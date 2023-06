490. dzień wojny. Czy to się Putinowi spodoba? I czy ruszy ofensywa Rosjan?

Do niedawna byliśmy przekonani, że taka będzie odpowiedź na ukraińską kontrofensywę – rosyjska ofensywa na wschodnią część obwodu charkowskiego. Teraz sprawa mocno się skomplikowała.

Wczoraj wieczorem należący do Jewgienija Prigożyna prywatny odrzutowiec Embraer Legacy 600 (rejestracja RA-02795) odleciał z miejscowości Maczuliszcze pod Mińskiem. Nie będzie mu już więcej potrzebny? Chyba jednak został na Białorusi. Zarazem okazało się, że należąca do niego firma kateringowa Concord zaopatrywała całe rosyjskie wojsko w Ukrainie, otrzymując za to od maja 2022 r. do maja 2023 blisko miliard dolarów. A wiemy to z oświadczenia samego Putina, który zapowiedział kontrolę pod kątem oszustw. Wygląda na to, że Prigożyn potraci w Rosji wszystkie swoje biznesy i może się spodziewać nowych spraw karnych. Łukaszenka tymczasem zapowiada, że być może wykorzysta wagnerowców do szkolenia białoruskich wojsk. Trudno powiedzieć, czy to się Putinowi spodoba.

„Firma” do likwidacji

Ciekawą konsekwencją awantury Prigożyna jest zapowiedź gen. armii Wiktora Zołotowa, że Rosgwardia dostanie czołgi i transportery opancerzone, żeby lepiej wykonywać swoje zadania. Stanie się zatem konkretniejszą przeciwwagą dla wojska. Czyżby zabezpieczano się na wypadek buntu? Grupie Wagnera zostanie z kolei odebrany cały ciężki sprzęt i przekazany z powrotem armii w ramach stopniowej likwidacji „firmy”. Wydaje się, że znów popełniono błąd, bo w ramach rosyjskiego wojska wagnerowcy mają utworzyć własne oddziały podporządkowane konkretnym strukturom korpusów czy armii. To może być zarzewie kolejnego buntu. Lepiej by było poprzydzielać ich do istniejących oddziałów.

Tymczasem kontrofensywa Ukraińców posuwa się nadal w dość powolnym tempie. Po raz kolejny poczynili niewielkie postępy na obu skrzydłach Bachmutu i na południe od Wełyki Nowosiłki.