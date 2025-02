1084. dzień wojny. Płoną rafinerie ropy w pobliżu frontu. Czemu nie na Syberii? Tak to robią Ukraińcy

Mogłoby się wydawać, że ataki na infrastrukturę naftową to działania na poziomie strategicznym i chodzi o to, by pozbawić Rosję środków na prowadzenie wojny. Ale jest całkiem inaczej.

Wiadomość dnia: ukraiński kontratak pod Pokrowskiem. Rosyjskie włamanie na południowy zachód stąd było nacelowane na odcięcie miasta od zachodniej strony, oskrzydlenie, okrążenie go i zmuszenie Ukraińców do odwrotu. Tymczasem Ukraińcy uderzyli z boku. Szturm batalionu wyrzucił Rosjan ze wsi Piszczane, a kilka kilometrów dalej kolejny batalion zajął wschodnią część wsi Kotlyne. Najlepiej by było, gdyby ukraińskie wojska zdołały odciąć ostrze wrogiego włamania, odizolować nieprzyjaciela albo zmusić go do wycofania na południe. Niestety, Rosjanie są w obronie bardzo dobrzy i budują umocnienia ciężkie do przebicia. Kontratakowali też bardzo brutalnie. Najpierw wysłali grupę ludzi o kulach, których bezpardonowo wystawili na ostrzał. Mało kto ocalał. Rosjanie obserwowali i namierzali w tym czasie położenie środków ogniowych. Właściwy szturm zdrowych żołnierzy użył moździerzy i strzelał z pojazdów pancernych. Ukraińskie wojska przeprowadziły jeszcze kontratak pod Kupiańskiem i odniosły taktyczne zwycięstwo; w dwóch miejscach odsunęły Rosjan nieco na wschód. Z kolei pod Sudżą w obwodzie kurskim odrzuciły wroga na północny zachód. Ukraińskie drony znów zaatakowały i podpaliły rosyjską rafinerię, tym razem w Saratowie nad Wołgą. Na pozostałych odcinkach nie ma większych zmian, przełomu brak.