Rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza skazany na 25 lat więzienia

Sąd w Rosji uznał opozycjonistę winnym zdrady stanu, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz działalności na rzecz organizacji „niepożądanej”.

Nim został politykiem, Władimir Kara-Murza był dziennikarzem w Rosji. Pozycję w polityce budował u boku zabitego przed laty opozycjonisty Borysa Niemcowa. Podobnie jak Niemcow krytykował Władimira Putina. I podobnie jak on stał się celem zamachu, z tą różnicą, że Kara-Murza go przeżył. Z doniesień Bellingcat oraz The Insider wynika, że funkcjonariusze FSB próbowali otruć opozycyjnego polityka substancją z grupy nowiczoków, tych samych, których użyto przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu. Do prób zabójstwa miało dojść dwa razy – w 2015 i 2017 r.

Proces za krytykę Kremla

Kara-Murza od samego początku aktywnie przeciwstawiał się inwazji na Ukrainę. Rządy Putina nazywał „reżimem morderców”, a jego samego „zbrodniarzem odpowiedzialnym za wojnę w samym środku Europy”. Zatrzymano go w kwietniu ub.r. w Moskwie na 15 dni za rzekome „niepodporządkowanie się funkcjonariuszowi policji”.

Jednak po tym czasie nie został uwolniony. Zamiast tego prokuratura wszczęła przeciwko niemu kilka spraw karnych – za rozpowszechnianie „fake newsów” na temat działań rosyjskiej armii w Ukrainie (wystąpienie w Izbie Reprezentantów Arizony w USA), działalność w organizacji uznanej przez rosyjskie władze za „niepożądaną" (chodzi o rzekomą współpracę z prodemokratyczną fundacją Otwarta Rosja), a także – to najpoważniejszy z zarzutów – zdradę stanu. Powód? Krytyczne wobec polityki Kremla wystąpienia Kara-Murzy w Lizbonie, Helsinkach i Waszyngtonie.

Proces nie był bezstronny

Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Kara-Murza podkreślał, że jest niewinny. Mimo to sąd skazał go na 25 lat więzienia. Sędzia, który wydał wyrok – Siergiej Podopirogow – od 2013 r. jest na sankcyjnej tzw. liście Magnickiego sporządzonej przez USA. Figurują na niej osoby uznane za winne doprowadzenia do śmierci prawnika Siergieja Magnickiego, który ujawnił nadużycia finansowe rosyjskich władz. Zmarł po 11 latach w więzieniu. Kara-Murza od samego początku był aktywnie zaangażowany w stworzenie listy Magnickiego.

Na uwięzienie i proces Kara-Murzy zareagowało ministerstwo finansów USA. Ogłosiło wpisanie na listę sankcyjną sześciu Rosjan zaangażowanych w prześladowanie karne opozycjonisty.

