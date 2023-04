420. dzień wojny. Szykuje się kolejna dramatyczna obrona niewielkiego miasta

Tymczasem sieć obiegło zdjęcie mocno uszkodzonego leoparda 2A4 na poligonie w Świętoszowie, gdzie szkolą się ukraińscy czołgiści. Wszystko wskazuje na to, że czołg najechał tyłem na czołg. Takie rzeczy się zdarzają.

Na frontach trwają zacięte walki. Obaj przywódcy odwiedzili swoje wojska w związku z prawosławnymi świętami wielkanocnymi. Tyle że Wołodymyr Zełenski faktycznie pojawił się w Awdijiwce, a Władimir Putin na zaprezentowanym filmie z 17 kwietnia mówi o „nadchodzącej Wielkanocy”. Może nie spojrzał w kalendarz? Oczywiście feralny fragment szybciutko wycięto, ale stał się powodem drwin. Zresztą żeby zobaczyć krajobraz jak po ciężkich walkach, nie trzeba jechać do Ukrainy, wystarczy przejechać się na rosyjską „głubinkę”, czyli zapadłą prowincję – i w zasadzie mamy to samo.

Internauci przepuścili zdjęcia przez oprogramowanie do geolokalizacji i okazało się, że Putin faktycznie był w okupowanej części Ukrainy: na południe od Geniczewska, przy wschodnim wybrzeżu Krymu, ok. 130 km od linii frontu. Wyjątkowy akt heroizmu.

Nie przeszkadza to rosyjskiemu przywódcy posyłać rodaków na śmierć, a ci idą do boju bez buntu, oporu i głębszych refleksji. Żeby pokazać się jako wielki strateg i dowódca, Putin spotkał się z trzema dowódcami frontowymi, co oczywiście zrelacjonowała telewizja. Rozmawiał zatem z dowódcą Wojsk Powietrzno-Desantowych gen. płk. Michaiłem Tieplinskim, gen. płk. Olegiem Makarewiczem, który właśnie objął Grupę Wojsk „Dniepr”, wystawianą przez Południowy Okręg Wojskowy, i dowódcą Grupy Wojsk „Ługańsk” gen. płk. Aleksandrem Łapinem (Centralny OW). Ciekawostka: zarówno Tieplinski, jak i Łapin zostali wcześniej odsunięci od dowodzenia, przypuszczalnie na wniosek gen. armii Walerija Gierasimowa i ministra Siergieja Szojgu. Chyba już wrócili na stanowiska.

Co jeszcze ciekawsze, w spotkaniach nie uczestniczył ani Szojgu, ani Gierasimow. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Putin chyba nie może się zdecydować, kto najlepiej poradzi sobie z bałaganem w armii.