Obrona wybrzeża organizowana w Polsce opierała się do niedawna na czysto teoretycznych założeniach. Wojna w Ukrainie w znacznym stopniu je zweryfikowała. Czego nas uczy na tym polu?

Władimir Putin chciał zaprzeczyć słowom prezydenta Joe Bidena i oświadczył, że Rosja nie ma żadnych planów ataku na państwa NATO i że chce budować z nimi dobre stosunki. Uff! Odetchnęliśmy z ulgą, jak to wspaniale, że Rosja nie napadnie na państwa Sojuszu.

Putin dodał coś jeszcze. Powiedział, że to państwa Sojuszu prowadzą agresywną politykę i prą do konfrontacji z Rosją. Wciągnęły nawet Finlandię do swojego kręgu, by poszerzyć możliwą bazę agresji na Rosję. Dlatego właśnie Rosja tworzy na nowo Leningradzki i Moskiewski Okręg Wojskowy na miejsce dotychczasowego jednego: Zachodniego OW, i planuje tam znaczne wzmocnienie swoich sił, by być gotową na pełnoskalową wojnę z NATO. Odtwarzanie sił na granicy z NATO na miejsce sił zaangażowanych w „specjalną operację militarną” w Ukrainie to obecnie priorytet rosyjskiego bezpieczeństwa.

No tak. To nie Rosja chce napaść NATO, ale odwrotnie, państwa zachodnie chcą podbić Rosję. Takim Francuzom np. mało Lazurowego Wybrzeża, marzy im się Norylsk, Murmańsk i Nowosybirsk, fantastyczne miejsca, by mogły tam zamieszkać francuskie, niemieckie czy hiszpańskie rodziny. Albo taki Dzierżyńsk, co za wspaniałe miejsce! Od razu można znaleźć pracę w miejscowych zakładach chemicznych, które tak to miasto skaziły, że obecnie średni czas życia mężczyzny w nim to 42 lata, a kobiety 47. Bajeczne, wyśnione miejsca, bez których Europa nijak nie może się obejść.

A zatem, skoro cała Europa zamarzyła o zamieszkaniu w Dzierżyńsku albo Jekaterynburgu, pod którym znajduje się słynny Majak, znany ze składowania olbrzymiej ilości odpadów jądrowych, to Rosja musi się bronić z całych sił.