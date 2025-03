1132. dzień wojny. Rosjanie nie liczą dział. Ich strata. Ukraińcy mają nowe znaki taktyczne

Nie bez powodu artyści nazwali artylerię „bogiem wojny”. Ten rodzaj broni wymierza niszczycielską siłę z oddali, ponad bunkrami. Dla Rosjan to podstawowa broń. Ale ma jeden słaby punkt.

Każdej nocy Rosjanie wybierają jedno lub dwa ukraińskie miasta, na które kierują zmasowany atak shahedów. Wczoraj padło na Żytomierz, ucierpiało kilka budynków. Ogłoszono alarm, więc nikt nie został ranny. Bezpilotowce były też widziane w obwodzie kijowskim, ale nie ma doniesień o zniszczeniach w samej stolicy. Kilka shahedów uderzyło w cele wojskowe na zapleczu frontu. Atak był wyraźnie słabszy niż poprzednie. Czyżby dronów zabrakło?

Prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych wyjawił dziennikarzom, że Donaldowi Trumpowi „kończy się cierpliwość” do Kremla, który przeciąga proces pokojowy. Senat ma już ponoć projekty „łamiących kości” sankcji, jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni. Pytanie które, bo rzekomo jest zgoda na dwa: 30-dniowe memorandum na ataki w sektor energetyczny i zawieszenie broni na Morzu Czarnym. Teoretycznie przynajmniej to pierwsze obowiązuje, ale obie strony zdążyły się już nawzajem oskarżyć o złamanie go. Rozejm morski nie obowiązuje, bo Rosja postawiła dodatkowe warunki.

Natomiast Trump traci cierpliwość, bo Kreml nie chce rozmawiać o trzecim zawieszeniu broni. Rychło w czas. Amerykański prezydent w sprawie sankcji rozmawiał już podobno z brytyjskim premierem Keirem Starmerem.

W poniedziałek przybyli do Kijowa przedstawiciele parlamentów 17 europejskich państw, w tym Polski. Wizyta odbywa się w związku z trzecią rocznicą odkrycia zbrodni w Buczy, ma wymiar symboliczny. Za to Szwecja ogłasza największy do tej pory pakiet wsparcia o łącznej wartości 1,6 mld dol. 920 mln pójdzie na zakup uzbrojenia. Domyślamy się, że lwią część wydatków pochłoną pociski dla obrony przeciwlotniczej, która ostatnio niedomaga. Potrzebna jest też amunicja artyleryjska, w tym kierowana.