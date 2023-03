Papież Franciszek trafił do szpitala

Franciszek przeszedł tomografię klatki piersiowej, a także test na koronowirusa. Pozostanie w rzymskiej klinice Gemelli co najmniej kilka dni.

Jak piszą włoskie media, Franciszek już rano miał czuć się źle, ale spotkał się – jak co środę – z pielgrzymami na audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie. „Porzucając starego człowieka, możecie z odnowioną gorliwością nieść Pana tym, którzy żyją wśród was. Szczególnie wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z Ukrainy, umęczonej Ukrainy” – cytuje papieża TVN24.

Watykan: Franciszek nie ma covidu

Franciszek miał skarżyć się na problemy z oddychaniem, a miał mieć także problemy kardiologiczne. Ostatecznie trafił do szpitala, do rzymskiej kliniki Gemelli. Watykan początkowo twierdził, że wizyta w szpitalu była planowa i ma związek z badaniami. Tymczasem włoskie media podały, że dopiero po skargach papieża na kłopoty z oddychaniem jego służby medyczne doradziły głowie Kościoła katolickiego udanie się do szpitala.

Późnym wieczorem podano, że papież przeszedł badanie tomografii klatki piersiowej, które nie wykazało nic niepokojącego. Przeprowadzono także test na covid-19, wynik okazał się negatywny. Ostateczna diagnoza jest taka, że Franciszek ma infekcję dróg oddechowych i pozostanie w szpitalu przez kilka dni, co najmniej do piątku.

„Papież Franciszek jest wzruszony wieloma otrzymanymi wiadomościami i wyraża wdzięczność za bliskość i modlitwę” – napisano w oświadczeniu stolicy apostolskiej.

W planach wizyta na Węgrzech

W lipcu 2021 r. Franciszek przeszedł w rzymskiej klinice Gemelli kilkugodzinną operację jelita grubego. Miał też problem z kolanem, dlatego poruszał się na wózku.

W grudniu ubiegłego roku, kiedy skończył 86 lat, Franciszek poinformował, że już dawno podpisał list rezygnacyjny. Zdradził, że podobnie postąpiło wcześniej kilku innych papieży. I potwierdził, że może ustąpić z urzędu głowy Kościoła, jeśli zdrowie nie pozwoli mu wykonywać obowiązków, które spoczywają na papieżu.

W najbliższy weekend zaplanowana jest msza w Niedzielę Palmową, a w przyszłym tygodniu rozpoczną się uroczystości związane z Wielkanocą. Pod koniec kwietnia Franciszek ma zaplanowaną wizytę na Węgrzech.