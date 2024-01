Burze śnieżne i ekstremalne mrozy w Skandynawii. W Polsce gołoledź paraliżuje kolej

W Szwecji z powodu opadów śniegu i gołoledzi doszło do wielu kolizji na drogach. W Polsce marznący deszcz wywołał paraliż na kolei; w czwartek rano prawie 40 pociągów na krajowej sieci kolejowej było opóźnionych powyżej 100 minut.

Marznący deszcz zatrzymał pociągi na Mazowszu i Pomorzu. Z samego rana w czwartek 4 stycznia nie kursowały m.in. składy pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Ok. godz. 10:30 prawie 40 pociągów na krajowej sieci kolejowej było opóźnionych powyżej 100 minut. Wśród nich połowa nawet o ponad 200 minut. Sporo z nich to pociągi Kolei Mazowieckich, które nie mogły wyruszyć z Mławy i Działdowa w kierunku Warszawy.

Sytuacja na drogach w północnej Polsce

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne pogorszyły się również warunki na drogach. Na północy kraju od rana w czwartek w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim występuje lokalna śliskość lub błoto pośniegowe. Jednocześnie pada śnieg oraz śnieg z deszczem, lokalnie sam marznący deszcz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Sieć Obserwatorów Burz poinformowała, że marznące opady mogą występować na północnym wschodzie kraju jeszcze przez kilka godzin. Dokuczliwe mogą też być przerwy w dostawach prądu.

#Uwaga! Jeszcze przez kilka godzin opady marznące będą zagrożeniem w północno- wschodniej Polsce. Sytuacja na drogach jest trudna, w wielu miejscach występują liczne wypadki i kolizje, sparaliżowany jest ruch kolejowy i drogowy. Występują także przerwy w dostawach prądu.… https://t.co/JmJwxYMufQ pic.twitter.com/pcu2RTHsiS — Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) January 4, 2024

Mróz zetnie całą Polskę w czwartek wieczorem. W weekend mrozy obejmą większość kraju – zapowiadał w „Polityce” Michał Rolecki. Największych mogą spodziewać się mieszkańcy Suwalszczyzny i Podlasia (może być tam nawet poniżej –10 st.). W centrum kraju zapanuje lekki mróz (do –5 st.), na zachodzie będzie ledwo poniżej zera.

Ekstremalne zimno i burze śnieżne w Szwecji

Około tysiąca pojazdów utknęło na autostradzie E22 w południowej Szwecji z powodu obfitych opadów śniegu. Na drodze między Kristianstad i Gerby, w najbardziej wysuniętej na południe części kraju, ruch został całkowicie wstrzymany z powodu zamieci. Z pomocą wojska od wieczora trwa akcja wydobywania aut. W nocy ze środy na czwartek udało się odkopać kilkaset samochodów z zasp, a podróżnym zapewniono zakwaterowanie w prowizorycznych schroniskach w Geru i Kristianstad. Droga E22 zostanie otwarta dopiero w piątek rano.

W środę drugi dzień z rzędu temperatura na północy Szwecji spadła poniżej –40 st. C. W Kvikkjokk-Årrenjarka w szwedzkiej Laponii zanotowano –43,6 st. C, co stanowi najniższą styczniową temperaturę zarejestrowaną w kraju od 25 lat.

Ekstremalne zimno, śnieg i wichury zakłóciły transport w całym regionie nordyckim, powodując zamknięcie kilku mostów oraz zawieszenie niektórych połączeń kolejowych i promowych. Na południu Norwegii część miast zamknęło szkoły do ​​końca tygodnia. Trudna sytuacja jest także na drogach północnej Danii. Policja wezwała kierowców, aby unikali niepotrzebnych podróży.

W fińskiej Laponii odnaleziono zwłoki matki i dziecka, którzy wpadły w lawinę w Pyhäkuru podczas wędrówki na nartach. „Chronologia zdarzeń po wezwaniu pomocy nie jest do końca jasna, ale wydaje się, że przyczyną tragedii były bardzo złe warunki pogodowe” – powiedziała prowadząca śledztwo komisarz ds. kryminalnych Kirsi Huhtamäki.