Odmawiając pomocy Ukrainie i wycofując się militarnie z Europy, Amerykanie rozpętują III wojnę światową. Zachęcają tym Rosjan do dalszej agresji, zostawiając im wolną drogę.

1 marca w ataku rosyjskiego pocisku balistycznego Iskander uszkodzony został nieduży kontenerowiec Levante F, stojący w porcie w Odessie. Statek nosi flagę Panamy, ale jego właścicielem jest szwajcarska firma. Rakieta trafiła w nadbrzeże, dlatego nie zatopiła statku. Zraniła przy tym dwóch robotników portowych, dokonała zniszczeń na nadbrzeżu i uszkodziła statek.

Nosił wilk razy kilka

Ukraińskie drony zaatakowały bazę paliwową Nowomińska w Kraju Krasnodarskim. I znów „odłamki zestrzelonych dronów” nieszczęśliwie trafiły w zbiorniki paliwa, wywołując tam całkiem przyzwoity pożar, choć nie jest on tak wielki, do jakich nas przyzwyczajono.

Niespodziewany zwrot w Torećku. Ukraińskie wojska skutecznie atakują z północy i południa, wbijając się mocno w skrzydła rosyjskiego ugrupowania w tym mieście. Rosjanie starają się wzmocnić, wstrzykując małymi dawkami piechotę z lekkim uzbrojeniem, tak by nie dziesiątkowały ich wszędobylskie drony. Próba wprowadzenia do miasta czołgów i innych pojazdów pancernych spełzła na niczym, bo ataki dronowe przybrały charakter masowy. Jak się okazało, tym razem to wojska ukraińskie wykorzystały nieumiejętną rosyjską rotację. Nosił wilk razy kilka.