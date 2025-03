1116. dzień wojny. Skala kłamstwa Trumpa poraża. Czy Ukraina walczy w okrążeniu?

Rozmowy dotyczące zawieszenia broni utknęły w martwym punkcie, gdy Władimir Putin postawił dodatkowe warunki. W odpowiedzi Donald Trump opowiada o „tysiącach żołnierzy Ukraińskich w okrążeniu”. Czy naprawdę sytuacja wojsk Ukraińskich jest aż tak zła? Przyjrzyjmy się linii frontu.

Wczorajszej nocy po raz kolejny ukraińskie drony zaatakowały cele w Rosji. Na skutek nalotu pożar wybuchł na terenie rafinerii w Wołgogradzie, gdzie płonie prawdopodobnie zbiornik na produkty naftowe. Drony uderzyły także na rosyjską stację Wałujki Rozrządowe, gdzie dawniej mieściła się także lokomotywownia TCz-16, po której pozostały jedynie warsztaty naprawy wagonów. Oprócz tego stacja stanowi ważny węzeł przeładunkowy dla rosyjskich wojsk. Drony uderzyły także w magazyn amunicji Radkowka w obwodzie biełgorodzkim, jednak rezultaty tego ataku nie są znane. Nadal w ogniu stoją zbiorniki ropy naftowej w zaatakowanej w czwartek rafinerii w Tuapse, w Kraju Krasnodarskim.

Tej nocy również Ukraina stała się celem ataku rosyjskich dronów. Co najmniej dziesięć eksplozji odnotowano w Sumach, kolejne w Odessie. Celem ataku dronów typu Gerań-2 (Shahed-136) stał się także port w Czarnomorsku, na południe od Odessy, gdzie w wyniku ataku wybuchł pożar. Zaatakowane zostały również obiekty w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim oraz charkowskim, gdzie został trafiony szpital w Złoczowie. Atak na szpital został ponowiony po 40 min, ofiarami mieli prawdopodobnie być ratownicy. Rosjanie nie oszczędzili także infrastruktury energetycznej w obwodach odeskim oraz dniepropietrowskim.

W Finlandii wyrok dożywocia usłyszał Jan Pietrowski, znany bardziej pod pseudonimem Woisław Torden, były dowódca oddziału „Zimargl”, neonazistowskiej rosyjskiej bojówki DSzRG „Rusicz”. Wyrok zapadł po długim procesie trwającym od lipca 2023 r., choć dotyczył zbrodni popełnionych w Ukrainie jeszcze w 2014 r.

Ukraińskie zgrupowanie praktycznie zostało wycofane z obwodu kurskiego i zajęło linię obrony w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej, częściowo po stronie rosyjskiej. Tym samym ukraińska operacja w obwodzie kurskim została definitywnie zakończona.

Na pozostałych odcinkach frontu nie doszło do znaczących zmian. W obwodzie donieckim Rosjanie wkroczyli do wsi Wasiukiwka, w rejonie Siewierska, prawdopodobnie jednak nie zajmując jej w całości. Również w okolicach Torećka osiągnęli niewielkie postępy, nie zmieniając jednak ogólnej sytuacji na tym odcinku. Natomiast w rejonie Pokrowska obydwie strony odniosły nieznaczne sukcesy. Z kolei w okolicach Wełykiej Nowosiłki Rosjanie przesunęli się nieznacznie do przodu pomiędzy miejscowościami Nowy Komar oraz Rozdolne, a także w kierunku wsi Dniproenergia na rzece Mokry Jały.

Trump przebija propagandę Putina

Wczoraj Donald Trump na platformie Truth Social zamieścił wpis, w którym napisał: „W tym momencie tysiące ukraińskich żołnierzy jest kompletnie otoczonych przez rosyjskie wojska i są w bardzo złym położeniu”. Trudno opisać skalę tego kłamstwa, zwłaszcza że Trump podczas konferencji prasowej je powtórzył. Nawet Władimir Putin nie pokusił się o aż tak fałszywe stwierdzenie. Rosyjski prezydent podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej powiedział jedynie, że ukraińscy żołnierze są odizolowani, i dotyczy to tylko zgrupowania ukraińskiego w obwodzie kurskim, na terytorium Rosji. Wygląda więc na to, że amerykański prezydent przebił samego Putina w propagandowych kłamstwach. Czyżby tym sposobem sugerował, że zamierza przyjąć rosyjskie warunki zawieszenia broni? Skutki takiej decyzji opisaliśmy wczoraj, ale musimy podkreślić, że oznacza to traktowanie zawieszenia broni jako nietrwałego, tymczasowego rozwiązania. O ile w ogóle do niego dojdzie, gdyż rosyjski prezydent jest wyraźnie niechętny wstrzymywaniu swoich działań. Nic dziwnego, bo powoli osiąga swój cel. Po co więc przerywać?

Czytaj także: Rosja nie będzie się spieszyć z rozejmem. Putin jest jak kameleon, Trump macha cepem

Jak to jest z tym Kurskiem?

W rzeczywistości ukraińscy żołnierze niemal całkowicie opuścili już terytorium obwodu kurskiego, pozostawiając jedynie pozycje obronne na linii Basiwka–Olesznia–Gujewo. Jeszcze w czwartek ukraińskie wojska utrzymywały linię obrony w miejscowościach Zaoleszenka i Gonczarowka, niemal przy samej Sudży. Tego samego dnia zostały jednak stamtąd wyparte, nie wpadając jednak w okrążenie. Przypomnijmy, że ukraińskie wojska przebywały w obwodzie kurskim od połowy sierpnia 2024 r., jednak poważne problemy pojawiły się dopiero w grudniu. Rosjanie zaczęli wtedy odnosić sukcesy w przełamywaniu ukraińskiej obrony na południe od wsi Machnowka, dochodząc w połowie grudnia do rzeki Pseł. Stamtąd można było rozpocząć regularny atak ukraińskiego zaopatrzenia na obydwu drogach w kierunku Sumów, po obu stronach rzeki Olesznia. Użyto do tego dronów FPV, którymi codziennie niszczono dosłownie wszystko, co próbowało przejechać którąkolwiek z tych dróg. Użycie dronów sterowanych kablem światłowodowym znacznie utrudniło Ukraińcom obronę przed tymi atakami, bo zakłócanie radioelektroniczne nie jest przeciw takim dronom skuteczne. Od tamtego czasu sytuacja ukraińskich wojsk stale się pogarszała, trudno było dowieźć jakiekolwiek zaopatrzenie dla broniących się oddziałów. Udawało się to jedynie pod osłoną nocy lub przy paskudnej pogodzie, gdy drony mają ograniczone możliwości działania. Jakby problemów było mało, w połowie lutego rosyjskie wojska wkroczyły do wsi Swierdikowo. W podstawie ukraińskiego przyczółka zaczęło powstawać wąskie gardło, kształtem przypominające szyjkę od butelki, o szerokości mniejszej niż 20 km. Właśnie te problemy zaważyły na decyzji o przygotowaniu i wykonaniu odwrotu, którą podjęto prawdopodobnie już w połowie lutego. Aby zabezpieczyć odwrót, na jednej z dróg w stronę obwodu sumskiego zainstalowano swoisty „tunel” z siatki, który miał zabezpieczyć przed atakiem dronów. Pod koniec lutego rozpoczęto wycofywanie ciężkiego sprzętu, a od początku marca samych żołnierzy – poruszających się w większości pieszo.

Cały proces wycofywania ukraińskich wojsk przebiegał ogólnie w sposób zorganizowany, choć z pewnymi zakłóceniami. Odwrót osłaniały grupy ukraińskich elitarnych brygad powietrznodesantowych, które miały zapewnić obronę wycofujących się wojsk. Jednakże mniej więcej 10 marca w miejscowości Kozacza Łoknia doszło do zamieszania, w wyniku którego część ukraińskiej 67. Brygady Zmechanizowanej pozostała z tyłu. Jednakże i w tym przypadku nie ma mowy o okrążeniu, jedynie o dużych stratach. Kilka dni wcześniej w wyniku zamieszania do niewoli dostało się kilkunastu żołnierzy ukraińskiej 80. Brygady Powietrznodesantowej. Rosjanie dopuścili się wtedy zbrodni wojennej, zabijając jeńców. Jednakże były to jedyne wpadki ukraińskich sił podczas odwrotu i jak widać, nie przybrały one dużych rozmiarów. Skąd więc twierdzenie o „tysiącach żołnierzy w okrążeniu”? W obwodzie kurskim mieliśmy do czynienia z próbą odcięcia ukraińskich wojsk od zaopatrzenia, a nie z okrążeniem. W dodatku Ukraińcy wycofali się, udaremniając tę próbę.

Czytaj także: Natarcie na obwód kurski Ukraińcom nie wyszło

To może gdzie indziej?

Może więc na pozostałych odcinkach frontu istnieje taka sytuacja? Przyjrzyjmy się linii frontu. W obwodzie charkowskim Rosjanie kontrolują dwa niewielkie przyczółki przy granicy, na północ od Charkowa, gdzie wkroczyli pod koniec maja 2024 r. Pomimo znacznej przewagi nie udało im się jednak przesunąć dalej niż kilka kilometrów. Od tamtej pory linia frontu pozostaje praktycznie niezmienna. Jedynie w Wowczańsku dochodzi do poważniejszych starć, jednak Rosjanie pozostają wypchnięci na północny brzeg rzeki Wowcza. Na tym odcinku linia frontu przebiega w sposób ciągły, częściowo na granicy państwowej. Żadnego okrążenia więc nie ma.

Również na linii Dworiczna–Kupiańsk–Dibrowa nie widać żadnego miejsca, w którym ukraińscy żołnierze mieliby walczyć w warunkach całkowitego odcięcia. Rosjanie na początku grudnia sforsowali rzekę Oskil w rejonie Dworicznej. Ukraińskie wojska posiadają swój duży przyczółek po wschodniej stronie rzeki, zakończony w miejscowości Kruglianiwka. Nie ma jednak mowy o odcięciu, Ukraińcy wciąż bowiem dysponują mostami na rzece Oskil. Rosyjska kontrola nad brzegiem tej rzeki w tym miejscu się kończy. Na całym odcinku północnym aż do rzeki Doniec próżno szukać okrążenia.

No więc może ukraińscy żołnierze są okrążeni w Donbasie? Nic podobnego. Linia frontu od północy przebiega od rzeki Doniec i Biłohoriwki, którą Rosjanie zajęli całkiem niedawno po niemal trzech latach zmagań. Dalej przez Wierchnokamiańskie, Spirne aż do Rozdoliwki tworzy „worek” na wschodnim brzegu rzeki Bachmutka. Czyżby ten worek miał na myśli Donald Trump? Nic bardziej mylnego, ukraińskie wojska nadal dysponują mostami na Bachmutce. Kolejny taki „worek” zaobserwujemy na odcinku od Czasiw Jaru do Baraniwki. Szerokość tego wyłomu wynosi jednak 30 km, więc zagrożenia okrążeniem po prostu nie ma. Na małą skalę może dojść do tego jedynie w Torećku, gdzie trwają zacięte walki miejskie, jednak to rosyjskie wojska są bardziej zagrożone. Na dalszych odcinkach frontu próżno szukać nawet takiego „worka”. W rejonie Andrijiwki–Konstantynopil, gdzie ukraińskie wojska działają w warunkach wybrzuszenia o głębokości 13 km i szerokości 24 km, nie występuje nawet zagrożenie okrążeniem.

Co więc autor miał na myśli?

Słów Donalda Trumpa, jak widać, nie można traktować dosłownie. Nie ma mowy o żadnym otoczeniu ukraińskich wojsk. Co więcej, Ukraina nie walczy w warunkach okrążenia ani nawet izolacji. Ukraińskie wojska są w stanie przyjmować zaopatrzenie nawet zza granicy, niezależnie od miejsca docelowego. Donald Trump najzwyczajniej w świecie nie tylko przyjął kierunek rosyjskiej propagandy, ale dodatkowo ją rozszerzył. Oczywiście nie odniósł się bezpośrednio do „wątpliwości” Władimira Putina, które dotyczyły warunków zawieszenia broni. Najwyraźniej argumenty rosyjskiego prezydenta trafiły do Donalda Trumpa. Przypomnijmy jednak, że dotychczas propozycja zawieszenia broni była traktowana niejako niezależnie od procesu pokojowego. Zawieszenie broni miało być sprawdzianem woli pokoju dla obu stron. Władimir Putin niejako połączył te kwestie, nie schodząc jednak ze swoich warunków. Teraz wystarczy doprowadzić do sytuacji, w której będzie można oskarżyć stronę ukraińską o brak woli zawarcia pokoju. Pomoże w tym naiwność amerykańskiego prezydenta, który nie tylko uwierzył w oczywiste kłamstwo, ale jeszcze powiększył jego skalę. Nie wygląda więc na to, żeby miał zamiar stawiać warunki Rosji. Na oficjalną odpowiedź musimy jednak poczekać.