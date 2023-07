500. dzień wojny. Czy trwa już III wojna światowa? To zależy od Ukraińców

To pytanie jest prowokacją, bo formalnie oczywiście III wojny nie ma. Poza Rosjanami i Ukraińcami zwartymi w śmiertelnym starciu nikt inny nie walczy. Ale coś jest na rzeczy…

Ukraińskie wojska w powolnej ofensywie największe sukcesy notują w rejonie Bachmutu, gdzie z Rosjan oczyszczono przedpole Kliszczijiwki na szerokości kilku kilometrów, z okolicznymi wzgórzami włącznie. Trwają walki o samą wieś. Z kolei na północ od Bachmutu ukraińskie wojska wkroczyły od północno-zachodniej strony do Jahidnego, zajmując niewielki jego kawałek. Ukraińcy zbliżyli się też do tej miejscowości na 2 km od północy. Z kolei pod Berhiwką ukraińskie wojska odparły serię rosyjskich kontrataków wspartych czołgami, które miały na celu odzyskanie wcześniej straconych pozycji. Rosjanie prowadzili też działania zaczepne na północnym odcinku frontu, od Dońca na północ, w rejonie Kreminnej, Swiatowego i Kupiańska. Tutaj ich ataki też zostały odparte.

Co z tą III wojną?

W 500. dniu wojny w Ukrainie zajmijmy się odpowiedzią na pytanie o III wojnę światową. Zgodnie z teorią konfliktów zbrojnych państwa prowadzą rywalizację na kilku płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, informacyjnej i militarnej. Tylko ten ostatni obszar jest powszechnie uważany za wojnę. Ale co to znaczy, że państwa konfrontują się na płaszczyźnie militarnej? Do tego jeszcze wrócimy.

Zacznijmy od pozostałych płaszczyzn. W którym momencie konfrontacja polityczna przekroczy linię, po której pozostaje tylko agresywna wrogość? Od rozpoczęcia wojny Rosja jest w znacznym stopniu izolowana na arenie międzynarodowej. Siła rosyjskiej dyplomacji w świecie państw zachodnich praktycznie nie istnieje. Jeśli już dochodzi do spotkań z rosyjskim ambasadorem, to tylko przy okazji wezwań do lokalnego MSZ w celu złożenia wyjaśnień i wręczenia noty protestacyjnej.

Czy w tych warunkach w ogóle można mówić o jakimś politycznym dialogu? W wielu przypadkach Rosja jest bojkotowana, a jej dyplomatyczny głos lekceważony lub spotyka się z ostrą ripostą. Nawet wśród dawnych sowieckich republik traci posłuch. Rosja może szukać sojuszników w takich państwach jak Iran, Zimbabwe, Uganda, Węgry, Kolumbia, Tanzania itp., ma ich też wśród państw formalnie nieuznawanych, takich jak Naddniestrze, Abchazja czy Osetia Południowa.

Czytaj też: Putinizm. Jak długo jeszcze? Krajobraz Rosji po buncie Prigożyna

Gospodarka: bezprecedensowe sankcje

Jeśli chodzi o gospodarkę, to sprawy mają się jeszcze gorzej. Na Rosję nałożono surowe sankcje, a większość porządnych firm się z Rosji wycofało. Zostały nieliczne, w tym Auchan, Benetton, Bonduelle, Kawasaki, Yamaha, choć „lista wstydu” jest znacznie dłuższa. Po długich wahaniach z Rosji wycofuje się wreszcie Leroy Merlin, raczej pod wpływem bojkotu w wielu krajach Unii.

Rosja ma poważne problemy z pozyskaniem wielu potrzebnych wyrobów, których sama nie wytwarza, z tego powodu Moskwa nie jest w stanie w pełni rozwinąć własnej produkcji uzbrojenia. W takich obszarach, jak elektroniczna baza elementowa, mikroprocesory, elementy stałokrystaliczne, systemy elektrooptyczne, wyroby mechaniki precyzyjnej, Rosja nie jest w stanie zaspokoić własnych potrzeb. Przez lata oszukiwano naród, a nawet samego Władimira Putina, chwaląc się opanowaniem takiej czy innej produkcji, a wszystko kupowano za granicą.

Rosyjska gospodarka dołuje z powodu sankcji, ale nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Ludzie zniosą wszystko, a na szczytach władzy nikomu niczego nie zabraknie.

Czytaj też: Bilans puczu Prigożyna. Zdaniem Zachodu Putin stracił. Czyżby?

Bezpardonowa walka informacyjna

A płaszczyzna informacyjna? Tutaj też toczy się bezpardonowa walka. Rosja przekracza wszelkie granice, a jej działania można uznać za akty zdecydowanie wrogie. Bo czymże jest ingerencja w wybory w różnych krajach – nie tylko przez agresywną, populistyczną propagandę, ale też różne formy wsparcia finansowego dla skrajnych ugrupowań? Kremlowi nie zależy, by te partie Rosję kochały. Mogą być do niej wrogo nastawione, ale ważne, żeby realizowały politykę będącą na rękę władzom w Moskwie.

Mają przede wszystkim rozbijać jedność Zachodu, atakować sojuszników, skłócać się z nimi – tak, by jak przyjdzie co do czego, nikomu nie zależało na wywiązywaniu się z sojuszniczych zobowiązań. Rosyjska propaganda oddziałująca na społeczeństwa jest szczególnie silna w internecie. Chodzi o radykalizowanie postaw, wywoływanie nienawiści – wtedy ludzie rzucą się sobie do gardeł. A nad podzielonym, ostro skłóconym społeczeństwem łatwo będzie zapanować.

Wcale nie trzeba wojny, by informacją zabijać ludzi. Wystarczy np. rozpętać antyszczepionkową histerię, która utrudnia opanowanie epidemii. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, antyszczepionkowa propaganda ustała niemal jak nożem uciął – bo ruszyła kampania antyukraińska. Dokładnie z tych samych kont, siermiężnie, w rosyjskim stylu, w którym nikt o pozory nie dba.

Informacja odgrywa potężną rolę, a próba kształtowania wyborów politycznych w innych państwach zdecydowanie wykracza poza pokojową rywalizację informacyjną. Można to wręcz uznać za akt na granicy wojny, bo bezpośrednio godzi w suwerenność innego państwa.

Czytaj też: Gdy Rosja straszy wojną, NATO ma problem... z pieniędzmi

Konfrontacja na polu militarnym

Teoretycznie konfrontacja w wymienionych obszarach to nie wojna. Jednak obecnie skala wrogości w stosunkach zachodnio-rosyjskich osiągnęła poziom bez precedensu, wyższy niż podczas zimnej wojny. Nawet kiedy prezydent USA Ronald Reagan nałożył na ZSRR i państwa bloku wschodniego sankcje po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, nie były one nawet w połowie tak dotkliwe jak obecne.

A co z płaszczyzną militarną? Poza Ukraińcami i Rosjanami czy niewielką grupką reprezentujących samych siebie ochotników z innych państw nikt w tej wojnie nie walczy. Ale to nie oznacza, że nikt nie bierze w niej czynnego udziału. Dostarczanie tak wielkiej ilości nowoczesnego uzbrojenia i amunicji nie ma precedensu w dziejach. Jeszcze przed przystąpieniem USA do wojny, w 1941 r., Waszyngton zaopatrywał Wielką Brytanię w ramach programu Lend Lease. Jednakże program ten dopiero się rozkręcał i do Pearl Harbor nie osiągnął wysokiego poziomu. Z kolei w czasie wojny w Wietnamie w latach 1964–73 ZSRR dostarczał do Wietnamu wszystko, co temu krajowi było potrzebne do wojny, w tym przeciwlotnicze zestawy rakietowe, samoloty myśliwskie, czołgi i działa. Jednak ilości tego sprzętu nie da się porównać z tym, co teraz się dostarcza do Ukrainy.

Kolejna rzecz to szkolenie wojsk. Sowieci szkolili Wietnamczyków, ale przeważnie na miejscu, tylko piloci i część przeciwlotników trafiła do sowieckich szkół. Zachód szkoli teraz olbrzymie liczby ukraińskich żołnierzy wszelkich specjalności – piechotę, czołgistów, artylerzystów, saperów, przeciwlotników, ma się też zacząć szkolenie lotnicze. Szkolą się ci Ukraińcy na zachodnich poligonach tysiącami.

Trzeci obszar to dostarczanie informacji z rozpoznania satelitarnego, radioelektronicznego, a nawet w pewnych sytuacjach także danych agenturalnych. To trudno do czegoś porównać, bo nigdy nie było takich możliwości zbierania informacji jak dziś.

Czytaj także: Były dowódca NATO w Europie gen. Philip Breedlove: Uderzyć na Krym

Co nam mówi historia II wojny?

Mimo wszystko spróbujmy to odnieść do kampanii wrześniowej w Polsce i tzw. dziwnej wojny na Zachodzie. We wrześniu 1939 r. wojna toczyła się tylko w Polsce; działania we Francji, poza nieudaną i ograniczoną ofensywą w Zagłębiu Saary, ograniczyły się głównie do patroli, mniej więcej takich, jak dziś na granicy z Białorusią. Główną różnicą było to, że formalnie Francja i Wielka Brytania były w stanie wojny z Niemcami, choć do Polski nie dotarła żadna pomoc wojskowa z Zachodu.

Zgoda, nie miała jak, bo Bałtyk kontrolowali Niemcy, a pod Gdynią trwały ciężkie walki. Okręt transportowy ORP „Willa” z ładunkiem brytyjskich myśliwców Hurricane i bombowców Battle nie zdążył dotrzeć do rumuńskiej Konstancy przed wtargnięciem Sowietów do wschodniej Polski. Ukraina dziś jest w zdecydowanie lepszej sytuacji, bo graniczy z trzema wspierającymi ją państwami – Polską, Rumunią i Słowacją – dzięki czemu dostawy mogą być realizowane.

Według historyków od 1 września 1939 r. trwała już II wojna światowa, choć wówczas nikt chyba jeszcze nie zdawał sobie z tego sprawy. A poza wypowiedzeniem wojny Wielka Brytania i Francja nie były w stanie zrobić nawet części tego, co dziś państwa zachodnie robią dla Ukrainy bez wypowiedzenia wojny Rosji. Ale czy Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie?

Czytaj też: Dlaczego Putin zaatakował i co go dziś przeraża