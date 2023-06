„Titan” i podwodne oczy USA. Turystyczny batyskaf przebudził zimnowojennego potwora

System detekcji rosyjskich okrętów podwodnych prawdopodobnie zarejestrował zmiażdżenie „Titana”. Północny Atlantyk był i nadal jest obszarem podwyższonej czujności, wyposażonym w szczególne urządzenia. W całym nieszczęściu, jakie spotkało załogę batyskafu, ten system zadziałał prawidłowo.

Po ogłoszeniu katastrofy „Titana” i śmierci wszystkich pięciu osób na jego pokładzie amerykańska marynarka wojenna przyznała przez media, że już w niedzielę, a więc na samym początku feralnego rejsu, zarejestrowała odgłos implozji – dźwięk później skojarzony z gwałtownym rozszczelnieniem kadłuba batyskafu i jego zatonięciem. Anomalia – tak to zdarzenie zostało nazwane – jednak nie pozwoliła wówczas dokładnie zidentyfikować źródła i nie dostarczała jednoznacznej wiedzy na temat wypadku, dlatego bezprecedensową akcję poszukiwawczą prowadzono przez kilka kolejnych dni.

Ale gdy na dnie Atlantyku odnaleziono szczątki „Titana” wskazujące na rozerwanie jego kadłuba pod wpływem ogromnego ciśnienia, wykryte wcześniej zaburzenie tła dźwiękowego oceanu natychmiast powiązano z tym, co mogło się wydarzyć. Tak przynajmniej brzmi wersja oficjalna, bo od razu narosły wokół niej teorie spiskowe: dlaczego US Navy od razu nie podała tego do wiadomości publicznej i czy przypadkiem nie maczały w tym palców władze polityczne, np. po to, by przedłużającą się ratowniczą sagą „przykryć” jakieś inne sprawy i sprawki. W każdym razie ujawnienie wykrycia dziwnego dźwięku już w niedzielę przypomniało światu, że akurat w tym szczególnym miejscu Ocean Atlantycki jest dozorowany pod kątem wykrywania nietypowych zdarzeń podwodnych. Albo typowych, takich jak rosyjskie okręty podwodne.

Podwodne oczy Ameryki

Amerykańskie wyczulenie na pilnowanie mórz i oceanów nie może dziwić, gdy weźmie się pod uwagę, że Ameryka Północna to strategiczna wyspa. Jedyne poważne zagrożenie dla niej może przyjść z powietrza lub morza. O istnieniu systemu ochrony przestrzeni powietrznej kontynentu, zwanym NORAD, wszyscy wiemy – z corocznego „śledzenia” przezeń sań św. Mikołaja i przypadków mniej zabawnych, jak wykrycie chińskiego balonu szpiegowskiego.

O podwodnym systemie ochrony Ameryki wiadomo dużo mniej, głównie dlatego, że z natury jest mniej widoczny, a również przez to, że przez wiele dekad był tajny. W opisach ostatniego przypadku wykrycia implozji „Titana” też pojawiają się odwołania do wojskowych tajemnic, choć od lat sporo już wiadomo o istnieniu stacji nasłuchowych, urządzeń podwodnych i ogólnym sposobie działania systemu, którego zadaniem jest wczesne ostrzeganie przed skrytą napaścią. Takie systemy nie są wcale amerykańskim wynalazkiem. Inne wyspiarskie mocarstwo, Wielka Brytania, rozkładało podmorskie kable wykrywające U-Booty na podejściu do portów i kotwicowisk już w czasie I wojny światowej.

Technologia magnetycznej pętli zainteresowała sojuszników zza oceanu, lecz nie na tyle, by stała się powszechna. Gdy rozłożony w porcie w Sydney brytyjski kabel wykrył japoński miniaturowy okręt podwodny, sygnał ten nie wywołał alarmu. Współpraca nad śledzeniem okrętów podwodnych odcisnęła jednak historyczne piętno. Jeszcze przed wejściem USA do wojny rozmawiali o niej Churchill z Rooseveltem, akurat w miejscu, gdzie później powstać miała jedna ze stacji wykrywających. Amerykanie przekonali się, że wczesne wykrywanie okrętów podwodnych to zdolność, w którą warto inwestować – a z rozmów w bazie Argentia wyłonił się transatlantycki ład światowy i północnoatlantycki sojusz. Co ciekawe, dziś siecią monitoringu hydroakustycznego dysponuje również, oprócz mocarstw morskich, międzynarodowa organizacja pilnująca zakazu podwodnych testów nuklearnych.

Najkrótsza morska trasa z Europy

Ale olbrzymi rozmiar Pacyfiku sprawiał, że Amerykanie w czasie II wojny światowej bardziej obawiali się ataku od wschodu. Zresztą słusznie, bo III Rzesza podejmowała takie próby, wysyłając najnowocześniejsze wówczas oceaniczne U-Booty na zachodni Atlantyk, pod amerykańskie wybrzeża, w celu przecięcia szlaku żeglugowego do Europy. Ale nie to było głównym zmartwieniem, bo „wilcze stada” nie okazały się cudowną bronią Hitlera, paraliżującą morskie konwoje. Amerykanie mieli podejrzenia, wspierane przez niezbyt dokładne, jak się okazało, dane wywiadu, że hitlerowcy instalują na okrętach podwodnych wyrzutnie latających bomb V-1 i rakiet, których użycie zagroziłoby bezpośrednio wielkim miastom i mogło zmienić nastawienie amerykańskiej opinii publicznej do wojny.

Stany Zjednoczone opracowały więc i wdrożyły rozmaite sposoby zwalczania okrętów podwodnych z powietrza i morza, a po wojnie zadbały o to, by „odgrodzić się” zaporą wczesnego wykrywania. Nadejście ery okrętów podwodnych z napędem nuklearnym, który pozwalał na znacznie dłuższe misje w zanurzeniu, a przede wszystkim pojawienie się na tych okrętach wyrzutni pocisków balistycznych dodatkowo zwiększyło presję, by Ameryka i jej sojusznicy wiedzieli, co się dzieje w tych miejscach światowego oceanu, które mają kluczowe strategiczne znaczenie.

Obszar Atlantyku na południowy wschód od Nowej Fundlandii – miejsce zatonięcia „Titanica” i „Titana” – z pewnością do takich należy. Biegnie nim najkrótsza trasa morska z Europy, a głębie i mieszające się prądy oceaniczne stwarzają idealne warunki dla okrętów podwodnych. Obszar ten znany jest też z presji rybackiej, bo wody ma zasobne w ryby, oraz paskudnej pogody, co nie przeszkadza okrętom podwodnym, ale utrudnia ich wykrywanie z powierzchni i znad powierzchni morza, a gdy coś się zdarzy – jak w przypadku „Titana” – komplikuje akcje poszukiwawczo-ratownicze. Dlatego pilnowanie wrót Atlantyku przy pomocy urządzeń umieszczonych pod wodą jest nawet prostsze niż patrolowanie go z powierzchni.

Jak usłyszeć podwodny wybuch

Amerykanie zdali sobie z tego sprawę już w czasie wojny, a szybko po niej zaczęli prace nad podwodną barierą nasłuchową, którą zamierzali rozmieścić na wyspach i półwyspach oraz w kilku „wąskich gardłach” oceanu. To pojęcie może dziwić, bo otwarte morze wydaje się… otwarte. Ale są na Atlantyku takie miejsca, które dzięki ukształtowaniu linii brzegowej lądu oraz dna morskiego stanowią naturalne korytarze poruszania się okrętów podwodnych i to w nich najlepiej rozstawić magnetyczne lub hydroakustyczne potykacze. Pierwszy taki obszar, bliższy Europie, to GIUK – czyli pas od Grenlandii przez Islandię po Wyspy Brytyjskie. Drugi, bliższy Ameryce, rozciąga się od północno-wschodnich wybrzeży Kanady, przez atlantyckie archipelagi, jak Barbados i Bahamy, aż po Karaiby i Zatokę Meksykańską.

Rozwój systemu dyktowała dostępna technologia. Od „telefonicznych” urządzeń nasłuchowych w latach 50. XX w. przez pasywne sonary po współczesną zaawansowaną analitykę i czujniki pracujące w różnych pasmach częstotliwości. Z czasem, dzięki pracy wywiadu, dźwiękową sygnaturę starano się przypisać każdemu sowieckiemu okrętowi podwodnemu, co ułatwiało odróżnienie alarmującego sygnału od „szumu” tła i zakłóceń wywoływanych przez rosnący ruch handlowy. System detekcji musiał być wzmacniany przez dane wywiadowcze, bo tylko gdy wiadomo, czego szukać i mniej więcej kiedy tego czegoś się spodziewać, z większą dokładnością można lokalizować w czasie i przestrzeni dane spływające z systemów rozłożonych na dnie oceanu.

A są to zwykle dane niezwykle ulotne. Wykresy pracy hydrofonów i pasywnych sonarów są bardzo podobne do zapisów sejsmografów wykrywających ruchy skorupy ziemskiej. Ktokolwiek widział taśmę z zapisem sejsmografu, mógł się przekonać, że przez bardzo długi czas, dopóki nie zdarzy się coś ekstremalnego, jest to naprawdę nudny wykres. Z tym że przejście okrętu podwodnego to z reguły nie jest nic ekstremalnego, a jedynie drobne odchylenie od normy, widoczne tym lepiej, im dokładniej skalibrowany jest system. To, co system „usłyszał” w ubiegłą niedzielę, nie było raczej tym, czego nasłuchiwał. To musiało być coś ekstremalnego, przypominającego podwodny wybuch.

Śmiertelnie groźna implozja ciśnienia

Zintegrowany Podwodny System Dozoru, jak sama opisuje go amerykańska marynarka wojenna, nie służy wyłącznie do detekcji, lokalizowania, klasyfikacji i śledzenia okrętów podwodnych. Nie znamy rozmieszczenia ani typu sensorów, które wychwyciły anomalię związaną z zatonięciem „Titana”. Nikt nie publikuje oficjalnie żadnych parametrów systemu. Nieoficjalnie w środowisku podwodniaków krąży przekonanie, że coś tak głośnego jak podwodna eksplozja mogło być usłyszane ze stu mil morskich, czyli 180 km.

Wrak „Titanica”, w pobliżu którego zatonął też „Titan”, spoczywa w odległości prawie 400 mil od wybrzeży Nowej Fundlandii. Zatem bardziej prawdopodobne, że dźwiękową anomalię wychwyciły wysunięte daleko w morze czujniki podwodne, a nie instalacje brzegowe. Z opisu innej podwodnej tragedii, zatonięcia argentyńskiego okrętu podwodnego ARA „San Juan” w listopadzie 2017 r., który powstał po zarejestrowaniu implozji przez czujniki służące wykrywaniu testów nuklearnych, wiadomo mniej więcej, jak to mogło wyglądać w przypadku „Titana”. Argentyński okręt zatonął na podobnej głębokości, na której leży wrak „Titanica”, choć był dużo większy i odporniejszy niż eksperymentalny węglowo-tytanowy pojazd podwodny. Raport, potwierdzony też przez amerykańską marynarkę wojenną, mówi o wyzwoleniu wtedy energii porównywalnej z wybuchem sześciu ton trotylu. Energia ta powstała w wyniku nacisku mas wody na uszkodzony kadłub ciśnieniowy okrętu. Po wdarciu się do środka w ciągu milisekund woda osiągnęła niewyobrażalną prędkość 2,9 km/godz., a więc niemal trzy razy więcej niż prędkość dźwięku w powietrzu. 44-osobową załogę zabiła powstała w wyniku tego różnica ciśnienia – fala uderzeniowa.

Dokument stwierdza, że śmierć ludzi nastąpiła natychmiast, bez utonięcia i bez bólu. W wyniku katastrofalnego rozszczelnienia kadłuba powstał sygnał akustyczny niskiej częstotliwości (4,4 Hz). Drugi odgłos powstał po uderzeniu wraku w dno południowego Atlantyku, ale był już dużo słabszy. Intensywność zdarzeń na północy była zapewne mniejsza z powodu różnicy wielkości obiektu, na który napierała woda. Skutek jednak mógł być identyczny.

Poza podwodnym systemem hydroakustycznym w działania związane z poszukiwaniem „Titana” zaangażowane były inne środki z arsenału wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych. W powietrzu widzieliśmy morskie samoloty patrolowe P-8A Poseidon i starsze P-3C Orion. Kanadyjskie siły zbrojne pokazały, jak ich wersja tego drugiego samolotu zrzuca do morza boje akustyczne – cylindryczne pojemniki z czujnikami dźwiękowymi. To metody rozpoznania zakłóceń „od góry”, szczególnie przydatne, gdy obszar potencjalnego działania okrętu podwodnego jest już wstępnie wykryty. Morze patrolowały z powierzchni kutry straży przybrzeżnej, amerykańskiej i kanadyjskiej.

Ponieważ jednak akcja poszukiwawcza nie dotyczyła prawdziwego i wrogiego okrętu podwodnego, w morze nie ruszyły niszczyciele i fregaty wyposażone w sonary podkadłubowe i holowane. W gotowości był jednak mobilny system ratownictwa głębokościowego, który jest w stanie prowadzić akcje nawet na większych głębinach niż ta w pobliżu „Titanica”.

Największą rolę w odnalezieniu szczątków „Titana” odegrały bezzałogowe pojazdy podwodne, wyposażone w kamery, oświetlenie, chwytaki i zdalnie sterowane z pokładu okrętu matki przy pomocy kabla. Nie jest jasne, czy resztki kadłuba odnalazł pojazd wojskowy, czy użyczony do akcji przez którąś z komercyjnych firm zajmujących się ratownictwem i pracami podwodnymi. Ważne, że tego rodzaju technologia znacznie ułatwia prowadzenie poszukiwań, monitoringu, a czasem również służy ratunkowi ludzi na głębokościach niedostępnych dla nurków.

