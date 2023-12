671. dzień wojny. Broń chemiczna użyta w Ukrainie? Rosja balansuje na krawędzi

Kilka dni temu rosyjska 810. Brygada Piechoty Morskiej Gwardii użyła granatów K-51 ze stężonym gazem łzawiącym. Nie jest to broń chemiczna w rozumieniu konwencji, ale prawo wojenne zakazuje użycia gazu łzawiącego na polu walki.

Najważniejszą wiadomością dnia jest atak na rosyjski okręt desantowy „Nowoczerkask”, stojący w porcie w Teodozji, we wschodniej części Krymu. Okręt oberwał pociskami manewrującymi typu Storm Shadow (albo podobnymi francuskimi Scalp EG), które wywołały gwałtowny pożar. Przypuszczalnie ten relatywnie stary okręt nie będzie nadawał się do remontu.

Zbudowany w Stoczni Północnej w Gdańsku

W latach 1974–91 Stocznia Północna w Gdańsku na zamówienie ZSRR zbudowała aż 28 takich jednostek typu 775 o pełnej wyporności 4,4 tys. ton, długości 112 m, zdolnych do transportu i desantowania dziesięciu czołgów lub 12 innych pojazdów pancernych i 340 żołnierzy. W służbie pozostaje 12, a „Mińsk” z Floty Bałtyckiej jest w remoncie. Kolejny, „Olieniegorski Gorniak” z Floty Północnej, ale przerzucony na Morze Czarne, został ciężko uszkodzony w czasie ataku ukraińskich bezzałogowych pojazdów pływających pod Noworosyjskiem 4 sierpnia 2023 r.

Na Morzu Czarnym zostały trzy jednostki tego typu („Cezar Kunikow”, uszkodzony wiosną 2022 r., ale naprawiony, oraz „Jamał” i „Azow”), a także dwa okręty typu 1171 Tapir – „Orsk” i „Nikołaj Filczenkow”. Trzeci okręt typu 1171 „Saratow” został zatopiony 24 marca 2022 r. – w ataku ukraińskich rakiet balistycznych Toczka na port w Berdiańsku albo na skutek wybuchu wyładowywanej amunicji.

„Nowoczerkask” będzie zapewne trzecim utraconym okrętem desantowym Floty Czarnomorskiej, bowiem „Saratow” został definitywnie skreślony z listy floty, a „Olieniegorski Gorniak” jest także uszkodzony w takim stopniu, że przypuszczalnie nie wróci do służby.

W pierwszy dzień Świąt walki na froncie trwały w najlepsze. Warto zauważyć, że Boże Narodzenie jest od tego roku obchodzone w Ukrainie w tym samym terminie co u nas, ale u Rosjan zacznie się za niecałe dwa tygodnie. W każdym razie według danych ukraińskiego sztabu generalnego Rosjanie stracili wczoraj na całym froncie 760 żołnierzy (od początku wojny liczba ofiar – zabitych i rannych – sięgnęła już 353 tys. 950), 19 czołgów, 31 innych pojazdów pancernych oraz aż 33 działa artylerii polowej (holowane i samobieżne). Te ostatnie są w większości niszczone przez ukraińskie drony bojowe typu FPV, stosowane z coraz większym powodzeniem w coraz większej liczbie.

Co do linii frontu to nie uległa zmianie i takich zmian zapewne nie należy oczekiwać w najbliższym czasie. Więcej o tym, co się dzieje na froncie – jutro.

Czym jest broń chemiczna

Broń chemiczna, znana też jako bojowe środki trujące, to gazy lub ciecze, które służą do zabijania lub obezwładniania żołnierzy na polu walki. Wyróżniamy pięć podstawowych grup tych środków: ogólnotrujące, duszące, parzące, paralityczno-drgawkowe i środki policyjne (do kontrolowania tłumów). Pojawiły się na masową skalę w czasie I wojny światowej, ale w czasie II wojny światowej nie były używane na polach bitew. Używali ich natomiast Niemcy w komorach gazowych obozów koncentracyjnych.

Broń chemiczna została użyta w kilku konfliktach po II wojnie światowej, głównie w czasie wojny iracko-irańskiej w latach 1980–88. Istnieją podejrzenia co do użycia broni chemicznej (na niewielką skalę) przez Sowietów w Afganistanie oraz przez rządowe wojska syryjskie w wojnie domowej w tym kraju.

Do broni chemicznej pola walki zaliczamy pierwsze cztery grupy wymienionych środków. Środki ogólnotrujące przedostają się do krwi i zawierają toksyny, które nas trują. Najbardziej znane bazują na cyjanowodorze lub chlorocyjanie. Cyjanowodór to zwykle bezbarwna ciecz o zapachu gorzkich migdałów, która dość łatwo paruje i jest lżejsza od powietrza. Opary lub rozwiewany przez wiatr aerozol powoduje utratę czucia i odruchów, spowolnienie oddechu i akcji serca, a w końcu nagłe zatrzymanie krążenia. Chlorocyjan to z kolei cięższy od powietrza gaz o zapachu pieprzu, ma bardzo podobne działanie.

Środku duszące w różny sposób blokują nam oddychanie. Najczęściej tego rodzaju substancje uszkadzają płuca, niekiedy działając z pewnym opóźnieniem (do 72 godz.). Najpopularniejszym jest chlor, zielono-żółty gaz o bardzo brzydkim zapachu. Jest cięższy od powietrza, więc ścieli się nisko nad ziemią. Drugim popularnym środkiem duszącym jest fosgen lub jego odmiany – dwufosgen, trójfosgen (difosgen, trifosgen). To bezbarwny gaz, także cięższy od powietrza, mający zapach zgniłych owoców czy mokrego siana. Powoduje śmiertelny obrzęk płuc, może też wywołać hemolizę krwi, czyli rozpad czerwonych krwinek, powodując uduszenie poprzez blokowanie transportu tlenu z płuc.

Najbardziej znanym środkiem parzącym jest iperyt, zwany gazem musztardowym, choć żadnym gazem nie jest. To żółtawa gęsta ciecz, która daje lotne aerozole przy najmniejszym powiewie wiatru. Pachnie jak musztarda – stąd to popularne określenie. Przylepiając się do skóry, wywołuje paskudne oparzenia, najpierw obrzęki, a następnie niszczenie komórek ciała. Działa przez skórę, drogi oddechowe lub oczy, powodując nawet ślepotę – z powodu porażenia iperytem na froncie zachodnim I wojny światowej Adolf Hitler miał do końca życia problemy ze wzrokiem. Drugim środkiem tej grupy jest luizyt. To też jest gęsta ciecz i też działa po zamianie w rozwiewany aerozol. Czasem jest bezbarwny, a czasem czarny, pachnie pelargonią. Oprócz oparzeń powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia pracy naczyń i spadek ciśnienia.

Środki paralityczno-drgawkowe wiążą enzym AChE, który rozkłada acetylocholinę w komórkach. Wywołują skurcze i niekontrolowane drgawki mięśni lub ich paraliżowanie. Większość tych środków to bezbarwne i bezwonne ciecze, które parują bądź występują w postaci aerozoli, także bez zapachu i koloru. W tej grupie są sarin, soman czy tabun, ale najgroźniejszy jest VX, który przenika przez pochłaniacze masek przeciwgazowych. Rosjanie opracowali swoją własną wersję tej substancji, znaną jako VR. Już niewielkie ilości VX czy VR są niesamowicie groźne dla życia człowieka, często śmierć jest bardzo bolesna z powodu niesamowicie silnych skurczy mięśni.

Środki policyjne zakazane na polu walki

Zostaje nam ostatnia grupa, jedyna, jaką konwencja o zakazie broni chemicznej dopuszcza do posiadania i użycia, ale nie na polu walki – to środki policyjne. Konwencja została podpisana w styczniu 1993 r. i weszła w życie w kwietniu 1997 r., po ratyfikacji przez odpowiednią liczbę państw. Rosja i Ukrainą są wśród jej sygnatariuszy, zatem powinny jej przestrzegać. Żadne środki z pierwszych czterech grup nie mogą być wytwarzane, przechowywane, używane czy opracowywane, a substancje mogące posłużyć do ich wytwarzania są reglamentowane – ich wytwarzanie i obrót są ściśle rozliczane przy wykorzystywaniu do zwykłej produkcji przemysłu chemicznego.

I choć środki policyjne są wyjęte spod tych zakazów, to konwencja wyraźnie mówi, że nie mogą być używane na polu walki. Mogą być stosowane jedynie przez policję w taki sposób, by nie wywoływać trwałych uszczerbków na zdrowiu, lecz czasowo obezwładnić, uczynić niezdolnym do działania. Wśród tych środków są lakrymatory, czyli środki wywołujące łzawienie (najpopularniejsze to chloroacetofenon, stosowany niegdyś przez ZOMO lub w wojsku do pozoracji skażeń chemicznych na ćwiczeniach, albo kapsaicyna, znana też jako tzw. gaz pieprzowy), środki wywołujące wymioty (popularny adamsyt na przykład) czy środki czasowo paraliżujące.

Trzeba uważać, by nie używać ich w zamkniętych pomieszczeniach, bo w takiej sytuacji mogą być nawet niebezpieczne dla życia. Odmiana adamsytu stosowanego przez Amerykanów w czasie wojny w Wietnamie (1965–73) w tunelach, w których ukrywali się partyzanci Wietkongu, powodowała tak silne wymioty, że kończyły się one śmiertelnym odwodnieniem organizmu.

Balansowanie na granicy

Wśród tych środków specyficzne miejsce zajmuje chloropikryna. Jest właściwie na pograniczu gazów łzawiących i duszących, bowiem w większym stężeniu może działać jak gaz duszący (czyli już zakazany). Dziś rzadko stosowana jako gaz łzawiący, ale niegdyś i u nas w wojsku była popularna, zawierał ją szeroko rozpowszechniony CGŁ-1, ćwiczebny granat łzawiący.

Sam poznałem jej działanie, bowiem w latach 80. CGŁ-1 był namiętnie używany do ćwiczeń w szybkim zakładaniu maski przeciwgazowej. Dziś uważa się, że to jednak środek bojowy, a więc powinien być zakazany konwencją. I właśnie tę kontrowersyjną chloropikryną napełniany jest rosyjski (a właściwie jeszcze sowiecki, opracowany w latach 70.) granat łzawiący K-51. I to on ląduje na głowach ukraińskich żołnierzy pod Krynkami.

Granat K-51 oddziałuje na odległość do 20 m, ale to oczywiście zależy od wiatru i temperatury powietrza. Zwykle obezwładnia porażonych na 20–30 min, choć w większym stężeniu może powodować uszkodzenie wzroku czy dolnych dróg oddechowych.

Naszym zdaniem Rosja jeszcze nie przekroczyła czerwonej linii. Nie można tego nazwać „użyciem broni chemicznej”, jak już zdołały się rozpędzić niektóre media. Takie użycie byłoby bardzo poważną eskalacją i oznaczałoby zastosowanie broni masowego rażenia i złamanie konwencji. Jednak wykorzystanie chloropikryny w granatach łzawiących to balansowanie na granicy. I jednocześnie kolejne złamanie prawa wojennego – może nie zbrodnia wojenna, ale z pewnością przestępstwo. I miejmy nadzieję, że kiedyś uda się za te wszystkie przestępstwa ukarać winnych.