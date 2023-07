518. dzień wojny. Zła wiadomość: Rosjanie też się uczą i walczą coraz lepiej

Niestety, czeka nas przykra niespodzianka. Rosja powoli poprawia elementy swojej machiny wojennej, stając się coraz trudniejszym przeciwnikiem. To fatalna wiadomość dla nas wszystkich.

Ukraińcy kontynuują swoją powolną ofensywę, największe zdobycze osiągnęli dokładnie na południe od Wełykiej Nowosiłki, gdzie obok wsi Staromajorśke nacierające wojska posunęły się o ok. 750 m. Nadal trwają walki na wszystkich trzech osiach natarcia, dwóch na południu i jednej w rejonie Bachmutu. Według oświadczenia wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar straty Rosjan są zdecydowanie większe i wynoszą aż 8 do 1 na korzyść Ukraińców na kierunku bachmuckim oraz 5,3 do 1 na kierunku południowym. Jeśli nacierający ponosi tak małe straty w stosunku do zadawanych, oznacza to bardzo ostrożne działanie, co wyjaśniałoby niewielkie stosunkowo postępy. Bardzo rozsądnie większą wagę przywiązuje się do oszczędzania własnych sił, przy jednoczesnym wykrwawianiu wroga. O ile oczywiście wspomniane dane nie są przesadzone.

Poprawiony system obrony przeciwlotniczej wojsk