713. dzień wojny. Co się kroi? Rosjanie zgromadzili w jednym miejscu wielkie siły. F-16 są już pilnie potrzebne

Pojawiły się głosy, że F-16 będą nieodpowiednie, że lepszy byłby np. Gripen, a w ogóle to Ukraina, podobnie jak NATO, potrzebuje „myśliwców przewagi powietrznej”. Klamka zapadła, ale z pewnych względów warto przyjrzeć się tej sprawie.

Sytuacja w Awdijiwce robi się krytyczna, Ukraińcy trzymają się ostatkiem sił. Niszczone są kolejne domy, w poprzek ulic stawia się barykady. Obrońcy donoszą, że liczy się każdy człowiek zdolny utrzymać karabin maszynowy. Walcząca na południu miasta 47. Brygada Zmechanizowana „Magura”, jedna z najlepszych w Ukrainie, przeprowadziła właśnie kontratak i odepchnęła napastników nieco dalej. Ale jest ciężko.

Ukraińcy zmagają się z brakiem amunicji, co nie pozwala m.in. skutecznie przeciwdziałać coraz intensywniej strzelającej artylerii rosyjskiej. Ukraina dostała dość nowoczesne radary przeciwartyleryjskie (kontrbateryjne), które w razie ostrzału śledzą pociski i wskazują miejsce, skąd zostały wystrzelone, wylicza to komputer na podstawie fragmentu trajektorii. Takie radary zastąpiły znane od II wojny światowej systemy akustyczne do namierzania przeciwnika. Ale to nie wystarczy, trzeba jeszcze go ostrzelać, uciszyć wrogie działa, a najlepiej je zniszczyć. W przeciwnym razie hulają w najlepsze, zadając coraz dotkliwsze straty.

Tym razem Rosjanie zajęli kolejny skrawek terenu na północny wschód od Kupiańska. Szykuje się tu jakaś poważniejsza operacja ofensywna: nagromadzili siły złożone z ok. 500 czołgów, 600 innych pancernych pojazdów bojowych, setki haubic i 40 tys. żołnierzy. Gdyby Ukraińcy mieli już skuteczne lotnictwo i mogli wywalczyć przewagę w powietrzu, Rosjanie ponieśliby poważne straty. Takie nagromadzenie wojsk nie wróży nic dobrego, mamy wielkie obawy, czy Ukraińcy zdołają je zatrzymać.

Pod Bachmutem na razie to się udało, mimo ataków Rosjanie nie posunęli się naprzód.