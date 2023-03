Wiktor Juszczenko dla „Polityki”. Dlaczego wojna ciągle trwa, choć Ukraińcy mogliby ją wygrać

Putin chce ziemi za pokój. Kiedy to dostanie, będzie chciał więcej ziemi za dalsze trwanie pokoju. A przecież to dotyczy nie tylko samej ziemi, ale także ludzi, którzy tam mieszkają. Wiemy, co się dzieje pod okupacją rosyjską – mówi Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy.

JACEK ŻAKOWSKI: – Jak długo Ukraina wytrzyma?

WIKTOR JUSZCZENKO: – Do zwycięstwa. Czyli?

To zależy nie tylko od Ukraińców. Bo wciąż nie wiemy, ile czołgów, pocisków, samolotów Ukraina dostanie od Zachodu i kiedy ani co stanie się w Rosji?

Też. Ale żeby zrozumieć, jak to jest złożone, trzeba dobrze rozumieć, jak w półtorej dekady stworzyliśmy Putina. My?

Raszyzm nie wziął się znikąd. Ukraina Putina nie prowokowała. Nic do Rosji nie mamy. Nie zrobiliśmy Rosjanom nic złego. Z wyjątkiem prawa o języku, które dyskryminowało rosyjski i dało Putinowi pretekst do agresji w 2014 r., a po kolejnych zmianach – także w 2022 r.

Ono nie różni się od prawa obowiązującego w Niemczech albo Polsce. Ale Ukraina się różni, bo była państwem wielojęzycznym.

I każdy może mówić, jak chce. Tu nie ma nas za co krytykować. Nie krytykuję. Ale było wiadomo, że usuwanie rosyjskiego z oświaty i urzędów da Putinowi pretekst do wrogiego działania.

A wie pan, że w roku 2012, przed wejściem tego prawa w życie, w Charkowie nie było żadnej ukraińskiej gazety? I wszystkie szkoły były rosyjskojęzyczne. Teatry i uczelnie też. Nawet psy rozumiały tylko rosyjskie komendy. W Donbasie tak samo. Na Krymie tak samo. Zdecydowana większość to byli Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Jak prezydent Zełenski.

A Putin używał rusyfikacji do manipulowania opinią publiczną. Mieszał język, jakim ludzie prywatnie rozmawiają, z tożsamością, do której się poczuwają, i z oficjalnym językiem państwowym. W Rosji ludzie mówią kilkudziesięcioma językami, ale tylko rosyjski jest w całym państwie językiem oficjalnym.