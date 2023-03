395. dzień wojny. Z rury w samolot, czyli groźne MANPADS-y

Rosjanie coraz częściej mówią o planowanej ukraińskiej ofensywie, czują pismo nosem. Lotnictwo mogłoby w niej odegrać znaczną rolę, ale groźne są dla niego coraz doskonalsze MANPADS-y. Co to takiego?

Zacznijmy od rosyjskich obaw o ukraińską kontrofensywę. Większość ekspertów ma świadomość, że musi ona nastąpić i nie ma co do tego złudzeń, dlatego nie ukrywa tego też i Zachód. Rosja się szykuje, choć pojawiają się też kuriozalne ostrzeżenia, takie jak Jewgienija Prigożyna, właściciela Grupy Wagnera, że Ukraina dokona natarcia na… obwód biełgorodzki! Można by żartem dopowiedzieć: oczywiście, i na Moskwę też pójdą, ani chybi!

Obie strony się nie rozumieją

Dowcip polega na tym, że Rosjanie przykładają do wszystkich swoją miarę. Skoro my chcemy atakować inne kraje, to znaczy, że reszta świata o niczym innym nie marzy, tylko o tym, żeby zaatakować nas. Rosjanie uwierzyli w to do tego stopnia, że wydają olbrzymie pieniądze na fortyfikację przygranicznych rejonów – ale nie chodzi o terytoria okupowane, lecz o ich własne macierzyste ziemie, których nikt nie chce, bo i po co?

Co ciekawe, mechanizm ten działa też i w drugą stronę. Zachód nijak bowiem nie rozumie, jak jakieś państwo może chcieć podbijać inne – jaki ma w tym cel, gdzie sens i logika, skoro to jest absolutnie pozbawione racjonalnego uzasadnienia. I tu właśnie Zachód daje się nabierać Rosji, ale chyba pomału też i Chinom. Do tego problemu w przyszłości wrócimy, bowiem żadna ze stron tego konfliktu nie potrafi wejść w buty drugiej, nijak się nie rozumieją i nie są w stanie przewidywać kolejnych ruchów.

Rosjanie wciąż atakują, ale czekają na kontrofensywę

Rosjanie w Ukrainie nie przestają atakować, ale ponoszą przy tym poważne straty, co ich zresztą nie zraża. Ostatnio spada tempo rosyjskich operacji, więc i straty ciut maleją: według Ukraińców w ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili 720 zabitych, sześć czołgów, 11 innych pojazdów pancernych, siedem dział artyleryjskich, dziewięć wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych i 19 innych pojazdów. Ponadto zestrzelono śmigłowiec Mi-24.