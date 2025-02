1089. dzień wojny. Co będzie, jeśli zamkniemy Ukrainie drzwi do Zachodu? Rosja ją pożre i się wzmocni

Przyjęliśmy myśleć, że Rosjanie wywołali w Ukrainie tak wielką nienawiść, że nie minie ona przez pokolenia. Tymczasem może być inaczej, jeśli zamkniemy jej drzwi do integracji z Zachodem – wystarczy popatrzeć na Gruzję.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zasugerował, by emerytowany gen. por. Keith Kellogg, wysłannik prezydenta Trumpa do Ukrainy, pojechał na linię frontu, porozmawiał z żołnierzami i dowódcami brygad i lepiej rozeznał się w sytuacji. No to rzucił amerykańskiemu generałowi wyzwanie. Co prawda ten uczestniczył w wojnie w Wietnamie, a później jako szef sztabu dywizji w operacji Pustynna Burza, ale chyba takiej wojny, jaka się toczy w Ukrainie, to jeszcze nie widział. Prezydent Zełenski sam często jeździł na front, a zatem może i amerykański generał. Swoją drogą, ciekawe co by było, gdyby trafił go rosyjski pocisk. Jak miałby na to zareagować Waszyngton? Zakładamy, że właśnie z tego powodu ani sam Kellogg, ani jego przełożeni nie wyrażą na to zgody, ale co faktycznie będzie – zobaczymy.

Na frontach nie dzieje się dobrze, trwa nacisk rosyjskich wojsk, po krótkotrwałym spadku intensywności działań odnotowano ponownie jej wzrost, w sobotę wręcz skokowy. Najcięższe walki toczą się w rejonie Kurachowego, gdzie rosyjska 39. Brygada Zmechanizowana Gwardii ze Wschodniego OW przełamała obronę ukraińskiej 151. Brygady Zmechanizowanej. Z najnowszych informacji wynika, że okupanci wkroczyli już do wsi Konstatynopilia oraz Ułakli i są o krok od zamknięcia okrążenia występu pod Kurachowem, pozostawiając jedynie wąską przestrzeń w rejonie ujścia rzeki Orłowa do Wowczy. Jednakże wszystko wskazuje na to, że broniąca się w Dacznem ukraińska 33. Brygada Zmechanizowana zdąży się wycofać, bo jej odwrót rozpoczął się już w piątek. Jednocześnie rosyjska 40. Krasnodarsko-Charbińska Brygada Piechoty Morskiej Gwardii próbuje utrudnić odwrót obrońców, atakując w stronę wsi Bahatyr. Rezultaty tych walk są na ten moment nieznane. Ponadto od północy, z Andrijiwki, wyprowadzono drugie uderzenie. Rezultaty są jednak minimalne i okrążenie nie jest jeszcze zamknięte. Nieco dalej na północ rosyjskie wojska zajęły wieś Zaporiżżja, w połowie drogi między Kurachowem a Pokrowskiem.

Doszło także do przełamania obrony na północ od Wełykiej Nowosiłki. Natarcie po obydwu stronach rzeki Mokre Jały doprowadziło do zajęcia wsi Nowooczeretuwate, co stanowi poważniejsze zagrożenie, niż początkowo wyglądało.

Rosjanie gromadzą też wojska 8. Armii Gwardii w rejonie Torećka, gdzie przypuszczalnie szykują kolejny silny atak.

Czy to oznacza, że Rosjanie chcą zdobyć jak najwięcej terenów przed możliwym zawieszeniem broni? Tego nie wiemy, zwłaszcza że nie można mieć pewności, czy do zawieszenia broni w ogóle dojdzie. Nawiasem mówiąc, w obecnej sytuacji zawieszenie broni nie jest w ogóle Rosji potrzebne. Dopóki wojna trwa, istnieje bowiem perspektywa całkowitego kolapsu ukraińskiej polityki. Jeśli do tego dojdzie, wystarczy tylko zwieńczyć dzieło i zwyczajnie zastąpić ukraińskie władze swoimi, całkowicie zależnymi od Rosji, zmieniając Ukrainę w drugą Białoruś w atmosferze zdrady przez Zachód. Żeby to się stało, wystarczy by wojna trwała. Spektakularne sukcesy w głębokich operacjach manewrowych nie są Rosji potrzebne.

Co to znaczy zamknąć drzwi?

Ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki zwrócił uwagę na ważną rzecz. Ukraina walczy o przynależność do świata zachodniego. I to nie chodzi o tę walkę na froncie, ale o proces trwający w Ukrainie od bardzo dawna, co najmniej od Pomarańczowej Rewolucji. Ukraina chce dzielić te same wartości, co Unia Europejska, chce się rozwijać i chce normalności. Nie było to w Ukrainie tak oczywiste. Bycie częścią Związku Radzieckiego od chwili jego powstania do samego rozpadu zrobiło swoje. Te czasy bardzo silnie skaziły ludzką mentalność, co zmienić jest dość trudno. Znamy to z Polski, musiało praktycznie wyrosnąć nowe pokolenie, by wyzbyć się zaszłości PRL, choć całkowite oczyszczenie umysłów tak naprawdę wciąż nie nastąpiło. Dlatego nim Ukraina będzie mogła faktycznie wstąpić do Unii Europejskiej, czeka ją długa droga.

Zgoda na rosyjskie żądanie, by Ukraina nie wstępowała ani do NATO, ani do EU, a także brak jakichkolwiek zachodnich gwarancji, to zatrzaśnięcie jej drogi na Zachód. To koniec marzeń większości ukraińskiego społeczeństwa o byciu częścią Zachodu. A skoro nie na Zachód, to jaki kierunek Ukrainie pozostaje? Tylko jeden. Według Biłeckiego nastąpi coś, co wydaje się niewyobrażalne, ale będzie właściwie nieuniknione: Ukraina dołączy do świata Rosji i Białorusi.

Czy Ukrainie grozi syndrom gruziński?

A dlaczego by nie? Gdyby Rosja zgromadziła siły, dokonała potężnego przygotowania ogniowego, a następnie rzuciłaby do walki setki czołgów i dziesiątki tysięcy piechurów, a na coś takiego może sobie pozwolić, to przy stracie nawet połowy atakujących sił przełamałaby ukraiński front i jej wojska wdarłyby się głęboko, może do samego Dniepru. Tyle tylko że taka ofensywa byłaby niesamowicie kosztowna – setki straconych czołgów, jeszcze więcej innych pojazdów pancernych, dziesiątki tysięcy poległych. Te straty byłyby trudne do szybkiego uzupełnienia. No i co najważniejsze – na zajętych terenach rozkwitłby ukraiński ruch oporu. Co prawda na południu Ukrainy nie jest ten ruch oporu zbyt aktywny, ale na tych terenach mieszkało sporo potencjalnych separatystów, a większość patriotycznie nastawionych Ukraińców zbiegła stamtąd przed wkroczeniem Rosjan.

Ale kiedy Ukraina zostanie powolnie zamęczona, to całkiem co innego. Ukraina słabnie, widać już pewne oznaki przemęczenia. Ile można żyć w nieustannym stresie, bez perspektyw na lepsze jutro? W strachu o życie najbliższych i swoje własne? Gdzieś leży kres ludzkich możliwości. W dodatku w Ukrainie obecnie mało kto ma ochotę w ogóle walczyć – poza żołnierzami na froncie, i to też nie wszystkimi. Niewiarygodny obywatelski zryw do obrony z początku wojny już dawno się skończył. Co w takim razie daje Ukraińcom siłę do walki, do wytrwania?

Przede wszystkim nadzieja. Na to, że kiedy uda się powstrzymać Rosjan, to chociaż ta część Ukrainy, która została ocalona, będzie mogła powoli zintegrować się z Zachodem. Że Ukraina stanie się państwem relatywnie praworządnym, z niewielkim poziomem korupcji czy nepotyzmu, takim jak choćby Polska albo kraje bałtyckie. Ludzie w Ukrainie żyją tą nadzieją i właśnie za to walczą: za nową Ukrainę, członka rodziny Zachodu.

A teraz sobie wyobraźmy, co będzie, gdy zatrzaśniemy im drzwi: ani NATO, ani Unia Europejska, nigdy, bo taki układ wynegocjowano z Władimirem Putinem. Odbierzmy Ukraińcom tę nadzieję, a stracą wszystko, całą wolę walki, całą sympatię do zachodniego świata. Zostanie im jedna droga: budowanie przyszłości z Rosją. Mało kto pamięta, ale właśnie w taki sposób Zachód stracił Białoruś w pierwszej połowie lat 90.

Będzie wręcz gorzej, bo Ukraińcy poczują ogromny zawód państwami zachodnimi, być może całkiem irracjonalny, ale jakże ludzki. Odrzucony wylewa swoją złość na odrzucającego, tak działa ludzka psychika. Nie zapominajmy, że to zjawisko stare jak świat. Państwa zachodnie dawno dostrzegły, że na podbitych terenach szybko znajduje się ludzi chętnych służyć swoim okupantom. Francji w 1940 r. bardzo dzielnie i z dużym poświęceniem bronili Senegalczycy, Algierczycy czy Marokańczycy, a za Wielką Brytanię w Afryce i we Włoszech do samego końca wojny wyróżniały się w walkach jednostki hinduskie. Ale też i Niemcy znaleźli w podbitych państwach wielu ochotników do służby w swoich szeregach, głównie wcielano ich do Waffen SS, gdzie były całe dywizje złożone z Francuzów, Belgów, Holendrów czy Skandynawów.

Rosjanie wiedzą, że w Ukrainie zadziała syndrom gruziński. A jeśli Zachód sam zatrzaśnie przed Ukrainą drzwi, wystąpi on w ekspresowej formie. Gruzja potrzebowała zaledwie czterech lat, by wybrać sobie prorosyjskie władze i zgodzić się, by to państwo należało do wschodniej, białorusko-rosyjsko-chińskiej rodziny. W 2012 r. opozycyjna partia Gruzińskie Marzenie wygrała wybory. Sam Micheil Saakaszwili w 2013 r. uciekł do Brukseli, jeszcze będąc prezydentem. W styczniu 2014 r. wydano za nim list gończy, a dalej było już tylko gorzej... Gruzji nikt nie zatrzasnął gwałtownie drzwi do Europy, ale ledwie cztery lata bezczynności, kiedy nie pojawiły się widoki ani na przyjęcie do NATO, ani do Unii Europejskiej, wystarczyły, by Gruzinów rozczarować, zniechęcić do Zachodu i pchnąć w objęcia Rosji.

Pchnięcie Ukrainy w objęcia Rosji będzie oznaczało wzmocnienie jej potencjału, tak ludzkiego, jak i przemysłowego oraz surowcowego – dosłownie na każdym polu, które pozwoli na szybsze przygotowanie się do większej wojny i do stworzenia realnego zagrożenia dla Zachodu. Mało tego, może się zdarzyć, że i chętni do walki po stronie Rosji też się znajdą, i to w znaczącej liczbie.

Zachód nie może tego lekceważyć, bo po upadku Ukrainy Rosja wyłoni się wzmocniona, a nie osłabiona.

Jak uratować Ukrainę?

Nad tym trzeba się poważnie zastanowić. Dziś nie ma dobrej recepty, na naszych oczach powstała sytuacja, w której amerykański prezydent – świadomie lub nie – oddaje Ukrainę Rosjanom na tacy.

Wielu ludzi wierzy, że to, co mówi sam Donald Trump i jego współpracownicy, to jedno, a negocjować będzie się całkiem co innego. Niestety to tak nie działa. Jeśli Rosja zgodzi się na negocjacje pod warunkiem, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO ani teraz, ani w przyszłości, to gdy przy negocjacyjnym stole padnie inna propozycja, rosyjska delegacja wstanie i wyjdzie bez słowa. Warunki wstępne nie podlegają negocjacjom.

Naszym zdaniem Putin rozegra sprawę jak chytry lis, to w końcu stary wyjadacz robiący karierę w KGB. Postawi warunek zamknięcia Ukrainie drzwi do świata zachodniego: żadnego NATO, żadnego UE, żadnych gwarancji bezpieczeństwa i absolutnie żadnych obcych wojsk w Ukrainie. Od tego nie będzie żadnych ustępstw. Jeśli Donald Trump się na to zgodzi, to przegra, bo na coś takiego nie przystaną władze Ukrainy. Wówczas Donald Trump powie: uzgodniłem z prezydentem Putinem pokój, ale Kijów go nie chce, więc niech robią, co chcą. USA wycofa całe wsparcie dla Ukrainy, finansowe i wojskowe, a w dodatku zażąda zapłaty za dotychczas udzieloną pomoc. Moskwa uzyska jedno: pozbawi Ukrainę największego wsparcia z Zachodu, a państwo, które przestanie Ukrainę wspierać, będzie jeszcze naciskać na Kijów, by podpisał coś, co de facto będzie kapitulacją. A jeśli Europa na to pozwoli, to wzmocni Rosję Ukrainą. I wtedy europejskie bezpieczeństwo naprawdę stanie pod znakiem zapytania.

Dlatego Europa stoi przed podjęciem trudnych decyzji i musi znaleźć sposób, by uratować choćby tę część Ukrainy, która pozostała pod kontrolą Kijowa. Jak to zrobić? Nad tym właśnie myślą europejscy przywódcy wspierani przez analityków i ekspertów. Zobaczymy, jakie rozwiązania pojawią się na stole.