscowością Chromowe (Artemiwśke – po staremu, bowiem Bachmut do niedawna nazywał się tak jak w czasach ZSRR – Artiemowsk). Rosjanie nadal więc pełzają tu nieco na zachód, ale wciąż miasto się broni, co jest wręcz niewiarygodne, biorąc pod uwagę, jakie siły Rosjanie tam rzucają i jak wielkie straty ponoszą.