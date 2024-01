680. dzień wojny. Drony w rękach Ukraińców, czyli wszystkie chwyty dozwolone. Tego nikt nie przewidział

Tego się nikt nie spodziewał: zastosowanie tanich komercyjnych dronów kompletnie zmieniło pole walki. Dosłownie wszystkie chwyty dozwolone. Drony są używane do rozpoznania, zrzucania ładunków bojowych i bezpośrednich ataków.

Wczoraj odbyła się pierwsza (a w sumie 49.) wymiana jeńców od sierpnia 2023 r. Za 230 Ukraińców oddano 248 Rosjan. Do Ukrainy wrócili wojskowi, funkcjonariusze Gwardii Narodowej, Straży Granicznej. Niektórzy dostali się do niewoli na początku wojny. Ukraińcy traktują jeńców tak, by nie było zastrzeżeń, bo stanowią „fundusz wymienny”, czyli swoistą walutę do odzyskiwania rodaków. Przebywanie w rosyjskiej niewoli dla odmiany do przyjemnych nie należy; ludzie są torturowani, jest też wiele dowodów (np. filmy), że Rosjanie zabijają Ukraińców po schwytaniu. Warto dodać, że w negocjacjach wymiany jeńców znów uczestniczyły Zjednoczone Emiraty Arabskie w roli bezstronnego mediatora.

Jeśli chodzi o działania na frontach, to nic nowego nie ma do zameldowania. Toczą się ciężkie walki pozycyjne, tym trudniejsze, że aura, podobnie jak w Polsce, jest zmienna, temperatury raz ujemne, raz dodatnie, raz leży śnieg, raz jest błoto. Dlatego mimo ataków z obu stron w zasadzie nie widać zmian w położeniu linii frontu. Więcej na ten temat – jutro.

Ukraina produkuje coraz więcej broni

Ta wojna to swoisty renesans artylerii lufowej, dlatego firma BAE Systems otrzymała zamówienie od Amerykanów na wznowienie produkcji części zamiennych do haubic holowanych M777 kal.