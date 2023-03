396. dzień wojny. Są problemy ze szkoleniem ukraińskich żołnierzy. NATO próbuje je rozwiązać

Czekając na ukraińską ofensywę, zastanawiamy się, jakie ma ona szanse powodzenia. Zadanie będzie niezwykle trudne, bo tym razem dojdzie do ciężkich i krwawych walk z wielkimi stratami po obu stronach. Zwycięży wola walki, ale przede wszystkim – lepiej wyszkoleni.

Najgorsze jest to, że nie ma zbyt wielu opcji co do tego, gdzie trzeba zaatakować, i to jest jasne dla wszystkich. Niestety też dla Rosjan, którzy na całym południowym froncie od Dniepru po Donieck nie atakują, a zamiast tego ryją okopy i transzeje, budują bunkry i wzmacniają drogi. Jednocześnie z oszczędzaniem sił gromadzą tam zapasy paliwa i amunicji. Starają się też naprawić Most Krymski, by zwiększyć możliwości w zakresie dostaw kolejowych dla całego południowego odcinka.

Przebicie się przez te umocnienia bez efektywnego lotnictwa będzie bardzo trudne, mimo że w ostatnim okresie ukraińska artyleria i drony zaczęły niszczyć coraz więcej rosyjskich środków artyleryjskich. Według informacji operacyjnej ukraińskiego Sztabu Generalnego ostatniej doby zniszczono osiem dział i dwie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 15 czołgów i 15 innych pojazdów opancerzonych. Według tejże informacji zginęło wczoraj 660 rosyjskich żołnierzy i oficerów.

Obecnie nadal trwają ciężkie walki pod Bachmutem i Awdijiwką, ale rosyjskie ataki słabną. Rosjanie atakowali tradycyjnie pod Kupiańskiem i Swiatowem, pod Kreminną i Biłohoriwką, w okolicach Bachmutu i w samym mieście, w rejonie Awdijiwki oraz w kierunku Marjinki. Niewielkie postępy odnotowano w samym Bachmucie, ale są to marginalne zmiany linii frontu.

Z ciekawszych wiadomości to właśnie ujawniono, że w Rosji doszło do kuriozalnego wypadku. Stało się to 2 marca 2023 r. w zakładach Awiastar w Uljanowsku, ok. 700 km na wschód od Moskwy. Produkuje się tam nadal samoloty transportowe Ił-76MD dla rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Te dość duże maszyny mają hermetyzowane kabiny ładunkowe jak samoloty pasażerskie.